Ít xuất hiện trên MXH nhưng mỗi lần 'lên sóng' chị dâu Bảo Thy luôn biết cách khiến netizen trầm trồ trước vẻ đẹp quyến rũ

Trở lại sau thời gian dài im hơi lặng tiếng trên mạng xã hội, gái xinh Trang Pilla khiến netizen "đứng hình" khi khoe trọn đường cong trên cơ thể với bộ bikini cực quyến rũ.

Có lẽ đối với một số người hâm mộ, Trang Pilla là cái tên không còn xa lạ với nhiều người. Gái xinh này là chị dâu của nữ ca sĩ đình đám Bảo Thy. Dù rất ít khi xuất hiện trên MXH nhưng mỗi lần lên sóng cô nàng luôn biết cách khiến người ta phải nhắc đến tên mình theo cách trầm trồ nhất. Bài đăng của Trang Pilla trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể, mới đây trên trang cá nhân, Á khôi "Duyên Dáng Doanh Nhân" - Trang Pilla mới đây gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh ăn sáng dưới hồ bơi tại một villa sang chảnh.

Nhan sắc xinh đẹp của mẹ 2 con - Ảnh: Internet Gái xinh 9X này diện bikini hai mảnh màu trắng, khoe đường cong gợi cảm, vòng eo con kiến, làn da tươi trẻ, mịn màng.Song tâm điểm nhất phải kể đến vòng một ngồn ngộn, căng tràn của bà mẹ hai con khiến dân mạng khó mà rời mắt. Có thể thấy dù đã là bà mẹ 2 con nhưng nhan sắc của người đẹp sinh năm 1994 không những không bị ảnh hưởng mà còn trở nên quyến rũ và xinh đẹp xuất sắc hơn xưa nhiều lần.

Trang Pilla và ông xã - Ảnh: Internet Với những ai đã biết đến Trang Pilla, đây không phải là lần đầu tiên cô khoe body của mình. Bởi lẽ trước đó, người đẹp 9x từng không ít lần "đốt mắt" dân mạng bởi hình thể bỏng mắt. Trang Pilla tên thật Đỗ Thị Thùy Trang (SN 1994), vốn nổi tiếng là người phụ nữ xinh đẹp, một doanh nhân thành đạt tại Sài Gòn.Trước đó, Trang Pilla từng đạt giải "Ngôi sao tài năng" trong cuộc thi ''Ngôi Sao Thời Trang'', Á khôi 3 của cuộc thi "Duyên Dáng Doanh Nhân" và đồng thời là người mẫu cho nhiều tạp chí ảnh. Trang Pilla và Bảo Thy - Ảnh: Internet Sau khi kết hôn với Thế Bảo - anh trai ca sĩ Bảo Thy vào 2017, tên tuổi Trang Pilla càng được chú ý nhiều hơn. Cặp đôi hiện đã có hai bé, một trai và một gái đều đã lớn. Trải qua hơn 5 năm bên nhau, cả 2 vẫn đang hạnh phúc bên cạnh nhau như những ngày đầu tiên. Vừa có sự nghiệp thành công, gia đình êm ấm lại thêm nhan sắc ngày một thăng hạng, một số bộ phận netizen không khỏi có phần ganh tị với cô nàng.

Bỏ qua tai tiếng bị lộ clip nóng, 'hot girl Mì Gõ' gây xôn xao với diện mạo chuẩn tiên nữ giáng trần Kể từ scandal lộ clip ''nóng'', trải qua 2 năm cuộc sống của hot girl "Ghiền mì gõ” Phi Huyền Trang đang như thế nào được rất nhiều người quan tâm ở thời điểm hiện tại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/it-xuat-hien-tren-mxh-nhung-moi-lan-len-song-chi-dau-bao-thy-luon-biet-cach-khien-netizen-tram-tro-truoc-ve-dep-quyen-ru-492281.html