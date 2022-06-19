Rocker Nguyễn: từ lãng tử 'loạt scandal' từ bỏ 'ánh hào quang' showbiz và câu chuyện đi bán bún bò

Năm 2018 được xem là năm đáng buồn nhất trong sự nghiệp của Rocker Nguyễn khi anh liên tục vướng phải hàng loạt scandal. 4 năm trước, đang là gương mặt được yêu mến, Rocker Nguyễn bất ngờ rời showbiz và sang Australia định cư.

Sau thời gian im ắng, Rocker Nguyễn trở lại điện ảnh trong phim kinh dị, sinh tồn. Nam diễn viên trải lòng về giai đoạn ở ẩn, rời xa ánh đèn sân khấu.

Thời điểm đó, nam diễn viên từng chia sẻ mình từng mắc chứng trầm cảm. Những biến cố này tạo nên vấn đề tâm lý nên anh đã quyết định rút lui khỏi showbiz và sang Úc để sinh sống và tập trung cho công việc kinh doanh.

Tại buổi họp báo giới thiệu phim mới, Rocker Nguyễn cho biết, ở Australia, anh mở một tiệm trà sữa nhỏ và bán thêm đồ ăn Việt Nam trong đợt dịch khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng với hình ảnh nam diễn viên điển trai vốn là cậu ấm của một gia đình giàu có, lại là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của Vbiz.

Sau 4 năm ở ẩn, Rocker Nguyễn đã quay trở về Việt Nam và góp mặt trong dự án phim Móng vuốt.

Ngày 2/6, nam diễn viên đã xuất hiện trong buổi họp báo và có nhiều chia sẻ xoay quanh dự án phim và cả đời sống của mình khi ở Úc.