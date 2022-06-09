Hậu ly hôn ồn ào cõi mạng với Trọng Hưng nữ giảng "viên xinh nhất miền Bắc" Âu Hà My quay lại đường đua hở bạo cùng nhan sắc ngày càng khác lạ

So sánh hình ảnh cách đây vài năm của nữ giảng viên Âu Hà My từng gây "bão mạng" một thời với thời điểm hiện tại, nhiều người sẽ khó có thể nhận ra vì nhan sắc ngày càng khác lạ của cô nàng.

Hậu ly hôn với Trọng Hưng, cuộc sống ở hiện tại của Âu Hà My có phần khởi sắc hơn. Cô nàng có thể tự sắm được tài sản giá trị và úp mở việc có tình mới. Sau kết hôn, nữ giảng viên từng tiết chế khi chuyển sang mặc những bộ cánh kín đáo nhưng giờ đây Hà My đã quay trở lại đường đua gợi cảm. Bên cạnh những bộ đồ đứng đắn khi đi dạy, đi những nơi trang nghiêm thì cô nàng cũng rất chăm diện đồ gợi cảm như: áo crop top, chân váy ngắn cũn hay những thiết kế có phần cổ xé sâu. Điều khiến dân tình chú ý hơn cả là gương mặt của nữ giảng viên ngày càng khác lạ. Trước đó, khi bị đồn can thiệp dao kéo khiến nhan sắc thay đổi thì Âu Hà My đã từng lên tiếng giải thích nguyên nhân làm thay đổi dung nhan là quãng thời gian gần đây cô tăng cân.

Hình ảnh mới được Âu Hà My đăng tải lên trang cá nhân. Âu Hà My sinh năm 1994. Hiện tại cô đang là giảng viên tiếng Pháp tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Người đẹp từng được biết đến với biệt danh "hot girl giám thị" khi hình ảnh xinh đẹp của cô khi đi coi thi được lan truyền trên mạng xã hội. Ngoài ra, nữ giảng viên rất nổi tiếng trên mạng xã hội, cô từng hủy hôn với sao nhí nổi tiếng một thời hiện là cơ trưởng Hà Duy. Sau đó, Âu Hà My kết hôn với Trọng Hưng nhưng rồi cũng chia tay sau ồn ào.. Thậm chí, năm 2020 từ khóa "Âu Hà My" còn nằm trong top 5 nhân vật được tìm kiếm nhiều trên Google Việt Nam.

Cô nàng cũng chia sẻ rằng mình đã tăng 6kg khi đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân và nhận được nhiều lời khen. Nhiều người vẫn nghĩ càng gầy thì càng đẹp nhưng trên thực tế cân nặng của bạn cần phải cân đối với dáng người. Đầy đặn đi cùng với sự khỏe mạnh sẽ mang lại cho phái đẹp vẻ căng mọng, đầy sức sống. Trên trang cá nhân, Âu Hà My chia sẻ nhiều bí quyết làm đẹp. Cô khẳng định: "Ai theo dõi mình lâu cũng biết mình rất giữ dáng và chăm sóc body của mình. Là phụ nữ ngoài việc trau dồi học vấn thì chăm chút cho nhan sắc không bao giờ là thừa cả. Mình đẹp để tự tin và sống thật hạnh phúc".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-on-ao-coi-mang-voi-trong-hung-nu-giang-vien-xinh-nhat-mien-bac-au-ha-my-quay-lai-duong-dua-ho-bao-cung-nhan-sac-ngay-cang-khac-la-474660.html