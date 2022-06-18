Linh Ngọc Đàm - nữ streamer không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình 'bốc lửa' mà còn vì sự nghiệp 'đồ sộ' khiến dân mạng trầm trồ

Nhan sắc, tài năng hay nổi tiếng là những thứ Linh Ngọc Đàm có đủ.
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Linh Ngọc Đàm là ai?
Linh Ngọc Đàm tên thật là Đàm Thị Ngọc Linh là một streamer game, youtuber nổi tiếng. Sinh ngày 08/06/1996 (26 tuổi). Quê gốc tại Hà Nội nhưng đang sinh sống và làm việc TP Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp hiện tại là streamer tại công ty Creatory.
Ngoài ra, cô nàng “đa zi năng” này còn đảm nhận nhiều những vai trò khác nhau như Youtuber, người mẫu, đóng MV ca nhạc,...
Hành trình sự nghiệp của Linh Ngọc Đàm
Linh Ngọc Đàm bắt đầu chơi game Liên Minh Huyền Thoại từ tháng 06/2014. Linh Ngọc Đàm có nickname là EpicG.Persephone, là một nữ game thủ nổi tiếng của game Liên Minh Huyền Thoại (LOL) tại Việt Nam và là thành viên của Team Epic Goddess. Ngoài chơi game chuyên nghiệp cô còn làm MC cho Esports Việt và sẽ trở thành một caster trong tương lai. Cô là 1 trong những streamer đời đầu của Việt Nam.
Đến nay cô đã gắn bó với game được hơn 5 năm và đã tạo dựng cho mình một vị trí trong làng LOL Việt Nam. Với nữ stream, cô chia sẻ mình đam mê LOL bởi game có đồ hoạ bắt mắt. Một điều thú vị khi chơi game là cô có thể rèn luyện kỹ năng quan sát, nhanh mắt, nhanh tay. Khả năng phản xạ cũng từ đó mà tăng lên.
Nhan sắc lẫn gu thời trang của người đẹp cũng ngày càng thăng hạng. Dù sở hữu vóc dáng khá nhỏ nhắn cùng gương mặt "baby" nhưng Linh Ngọc Đàm rất biết cách phối trang phục nhiều phong cách khác nhau, từ nữ tính, cá tính đến quyến rũ.
Trên kênh Youtube cá nhân, Linh Ngọc Đàm thường xuất hiện cùng với tứ hoàng streamer nổi tiếng nhất Việt Nam, những streamer, TikToker nổi trội khác như Misthy, Uyên Pu...
Hay mối quan hệ với nhiều mỹ nhân trong showbiz như Thiều Bảo Trâm, Amee, Quỳnh Anh Shyn, Bảo Hân Helia… Điều này cũng giúp Đàm tổng thu hút về một lượng fan rất "khủng".
Bằng sự nỗ lực không ngừng, sau nhiều năm gắn bó với nghề, giờ đây Linh Ngọc Đàm đã trở thành một thần tượng của giới trẻ với rất nhiều thành tích cá nhân nổi bật.