Vẻ đẹp ngọt ngào của dàn WAGs CLB Hà Nội

Doãn Hải My, sinh năm 2001, hiện là sinh viên năm cuối Đại học Luật Hà Nội. Cô từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 và giành giải phụ Người đẹp tài năng. Hải My được mọi người nhận xét là có nét đẹp dịu dàng, thanh tú cùng thân hình nóng bỏng. Hiện tại nàng WAG đang hoạt động song song công việc người mẫu ảnh và kinh doanh mỹ phẩm.

Tin đồn hẹn hò giữa Hải My và Văn Hậu xuất hiện trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Trước đó người đẹp 21 tuổi cũng thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ CLB Hà Nội và đội tuyển Việt Nam thi đấu nhưng cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Sau 2 năm, Đoàn Văn Hậu mới chính thức công khai hình ảnh bạn gái Hải My trên trang cá nhân.

Nguyễn Vũ Dương Hà sinh năm 1998 là bạn cái của thủ môn Quan Văn Chuẩn, khác với nhiều nàng WAGs, Dương Hà sống rất kín tiếng và ít khi tiết lộ thông tin đời tư của mình lên mạng xã hội

Hiện tại cô là nhân viên ngân hàng tại Hà Nội. Cô gái sở hữu ngoại hình xinh xắn cùng gu thời trang sành điệu.

Quan Văn Chuẩn thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai, anh không ngần ngại gọi bạn gái là “cô gái tuyệt vời nhất trong tim tôi”. Dương Hà tuy không trực tiếp đăng hình ảnh bạn trai trên trang cá nhân song cô vẫn thoải mái thể hiện tình cảm với người yêu bằng những bài viết và bình luận hài hước.

Ngô Tố Uyên

Không chỉ là người nổi bật nhốt trong dàn WAGs của CLB Hà nội mà Tố Uyên còn một trong những người nổi bật nhất trong ĐTQG khi sở hữu 100 nghìn lượt theo dõi trên trang cá nhân. Hiện tại cô đang theo đuổi công việc kinh doanh online.

Tháng 4 vừa qua, cặp đôi đã chính thức về chung một nhà sau 5 năm hẹn hò. Trung vệ sinh năm 1997 xúc động chia sẻ về vợ trên trang cá nhân: “Cảm ơn vì sự xuất hiện và bên nhau tử tế này. Mình đã gặp được một người như vậy. Khi mình không vui, mình mệt mỏi luôn luôn bên cạnh mình, cho mình từng cái ôm, từng lời động viên”.

Triệu Mộc Trinh

Là một fan hâm mộ của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, không ai không biết đến người đứng sau âm thầm hy sinh vun vén gia đình để anh có thể yên tâm thi đấu chính là người vợ Triệu Mộc Trinh của anh. Nàng WAG sinh năm 1997 được ưu ái đặt biệt danh “hot girl xứ Tuyên” bởi ngoại hình thu hút. Mộc Trinh từng theo học Đại học Văn hóa Hà Nội, hiện cô làm kinh doanh tự do.

Tháng 04/2019, Hùng Dũng và Mộc Trinh tổ chức đám cưới, đến tháng 10 cặp đôi đón con trai đầu lòng Gia Bảo (biệt danh Titi). Cuộc sống hôn nhân của cả hai bình dị mà ngọt ngào. Người hâm mộ có lẽ sẽ không bao giờ quên hình ảnh Mộc Trinh đồng hành cùng chồng, chăm sóc và động viên “thầy Chíp” vượt qua chấn thương kinh hoàng năm 2021.

Nguyễn Quỳnh Anh

Duy Mạnh và Quỳnh Anh kết hôn tháng 2/2020 sau 5 năm hẹn hò. Quỳnh Anh sinh năm 2996 là một trong những nàng WAGs nổi danh từ sau kỳ tích Thường Châu của U23 Việt Nam. Nàng WAG là con gái út của cựu Chủ tịch CLB Bóng đá Sài Gòn Nguyễn Giang Đông. Cô từng theo học Học viện Ngoại giao sau đó cùng chị gái kinh doanh mỹ phẩm tại Hà Nội.

Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi này luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Trên trang cá nhân, vợ chồng Duy Mạnh chăm chỉ chia sẻ hình ảnh về gia đình nhỏ của mình. Cả hai vừa tổ chức tiệc mừng sinh nhật 2 tuổi của con trai Duy Minh (biệt danh Ú Bông).

Diễm Quỳnh

Vũ Tiến Long là cầu thủ ghi dấu ấn mạnh mẽ tại vòng bảng U23 châu Á và SEA Games 31 vừa qua. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội gây bất ngờ khi lập gia đình ở tuổi 20. Bà xã Diễm Quỳnh sinh năm 2002 và có chung quê nhà Thanh Hóa với chồng. Cặp đôi quen nhau từ năm 2020 và đón con gái đầu lòng (biệt danh Bơ) vào đầu năm 2022.

Cặp đôi quen nhau từ năm 2020 và đón con gái đầu lòng (biệt danh Bơ) vào đầu năm 2022. Diễm Quỳnh thường xuyên có mặt tại khán đài để cổ vũ chồng. Tiến Long là một trong ba cầu thủ CLB Hà Nội cho CLB Công An Nhân Dân mượn đến hết mùa. Thi đấu tại giải hạng Nhất là cơ hội để hậu vệ này ra sân nhiều hơn sau khoảng thời gian chủ yếu ngồi dự bị vì chấn thương. Diễm Quỳnh là nàng WAG theo đuổi phong cách gợi cảm, thường xuyên diện những bộ cánh khoe thân hình nóng bỏng.