'Chiến thần review' Võ Hà Linh 'trở lại và lợi hại hơn xưa' sau khoảng thời gian 'im hơi lặng tiếng'

Hậu drama "chiến thần TikTok" Võ Hà Linh bất ngờ bị netizen đồn bỏ nghề review. Chỉ cần làm điều này cô nàng đã đập tan những tin đồn.

Võ Hà Linh được biết đến là một Youtuber, một reviewer có tiếng về các dòng mỹ phẩm, với cách miêu tả công dụng của sản phẩm hết sức chân thực nên các video của cô đều được nhiều bạn trẻ yêu thích. Ngoài ra, thời gian gần đây nữ YouTuber còn lấn sân sang làng Tiktoker và cũng nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Các video mà Võ Hà Linh đăng tải trên nền tảng này đều có lượt xem cao và lượng tương tác ổn định. Thậm chí, mọi người còn ưu ái gọi cô là “chiến thần review”. Nổi lên là một YouTuber review mỹ phẩm công tâm trên mạng xã hội, thời gian vừa qua, Võ Hà Linh còn được nhiều người biết đến khi review một loạt các quán ăn hot hit - Ảnh: Internet Ngay từ khi mới gia nhập nền tảng TikTok, Hà Linh đã có một lượng người hâm mộ lớn vì sự thẳng thắn của cô. Thậm chí, mọi người còn ưu ái gọi cô là “chiến thần review” - Ảnh: Chụp màn hình Mới đây, cuộc "khẩu chiến" căng thẳng giữa thương hiệu chè nổi tiếng C.H và các "chiến thần" review đã nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Trong đó, Võ Hà Linh cũng là cái tên không đứng ngoài drama hot hit này, cô thẳng thắn đăng tải clip nói về sự việc, thậm chí còn tung thêm bằng chứng cho rằng quán chè C.H cần phải xem lại đạo đức kinh doanh. Cuộc đối đầu đó khiến cô tổn thất nặng nề, tên của cô bị dán biển “miễn tiếp” ở một số cửa hàng.

Võ Hà Linh trong cuộc "khẩu chiến" căng thẳng giữa thương hiệu chè nổi tiếng C.H - Ảnh: Chụp màn hình Đã một tuần trôi qua từ sự kiện đó, TikTok của Hà Linh bỗng “im hơi lặng tiếng”, cô nàng chỉ đăng duy nhất 1 clip vui vẻ về cuộc sống thường ngày mà không review bất kỳ sản phẩm nào khiến nhiều người hoang mang. Không để cho mọi người phải đoán mò lâu, “chiến thần” Hà Linh đã ngay lập tức đăng tải một đoạn clip ngắn, nhằm làm sáng tỏ nghi ngờ từ người hâm mộ. Hà Linh bật mí bản thân im lặng cả tuần vừa qua là vì vừa đi “trùng tu nhan sắc”, làm combo mày - mí - môi. Đặc biệt, sau khi làm môi, môi của cô nàng bị sưng nên đã quyết định không quay clip mới. Vẻ mặt hài hước của cô nàng cùng bờ môi đang sưng khiến nhiều người bật cười.

TikTok của Hà Linh bỗng “im hơi lặng tiếng”, cô nàng chỉ đăng duy nhất 1 clip vui vẻ về cuộc sống thường ngày mà không review bất kỳ sản phẩm nào khiến nhiều người hoang mang - Ảnh: Internet

Không để cho mọi người phải đoán mò lâu, “chiến thần” Hà Linh đã ngay lập tức đăng tải một đoạn clip ngắn, nhằm làm sáng tỏ nghi ngờ từ người hâm mộ - Ảnh: Internet Hà Linh cũng tiết lộ sang tuần sẽ quay lại và cháy hết mình cùng với khán giả. Ngay khi clip mới nhất của Hà Linh được đăng tải, người hâm mộ của cô nàng hết sức hào hứng trước thông tin này. Nhiều người cũng chú ý để cặp lông mày “cực chiến” của cô nàng và nhanh chóng trêu ghẹo chiến thần. Trước đó, sau loạt ồn ào trên mạng, “chiến thần” Hà Linh bất ngờ im lặng cả một tuần.

Hà Linh cũng tiết lộ sang tuần sẽ quay lại và cháy hết mình cùng với khán giả - Ảnh: Internet Ngay cả trên YouTube, nền tảng hoạt động chính, Võ Hà Linh chia sẻ trải nghiệm tại quán A Mà Kitchen của Trấn Thành. Quán ăn của nam diễn viên - MC nổi tiếng vốn là địa điểm thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và có lượng khách không hề ít. Theo Hà Linh, clip review quán của nam MC, diễn viên nổi tiếng đã được quay từ đợt cô đi công tác tại TP.HCM, bây giờ mới có dịp lên sóng. Với những hứa hẹn từ “chiến thần”, chắc chắn người hâm mộ sẽ còn gặp Hà Linh trên một loạt các nền tảng xã hội, hứa hẹn các video cực “chiến”.

Sau 2 năm kết hôn, vợ hot girl của cầu thủ Phan Văn Đức lộ ảnh xuề xòa, kém xinh khác xa với ảnh tự đăng? Trên trang cá nhân, Phan Văn Đức có chia sẻ gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc sinh nhật con gái 2 tuổi cùng gia đình. Bên cạnh buổi tiệc cư dân mạng còn chú ý đến nhan sắc của nàng WAG Võ Nhật Linh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chien-than-review-vo-ha-linh-tro-lai-va-loi-hai-hon-xua-sau-khoang-thoi-gian-im-hoi-lang-tieng-492246.html