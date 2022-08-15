Gái xinh khiến dân mạng 'bỏng mắt' với thời trang 'nửa úp nửa mở' đi siêu thị, vừa gỡ bỏ khẩu trang ai nấy đều choáng với nhan sắc

Body bốc lửa của cô khi đi siêu thị trờ thành 'hiện tượng lạ' đối với những người xung quanh.
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Cộng đồng mạng được 'chấn động' khi chứng kiến 1 gái xinh ăn mặc sexy khi đi siêu thị.
Xuất hiện ở siêu thị, cô nàng ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Rất nhanh, loạt ảnh cả gái xinh ăn mặc gợi cảm này được lan truền trên mạng này với tốc độ chóng mặt.
Theo dõi trang cá nhân của Miao, cô nàng hiện có hơn 100.000 người follow. Miao được đánh giá cao từ gương mặt cho đến body đẹp miễn chê.
Ăn mặc phản cảm khi ra đường luôn là chủ đề thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận.
Việc ăn mặc quá hở hang, những tưởng ăn mặc thoải mái, quyến rũ để khoe được thân hình thon gọn nhưng đôi khi lại không cẩn thận khiến chúng trở nên hớ hênh, phản cảm.
Nàng hot girl từng gây sốt với những trang phục sexy.
*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn