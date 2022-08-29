Tâm Tít khoe body cực chuẩn ở tuổi 33, giữ vững đẳng cấp 'hot girl số 1 Hà thành'

Nhịp sống trẻ 29/08/2022 15:31

Trải qua giai đoạn ở ẩn thời gian gần đây cựu hot girl đình đám một thời Tâm Tít liên tục tung ra nhiều hình ảnh diện bikini khoe vóc dáng khiến dân tình không khỏi phần ngạc nhiên trước nhan sắc quá đỗi xinh đẹp của người đẹp 33 tuổi.

Mới đây, cựu hot girl đình đám Tâm Tít đã đăng loạt ảnh diện bikini với thiết kế lạ mắt khoe thân hình nuột nà. Ngoài ra, bộ đồ còn có thêm chân váy dài cạp trễ, khoe khéo hông đầy cuốn hút, gợi cảm chứng kiến body của gái 2 con nhiều người tỏ ra khó tin bởi rất ít người có thể giữ được thân hình đẹp đến như vậy khi đã bước qua 2 lần sinh nở. 

Tâm Tít khoe body cực chuẩn ở tuổi 33, giữ vững đẳng cấp 'hot girl số 1 Hà thành' - Ảnh 1
Thân hình chuẩn chỉ của gái 2 con khiến dân tình bỏng mắt - Ảnh: Internet 

Kể từ khi nói lời chia tay với làng giải trí để lấy chồng đại gia, người đẹp 8x dẫu cho không thường xuyên xuất hiện trên MXH nhưng mỗi lần cô ''lên sóng'' luôn chiếm được sự chú ý từ phía người hâm mộ. 

Diện bộ bikini màu hồng có phần váy giả nội y, Tâm Tít khoe body đồng hồ cát dù cùng làn da trắng không tì vết. Ở tuổi 33 và đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng mỹ nhân Hà thành vẫn sở hữu vóc dáng bốc lửa khiến các mỹ nhân Vbiz chạy theo dài. 

Tâm Tít khoe body cực chuẩn ở tuổi 33, giữ vững đẳng cấp 'hot girl số 1 Hà thành' - Ảnh 2

Tâm Tít khoe body cực chuẩn ở tuổi 33, giữ vững đẳng cấp 'hot girl số 1 Hà thành' - Ảnh 3
 Ở tuổi 33 Tâm Tít vẫn giữ được nhan sắc đỉnh cao như hồi đôi mươi - Ảnh: Internet

Hiện tại Tâm Tít vẫn giữ vững phong độ sắc vóc, thậm chí cô còn được nhận xét là đẹp hơn so với khi mới kết hôn.Được biết bí quyết của Tâm Tít chính là chăm chỉ tập thể dục và ăn uống điều độ có chế độ nghỉ ngơi hợp lý.

Tâm Tít khoe body cực chuẩn ở tuổi 33, giữ vững đẳng cấp 'hot girl số 1 Hà thành' - Ảnh 4
Nhan sắc xinh đẹp của Tâm Tít - Ảnh: Internet 

Không còn tham gia nghệ thuật từ rất lâu, Tâm Tít để tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ, song cô vẫn dành nhiều thời gian để đi du lịch đây đó, thường xuyên check in tại những resort có tiếng. Thậm chí cho đến thời điểm hiện tại thì Tâm Tít vẫn là hot mom nhận được nhiều sự quan tâm từ đông đảo cư dân mạng. 

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Từ khóa:   Tâm Tít nhan sắc Tâm Tít Hotgirl Tâm Tít

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