Nuôi con không cần Mạc Hồng Quân, Ly Kute đăng ảnh cùng con vi vu ở trời Tây, netizen cảm thán: "Gái một con trông mòn con mắt"

Nhịp sống trẻ 16/08/2022 10:16

Trải qua những ồn ào với chân sút Mạc Hồng Quân, Ly Kute giờ đây trở thành hot mom "đẹp miễn chê", khí chất ngời ngời.

Ly Kute là một trong những tên tuổi hot girl 9x đời đầu có tiếng của Hà thành. Dù không hoạt động trong showbiz nhưng những hoạt động của hot mom này lại được netizen cực kì quan tâm.

 

Mới đây, cựu hot girl lại tiếp tục gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đưa con trai Khoai Tây ra nước ngoài du lịch. Dù không tiết lộ địa điểm cụ thể ở đâu nhưng nhìn khung cảnh thì người xem đều đoán được rằng cô nàng đang cho quý tử vi vu ở trời Tây. Cô nàng đang tận hưởng kì nghỉ vui vẻ bên con trai mình.

 

Nuôi con không cần Mạc Hồng Quân, Ly Kute đăng ảnh cùng con vi vu ở trời Tây, netizen cảm thán: 'Gái một con trông mòn con mắt' - Ảnh 1
Ly Kute tận hưởng kì nghỉ cùng con trai ở trời Tây

 

Trong các bức ảnh thường ngày đăng tải, Ly Kute chuộng phong cách đơn giản với áo phông, chân váy mang những tông màu đơn sắc. Tóc tai cũng không cầu kì mà chỉ buộc thấp hoặc buông dài đơn giản. Mặc dù vậy, nhan sắc mẹ trẻ này vẫn nổi bần bật nhờ làn da trắng sứ và khuôn mặt hack tuổi đến không ngờ. Khó ai có thể biết rằng cô nàng hiện đã là "gái một con". Cô nàng cũng đặc biệt chú trọng việc chăm sóc làn da vì đây là yếu tố quyết định độ trẻ trung của chị em phụ nữ. Mặt mộc của cô nàng cũng khiến người xem phải trầm trồ vì gần như hoàn hảo, không hề có một chút khuyết điểm hay nếp nhăn. 

 

Nuôi con không cần Mạc Hồng Quân, Ly Kute đăng ảnh cùng con vi vu ở trời Tây, netizen cảm thán: 'Gái một con trông mòn con mắt' - Ảnh 2

Ly Kute hiện đang tập trung vào công việc kinh doanh 

 

Ít ai biết được rằng đằng sau vóc dáng nhỏ bé này là câu chuyện đổ vỡ trong quá khứ với cầu thủ đào hoa Mạc Hồng Quân. Sau biến cố, Ly Kute tập trung vào kinh doanh và lo cho con trai mình cuộc sống dư giả không thiếu thứ gì. Con trai Khoai Tây hiện đã được 6 tuổi và trong suốt thời gian đó cô cũng không nhận bất kì trợ cấp nào từ Mạc Hồng Quân. Cô hiện là chủ sở hữu một cửa hàng chuyên phân phối mĩ phẩm cao cấp. Chàng cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân cũng đã có tổ ấm mới cùng chân dài Kỳ Hân. 

 

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