Màn rước dâu có 'một không hai' trong lịch sử, cô dâu chú rể bất chấp thời tiết xấu vẫn lội nước tạo dáng cực hài hước trong ngày trọng đại

Nhịp sống trẻ 12/08/2022 11:16

Mới đây một cặp đôi người miền Tây bất chấp thời tiết xấu, vẫn tổ chức lễ thành hôn và màn rước dâu không thể nào lầy lội hơn.

Mới đây nhất những hình ảnh liên quan về đám cưới mùa nước lũ của cặp đôi Minh Thư và chồng Nhật Quang đang được cư dân mạng chia sẻ nhiều. Dù cho đã sống ở miền Tây từ lâu và quen với thời tiết tại nơi đây nhưng hẳn bất kỳ ai cũng không mong muốn ngày trọng đại của mình lại diễn ra trong ngày mưa lũ cả và cả Minh Thư và Nhật Quang cũng vậy. 

Màn rước dâu có 'một không hai' trong lịch sử, cô dâu chú rể bất chấp thời tiết xấu vẫn lội nước tạo dáng cực hài hước trong ngày trọng đại - Ảnh 1

Màn rước dâu có 'một không hai' trong lịch sử, cô dâu chú rể bất chấp thời tiết xấu vẫn lội nước tạo dáng cực hài hước trong ngày trọng đại - Ảnh 2
Minh Thư tươi cười lạc quan dù ngày trọng đại của mình bị thời tiết làm ảnh hưởng khá nhiều - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đến khi rước dâu cơn mưa bất chợt đổ xuống khiến nước dâng cao, suýt tràn vào nhà. Nhìn vào cảnh này, không ít người tỏ ra buồn thay cho cô dâu lẫn chú rể. Tuy nhiên, về phía Minh Thư cô nàng tỏ ra khá vui vẻ và không có phần ngạc nhiên trước tình trạng này. 

Màn rước dâu có 'một không hai' trong lịch sử, cô dâu chú rể bất chấp thời tiết xấu vẫn lội nước tạo dáng cực hài hước trong ngày trọng đại - Ảnh 3
Màn rước dâu có 'một không hai' trong lịch sử, cô dâu chú rể bất chấp thời tiết xấu vẫn lội nước tạo dáng cực hài hước trong ngày trọng đại - Ảnh 4
Đây có thể là một trong những giây phút đáng nhớ nhất của cặp đôi - Ảnh: Internet 

Đám cưới mùa lũ của cặp đôi này có lẽ là một trong những lễ cưới có ''một không hai''  bởi lẽ thay vì rước dâu bằng ô tô hay trong một thời tiết đẹp đẽ thì cả họ hàng nhà trai nhà gái đều phải lội nước khiến cho những bộ trang phục xa hoa lộng lẫy bỗng trở nên bình thường hẳn. Tuy nhiên, bỏ qua những điều đó chỉ cần nhìn vào nụ cười hạnh phúc của cô dâu chú rể cũng như người thân hai họ khi phải lội nước trong bộ quần áo lộng lẫy mà cộng đồng mạng thấy vui lây.

Màn rước dâu có 'một không hai' trong lịch sử, cô dâu chú rể bất chấp thời tiết xấu vẫn lội nước tạo dáng cực hài hước trong ngày trọng đại - Ảnh 5
Cô dâu xinh đẹp bất chấp thời tiết xấu - Ảnh: Internet

Mưa lũ thiên tai xảy đến nhưng ngày vui trăm năm không thể trì hoãn. Do vậy, nhiều gia đình vẫn tổ chức đám cưới dù khung cảnh xung quanh ngập nước.

Những hình ảnh về đám cưới độc đáo mùa mưa lũ tại Quảng Ngãi từng được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo hình ảnh ghi lại cho thấy, nước lũ ngập ngang bắp chân, có chỗ ngập đến ngang đầu gối. Thậm chí cô dâu còn phải ngồi trên thuyền tự chế để giữ cho bản thân khô ráo nhất có thể trong ngày trọng đại của mình. 

Màn rước dâu có 'một không hai' trong lịch sử, cô dâu chú rể bất chấp thời tiết xấu vẫn lội nước tạo dáng cực hài hước trong ngày trọng đại - Ảnh 6
Nhiều cư dân mạng cảm thấy buồn thương hộ cô dâu chú rể - Ảnh: Internet

Nhìn hình ảnh này, nhiều cư dân mạng cảm thấy buồn thương hộ cô dâu chú rể. Họ chỉ có một dịp trọng đại vậy mà cuối cùng lại phải chịu cảnh lội bập bõm.Đám cưới mùa lũ dù vất vả nhưng với họ ngày vui trọng đại vẫn phải cười tươi, diễn ra như dự định.

Đám cưới trong làn nước lũ là khoảnh khắc không còn xa lạ với nhiều người, do thiên tai nên việc định ngày cưới không thể trì hoãn, ngày cưới vẫn diễn ra với đủ hình thức.

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