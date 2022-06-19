Rocker Nguyễn: từ lãng tử 'loạt scandal' từ bỏ 'ánh hào quang' showbiz và câu chuyện đi bán bún bò

Nhịp sống trẻ 19/06/2022 03:50

Cuộc đời vốn chẳng phải là con đường trải đầy hoa hồng, nam ca sĩ đã vấp phải một vụ lùm xùm mà sau đó chính anh là người làm nó ồn ào hơn.

Sau thời gian im ắng, Rocker Nguyễn trở lại điện ảnh trong phim kinh dị, sinh tồn. Nam diễn viên trải lòng về giai đoạn ở ẩn, rời xa ánh đèn sân khấu.

Rocker Nguyễn: từ lãng tử 'loạt scandal' từ bỏ 'ánh hào quang' showbiz và câu chuyện đi bán bún bò - Ảnh 1
Sau biến cố, Rocker Nguyễn tái xuất nghệ thuật với nhiều hoạt động nổi bật. Cuộc sống của Rocker Nguyễn có nhiều thay đổi nhưng vẫn luôn nhận được sự chú ý của cư dân mạng.

Năm 2018 được xem là năm đáng buồn nhất trong sự nghiệp của Rocker Nguyễn khi anh liên tục vướng phải hàng loạt scandal. 4 năm trước, đang là gương mặt được yêu mến, Rocker Nguyễn bất ngờ rời showbiz và sang Australia định cư.

Rocker Nguyễn: từ lãng tử 'loạt scandal' từ bỏ 'ánh hào quang' showbiz và câu chuyện đi bán bún bò - Ảnh 2
Thời điểm đó, nam diễn viên từng chia sẻ mình từng mắc chứng trầm cảm. Những biến cố này tạo nên vấn đề tâm lý nên anh đã quyết định rút lui khỏi showbiz và sang Úc để sinh sống và tập trung cho công việc kinh doanh. 

Tại buổi họp báo giới thiệu phim mới, Rocker Nguyễn cho biết, ở Australia, anh mở một tiệm trà sữa nhỏ và bán thêm đồ ăn Việt Nam trong đợt dịch khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng với hình ảnh nam diễn viên điển trai vốn là cậu ấm của một gia đình giàu có, lại là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của Vbiz.

Rocker Nguyễn: từ lãng tử 'loạt scandal' từ bỏ 'ánh hào quang' showbiz và câu chuyện đi bán bún bò - Ảnh 3
Sau 4 năm ở ẩn, Rocker Nguyễn đã quay trở về Việt Nam và góp mặt trong dự án phim Móng vuốt.

Ngày 2/6, nam diễn viên đã xuất hiện trong buổi họp báo và có nhiều chia sẻ xoay quanh dự án phim và cả đời sống của mình khi ở Úc. 

Rocker Nguyễn: từ lãng tử 'loạt scandal' từ bỏ 'ánh hào quang' showbiz và câu chuyện đi bán bún bò - Ảnh 4
"Hằng ngày, tôi luôn phải bê nồi bún bò 30 lít và thái 5 kg thịt bò để bán hàng. Chính vì vậy nên tay tôi hiện giờ có rất nhiều vết sẹo do nấu nướng. Tôi nghĩ điều này lại là một cái hay,  rất hợp với vai diễn trong phim vì sẽ bớt được khâu hóa trang hoặc làm kỹ xảo", anh tâm sự.

Nam diễn viên tiết lộ thêm, trong khoảng thời gian tạm dừng các hoạt động nghệ thuật anh đã có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu và tự học hỏi thêm những kiến thức về điện ảnh, âm nhạc. Tại sự kiện họp báo, Rocker Nguyễn bày tỏ sự thích thú với kịch bản của mới.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn!

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