Phan Văn Đức: Từ "gà son" của thầy Park đến ông chủ luôn sẵn sàng chơi lớn

"Gà son" là biệt danh mà người hâm mộ dành cho Văn Đức. Bởi rất nhiều lần chân sút 26 tuổi đã giúp U23 cũng như đội tuyển Việt Nam vượt các tình huống khó khăn.

Nhanh nhẹn, bền bỉ, nhiệt huyết và có khả năng đưa ra những quyết định hợp lý trong thời điểm quan trọng, Phan Văn Đức chính là một trong các học trò được HLV Park Hang-seo tin dùng nhất. Từ giải U23 châu Á 2018 đến hàng loạt trận đánh lớn sau này, tiền đạo xứ Nghệ liên tục được đá chính và góp công lớn vào những chiến tích lịch sử.

Dấu ấn lớn đầu tiên của Văn Đức là pha kiến tạo dẫn đến bàn mở tỉ số vào lưới U23 Iraq ở giải U23 châu Á 2018. Giữa một rừng cầu thủ đối phương, chân sút xứ Nghệ khiến tất cả bất ngờ khi tung người móc bóng, "dọn cỗ" cho Công Phượng ghi bàn.

Phan Văn Đức là "gà son" của các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

Tại AFF Cup 2018, Phan Văn Đức chính là người châm ngòi cả 2 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi trước Malaysia. Đến Asian Cup 2019, nỗ lực từ Văn Đức mang về quả penalty giúp Quế Ngọc Hải ấn định tỉ số 2-0 trước Yemen, đưa Việt Nam lách qua cửa hẹp lọt vào vòng 1/8.

Ngày mùng 1 Tết Âm lịch Nhâm Dần vừa rồi, chân sút đang khoác áo SLNA lập siêu phẩm vào lưới Trung Quốc trong chiến thắng ấn tượng 3-1 của tuyển Việt Nam.

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Tuyệt phẩm của Phan Văn Đức | AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ ba World Cup - Khu vực châu Á)

Đó là pha bóng thể hiện rõ phẩm chất quyết đoán đến từ Phan Văn Đức. Đứng trước nhiều lựa chọn, Văn Đức tính toán cực nhanh và cuối cùng đưa ra một đáp án hoàn hảo. Không phải chuyền bóng, rê bóng mà là một cú "nã đại bác" đưa bóng vào vị trí mà thủ thành đối phương không thể cản phá.

Cuộc sống viên mãn của ông chủ luôn thích chơi lớn

Đầu năm 2019, Phan Văn Đức "tậu" chiếc xe Mazda CX-5 với giá hơn 1 tỷ đồng. Thông tin này thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ, bởi Văn Đức vốn bị say xe khá nặng. Mỗi lần di chuyển bằng ô tô hay máy bay, tiền đạo xứ Nghệ đều lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Văn Đức nói rằng muốn mang chiếc xe về tặng mẹ, ngày Tết chở mẹ đi thăm họ hàng. Nhưng người hâm mộ thì lại trêu chọc rằng: Đây hẳn là chiêu "lấy độc trị độc", xoá đi nỗi sợ say xe của Phan Văn Đức. Cuối cùng thì cả 2 mục đích đều thành công trọn vẹn.

Văn Đức và chiếc Mazda CX-5

Năm 2019 diễn ra đầy khó khăn với Phan Văn Đức với chấn thương dai dẳng buộc anh phải đi phẫu thuật. Nhắn nhủ các học trò phải nghỉ thi đấu dài hạn, HLV Park Hang-seo nói rằng hãy coi đó như một cơ hội để làm những gì mình yêu thích trước khi trở lại với bóng đá.

Và trong những ngày tạm xa sân cỏ, Phan Văn Đức đã kịp có một gia đình nhỏ với cô dâu Nhật Linh. Một chuyện tình mà theo nhận xét của người hâm mộ, cũng thú vị, lãng mạn và quyết đoán như khi Văn Đức dẫn bóng trên sân vậy.

Trong đám cưới tại quê nhà Nghệ An, cô dâu của Phan Văn Đức diện 2 bộ váy cưới với tổng trị giá lên tới 800 triệu đồng. Cả 2 mẫu váy đều được Nhật Linh đặt từ nhà thiết kế Linh Nga với hàng loạt thiết kế tinh xảo.

An cư lạc nghiệp, sau đám cưới, Văn Đức-Nhật Linh đã có một căn nhà riêng tại Vinh. Địa điểm này giúp Văn Đức vừa tiện tập luyện, thi đấu cùng CLB SLNA, vừa có nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Năm 2021 với những rào cản của dịch Covid-19 khiến chân sút xứ Nghệ phải trải qua chuỗi ngày xa nhà kéo dài. Anh lên tập trung đội tuyển Việt Nam suốt từ tháng 5/2021 đến tận đầu năm 2022 để thi đấu ở vòng loại World Cup và AFF Cup.

Quãng thời gian đó, Văn Đức có rất ít dịp về thăm nhà. Và cách bù đắp cho vợ của Đức cũng rất quyết đoán, với món quà thiết thực trị giá hơn 2 tỷ đồng: Một chiếc Mercedes-Benz GLC 200 4Matic màu trắng.

Mẫu xe mà Phan Văn Đức mua tặng vợ

Khi CLB SLNA thực hiện chuyển giao chủ sở hữu, Phan Văn Đức là một trong những ngôi sao được gia hạn hợp đồng đầu tiên với mức lương hậu hĩnh và số tiền lót tay khoảng 10 tỷ đồng trong 3 năm. Đó là đòn bẩy để giúp Đức tiến hành thuận lợi hơn kế hoạch trở thành một ông chủ khách sạn.

Phan Văn Đức và Nhật Linh đã cùng nhau mở một khách sạn tại Cửa Lò.

Cuối tháng 4 vừa qua, vợ chồng Văn Đức-Nhật Linh đã khai trương khách sạn 5 tầng DuLi Hotel ở Cửa Lò, Nghệ An. Một bước đi đầy táo bạo và được nhiều đồng đội ở CLB cũng như ĐTQG ủng hộ. Những Bùi Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài hay Nguyên Mạnh đều bày tỏ sự háo hức một ngày được đến với khách sạn của ông chủ Văn Đức.