Hậu ly hôn ồn ào cõi mạng với Trọng Hưng nữ giảng "viên xinh nhất miền Bắc" Âu Hà My quay lại đường đua hở bạo cùng nhan sắc ngày càng khác lạ

Hậu ly hôn với Trọng Hưng, cuộc sống ở hiện tại của Âu Hà My có phần khởi sắc hơn. Cô nàng có thể tự sắm được tài sản giá trị và úp mở việc có tình mới.

Sau kết hôn, nữ giảng viên từng tiết chế khi chuyển sang mặc những bộ cánh kín đáo nhưng giờ đây Hà My đã quay trở lại đường đua gợi cảm. Bên cạnh những bộ đồ đứng đắn khi đi dạy, đi những nơi trang nghiêm thì cô nàng cũng rất chăm diện đồ gợi cảm như: áo crop top, chân váy ngắn cũn hay những thiết kế có phần cổ xé sâu. Điều khiến dân tình chú ý hơn cả là gương mặt của nữ giảng viên ngày càng khác lạ. Trước đó, khi bị đồn can thiệp dao kéo khiến nhan sắc thay đổi thì Âu Hà My đã từng lên tiếng giải thích nguyên nhân làm thay đổi dung nhan là quãng thời gian gần đây cô tăng cân.