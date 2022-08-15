Bỏ qua tai tiếng bị lộ clip nóng, 'hot girl Mì Gõ' gây xôn xao với diện mạo chuẩn tiên nữ giáng trần

Kể từ scandal lộ clip ''nóng'', trải qua 2 năm cuộc sống của hot girl "Ghiền mì gõ” Phi Huyền Trang đang như thế nào được rất nhiều người quan tâm ở thời điểm hiện tại.

Ngược dòng thời gian quay trở lại thời điểm cái tên Phi Huyền Trang nổi lên như là một trong những hot girl đình đám ở showbiz. Được đánh giá sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cộng thêm khả năng diễn xuất ở mức tạm ổn.

Phi Huyền Trang - Ảnh: Internet

Tưởng chừng như việc sở hữu những lợi thế trên sẽ giúp cô nàng bay cao hơn nữa trong tương lai. Tuy nhiên đến giữa năm 2019, sự việc " hot girl Mì Gõ" Phi Huyền Trang bị tố giật chồng và lộ clip "đi khách" với giá 200 triệu đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Nhan sắc U30 quá đỗi nóng bỏng của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Sau nghi án lộ clip nóng, cô nàng dẫn trở nên khép kín hơn xưa không còn xuất hiện tại những bộ phim trên mạng thay vào đó cô nàng chỉ cập nhật những hình ảnh xinh đẹp, rạng rỡ của bản thân trên trang cá nhân.

Ngoài những hình ảnh về cuộc sống thường ngày, hotgirl Mì Gõ cũng đăng tải những chuyến du lịch sang chảnh của bản thân - Ảnh: Internet

Từ sau khi xảy ra lùm xùm, phong cách của gái xinh Phi Huyền Trang cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.Trên trang cá nhân của mình, Phi Huyền Trang chăm chỉ đăng tải khoảnh khắc tập luyện, rèn luyện hình thể. Nhờ vậy mà ở tuổi 34, nữ diễn viên vẫn được một số bộ phận netizen đánh giá là sở hữu nhan sắc ''tiên nữ giáng trần'' khi trông cô không hề bị tuổi tác ảnh hưởng đến vẻ đẹp một chút nào.

Sau nhiều tháng vắng bóng, sự trở lại của Phi Huyền Trang khiến nhiều người vô cùng bất ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-qua-tai-tieng-bi-lo-clip-nong-hot-girl-mi-go-gay-xon-xao-voi-dien-mao-chuan-tien-nu-giang-tran-491674.html