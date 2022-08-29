Tâm Tít khoe body cực chuẩn ở tuổi 33, giữ vững đẳng cấp 'hot girl số 1 Hà thành'

Mới đây, cựu hot girl đình đám Tâm Tít đã đăng loạt ảnh diện bikini với thiết kế lạ mắt khoe thân hình nuột nà. Ngoài ra, bộ đồ còn có thêm chân váy dài cạp trễ, khoe khéo hông đầy cuốn hút, gợi cảm chứng kiến body của gái 2 con nhiều người tỏ ra khó tin bởi rất ít người có thể giữ được thân hình đẹp đến như vậy khi đã bước qua 2 lần sinh nở.

Thân hình chuẩn chỉ của gái 2 con khiến dân tình bỏng mắt - Ảnh: Internet

Kể từ khi nói lời chia tay với làng giải trí để lấy chồng đại gia, người đẹp 8x dẫu cho không thường xuyên xuất hiện trên MXH nhưng mỗi lần cô ''lên sóng'' luôn chiếm được sự chú ý từ phía người hâm mộ.