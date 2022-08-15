Gái xinh khiến dân mạng 'bỏng mắt' với thời trang 'nửa úp nửa mở' đi siêu thị, vừa gỡ bỏ khẩu trang ai nấy đều choáng với nhan sắc

Nhịp sống trẻ 15/08/2022 18:46

Body bốc lửa của cô khi đi siêu thị trờ thành 'hiện tượng lạ' đối với những người xung quanh.

Cộng đồng mạng được 'chấn động' khi chứng kiến 1 gái xinh ăn mặc sexy khi đi siêu thị.

Gái xinh khiến dân mạng 'bỏng mắt' với thời trang 'nửa úp nửa mở' đi siêu thị, vừa gỡ bỏ khẩu trang ai nấy đều choáng với nhan sắc - Ảnh 1
Trong ảnh cô gái diện chiếc quần short bò tương đối ngắn và đáng chú ý nhất chính là chiếc áo mỏng tang, gợi cảm có thể nhìn xuyên thấu.

Xuất hiện ở siêu thị, cô nàng ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Rất nhanh, loạt ảnh cả gái xinh ăn mặc gợi cảm này được lan truền trên mạng này với tốc độ chóng mặt.

Gái xinh khiến dân mạng 'bỏng mắt' với thời trang 'nửa úp nửa mở' đi siêu thị, vừa gỡ bỏ khẩu trang ai nấy đều choáng với nhan sắc - Ảnh 2
Sau khi những bức ảnh trên được netizen đăng tải, danh tính nữ chính cũng đã được tìm ra. Cô nàng có tên Miao - hot girl nổi tiếng tại Malaysia.

Theo dõi trang cá nhân của Miao, cô nàng hiện có hơn 100.000 người follow. Miao được đánh giá cao từ gương mặt cho đến body đẹp miễn chê.

Gái xinh khiến dân mạng 'bỏng mắt' với thời trang 'nửa úp nửa mở' đi siêu thị, vừa gỡ bỏ khẩu trang ai nấy đều choáng với nhan sắc - Ảnh 3
Thay vì diện đồ kín đáo đến nơi đông người qua lại như siêu thị, cô gái này lại lựa chọn ăn mặc phản cảm khiến bao người "nhức mắt", bức xúc thay. 

 Ăn mặc phản cảm khi ra đường luôn là chủ đề thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận. 

Gái xinh khiến dân mạng 'bỏng mắt' với thời trang 'nửa úp nửa mở' đi siêu thị, vừa gỡ bỏ khẩu trang ai nấy đều choáng với nhan sắc - Ảnh 4
Trang phục hớ hênh lộ vùng nhạy cảm của cô gái này khiến người qua lại trong siêu thị cảm thấy "nhức mắt", phần lớn đều tỏ ra ngán ngẩm trước việc lựa chọn trang phục của nữ chính này.

Việc ăn mặc quá hở hang, những tưởng ăn mặc thoải mái, quyến rũ để khoe được thân hình thon gọn nhưng đôi khi lại không cẩn thận khiến chúng trở nên hớ hênh, phản cảm.

Gái xinh khiến dân mạng 'bỏng mắt' với thời trang 'nửa úp nửa mở' đi siêu thị, vừa gỡ bỏ khẩu trang ai nấy đều choáng với nhan sắc - Ảnh 5
Trên trang cá nhân của mình, Miao không ngại khoe những bộ cánh quyến rũ. 

Nàng hot girl từng gây sốt với những trang phục sexy.

Gái xinh khiến dân mạng 'bỏng mắt' với thời trang 'nửa úp nửa mở' đi siêu thị, vừa gỡ bỏ khẩu trang ai nấy đều choáng với nhan sắc - Ảnh 6
Miao xinh đẹp không ngại khoe sự quyến rũ trên trang cá nhân. 

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn

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Từ khóa:   gái xinh thời trang hở lưng #sexy

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