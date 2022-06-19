Rocker Nguyễn: từ lãng tử 'loạt scandal' từ bỏ 'ánh hào quang' showbiz và câu chuyện đi bán bún bò

Cuộc đời vốn chẳng phải là con đường trải đầy hoa hồng, nam ca sĩ đã vấp phải một vụ lùm xùm mà sau đó chính anh là người làm nó ồn ào hơn.
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Sau thời gian im ắng, Rocker Nguyễn trở lại điện ảnh trong phim kinh dị, sinh tồn. Nam diễn viên trải lòng về giai đoạn ở ẩn, rời xa ánh đèn sân khấu.
Năm 2018 được xem là năm đáng buồn nhất trong sự nghiệp của Rocker Nguyễn khi anh liên tục vướng phải hàng loạt scandal. 4 năm trước, đang là gương mặt được yêu mến, Rocker Nguyễn bất ngờ rời showbiz và sang Australia định cư.
Tại buổi họp báo giới thiệu phim mới, Rocker Nguyễn cho biết, ở Australia, anh mở một tiệm trà sữa nhỏ và bán thêm đồ ăn Việt Nam trong đợt dịch khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng với hình ảnh nam diễn viên điển trai vốn là cậu ấm của một gia đình giàu có, lại là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của Vbiz.
Ngày 2/6, nam diễn viên đã xuất hiện trong buổi họp báo và có nhiều chia sẻ xoay quanh dự án phim và cả đời sống của mình khi ở Úc.
Nam diễn viên tiết lộ thêm, trong khoảng thời gian tạm dừng các hoạt động nghệ thuật anh đã có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu và tự học hỏi thêm những kiến thức về điện ảnh, âm nhạc. Tại sự kiện họp báo, Rocker Nguyễn bày tỏ sự thích thú với kịch bản của mới.
*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn!