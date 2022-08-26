Nam Phương - 'Chị Hằng từng làm mưa làm gió' phố Trung thu năm ấy giờ ra sao?

Nhịp sống trẻ 26/08/2022 16:12

Hot girl Nguyễn Bùi Nam Phương được mệnh danh là "chị Hằng" xinh đẹp nhất MXH qua bộ ảnh Trung thu năm 2019. Cuộc sống hiện tại của cô nàng vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả.

Mùa trung thu năm 2022 đang tới gần hơn bao giờ hết khi mà các bạn trẻ còn đang háo hức làm lồng đèn, đầu lân thì đâu đó có một số bạn muốn có cho mình những bộ ảnh thật xịn xò trong dịp lễ này. Dĩ nhiên nhắc về chủ đề chụp ảnh trung thu không thể không nhắc đến bộ ảnh cô Hằng từng gây náo loạn trên phố Hàng Mã của cô gái Nguyễn Bùi Nam Phương

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 Bộ ảnh gây xốt năm đó của Nam Phương - Ảnh: Internet

Cũng đã 3 năm kể từ bộ ảnh xinh đẹp năm đó, một số bộ phận netizen rất muốn biết tình hình cuộc sống cá nhân của ''cô Hằng'' hiện tại bây giờ đang ra sao. Thời điểm đấy, nàng hot girl là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, trường ĐH Công Nghiệp TP HCM.

Hiện tại, Nam Phương đang phát triển sự nghiệp với vai trò là một vlogger và khiến nhiều người trầm trồ vì câu chuyện tình yêu ngọt ngào với streamer Win.D. Cô nàng vẫn sở hữu một gương mặt với những đường nét vô cùng thanh tú, đậm nét Á Đông, cùng mái tóc đen dài thả buông thướt tha, thậm chí một số fan còn cho rằng cô bạn bây giờ còn đẹp hơn trước rất nhiều lần, phong cách cũng có phần thay đổi nhưng rất phù hợp với Nam Phương. 

Nam Phương - 'Chị Hằng từng làm mưa làm gió' phố Trung thu năm ấy giờ ra sao? - Ảnh 4
Cô nàng và bạn trai Win.D đã có vài năm hạnh phúc bên cạnh nhau - Ảnh: Internet 

Vốn là người được sinh ra trong một gia đình có gia thế khủng, bằng chứng là việc ăn mặc sang chảnh, sở hữu căn biệt thự ngay lòng quận 1 có giá khoảng 1,3 tỷ đồng. Dù gia đình giàu có là thế, trong một lần tâm sự trên Youtube cá nhân Nam Phương khẳng định mình đã không còn xin tiền phụ huynh từ khi đủ 18 tuổi.

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Nam Phương - 'Chị Hằng từng làm mưa làm gió' phố Trung thu năm ấy giờ ra sao? - Ảnh 7
 Nhan sắc xinh đẹp hiện tại của Bống (Nam Phương) - Ảnh: Internet

Cha mất sớm, Nam Phương ở với mẹ và chị gái. Được biết thì mẹ cô nàng là một doanh nhân, còn chị gái là một tiểu thuyết gia. Vì thế, đó là những người có ảnh hưởng lớn tới tính cách và con người cô.

Sau tất cả cuộc sống của cô nàng vẫn đang diễn ra vô cùng tốt đẹp, sự nghiệp tương lai rộng mở và sở hữu chuyện tình khiến nhiều người không khỏi ghen tị với anh chàng streamer nổi tiếng Win.D.

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