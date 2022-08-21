'Bạn gái' Đoàn Văn Hậu gây chú ý với loạt ảnh thuở bé với gia thế 'không phải dạng vừa'

Những ngày qua, cái tên Doãn Hải My bất ngờ gây sốt khi Đoàn Văn Hậu bất ngờ công khai loạt ảnh tình tứ bên người đẹp trên trang cá nhân. Đồng thời, anh còn tag tên tài khoản bạn gái vào bài viết. Động thái của hậu vệ quê Thái Bình được coi như công khai chuyện tình cảm.

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào, Doãn Hải My còn nhận được sự chú ý với gia thế "không phải dạng vừa". Trong những tấm ảnh thuở bé từng được cô tiết lộ trên mạng xã hội, người đẹp phần nào cho thấy mình là nàng tiểu thư được bố mẹ lo cho cuộc sống đủ đầy và giáo dục chuẩn con nhà giàu.

Ngay sau khi danh tính bạn gái Đoàn Văn Hậu được tiết lộ, cộng đồng mạng đổ xô vào điều tra danh tính của Doãn Hải My. Được biết, bạn gái chàng hậu vệ điển trai không phải gương mặt xa lạ với nhiều người bởi cô từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Doãn Hải My còn nhận được sự chú ý với gia thế "không phải dạng vừa" - Ảnh: FBNV

Doãn Hải My sinh ra trong gia đình gốc Hà Nội. Từ bé, cô nàng đã được mặc quần áo đẹp, trang điểm xinh xắn khi đi diễn văn nghệ. Với sự tự tin cùng sở thích nghệ thuật, Doãn Hải My được bố mẹ cho học đàn piano và ca hát từ bé. Thuở nhỏ, sở hữu gương mặt trái xoan xinh xắn, răng khểnh duyên dáng và nụ cười rạng rỡ. Khi chụp ảnh cùng bố mẹ và ông bà, nhiều người đều cảm thán vẻ ngoài sang trọng và thanh lịch của ông bà, bố mẹ người đẹp.

Bố mẹ Doãn Hải My đều là những doanh nhân thành đạt, sở hữu nhiều nhà hàng, quán bar sang trọng tại Hà Nội - Ảnh: FBNV

Được biết, bố mẹ Doãn Hải My đều là những doanh nhân thành đạt, sở hữu nhiều nhà hàng, quán bar sang trọng tại Hà Nội. Nhờ vậy, dù mới 21 tuổi nhưng người đẹp đã nối nghiệp kinh doanh, tự mở một thương hiệu mỹ phẩm dành cho nam. Hiện dù chưa tốt nghiệp Đại học Luật nhưng Doãn Hải My đã sở hữu nguồn tài chính dư dả nhờ đắt show chụp hình quảng cáo, thời trang và điều hành công việc kinh doanh riêng.

Thuở nhỏ, Doãn Hải My sở hữu gương mặt trái xoan xinh xắn, răng khểnh duyên dáng và nụ cười rạng rỡ - Ảnh: FBNV

Dẫu vậy, người đẹp không khoe mẽ mà sống rất kín tiếng. Trên trang cá nhân, cô chỉ thường chia sẻ những khoảng khắc vui vẻ đời thường bên gia đình và bạn bè. Cách ứng xử khéo léo, nhẹ nhàng của người đẹp với cư dân mạng cũng giúp cô ghi điểm trong mắt mọi người.

Qua những hình ảnh lúc nhỏ của người đẹp phần nào cho thấy mình là nàng tiểu thư được bố mẹ lo cho cuộc sống đủ đầy và giáo dục chuẩn con nhà giàu - Ảnh: FBNV

Đoàn Văn Hậu và Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 đã hẹn hò từ lâu nhưng chưa từng công khai chuyện tình cảm. Anh từng đến cổ vũ cho Doãn Hải My tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Cặp đôi cũng bị bắt gặp nhiều lần tham gia sự kiện chung hay đi du lịch cùng một địa điểm. Tuy nhiên, cả hai đều không lên tiếng về chuyện tình cảm.

Cả hai quen biết thông qua người thân trong gia đình. Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, cả hai chính thức yêu nhau. Khi tình cảm đủ chín chắn, cặp đôi xin phép gia đình công khai với người hâm mộ. Tuy nhiên, mỹ nhân 10X cho biết, cả hai chưa có dự định kết hôn vì còn trẻ và bận rộn với các dự án công việc, học tập.