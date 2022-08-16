Sau 2 năm kết hôn, vợ hot girl của cầu thủ Phan Văn Đức lộ ảnh xuề xòa, kém xinh khác xa với ảnh tự đăng?

Trên trang cá nhân, Phan Văn Đức có chia sẻ gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc sinh nhật con gái 2 tuổi cùng gia đình. Bên cạnh buổi tiệc cư dân mạng còn chú ý đến nhan sắc của nàng WAG Võ Nhật Linh.

Mới đây, trên trang cá nhân, Phan Văn Đức có chia sẻ gây chú ý. Theo đó, anh và bà xã Nhật Linh tổ chức sinh nhật cho con gái Dâu Tây tròn 2 tuổi. Bên cạnh buổi tiệc cư dân mạng còn chú ý đến nhan sắc của nàng WAG Võ Nhật Linh. Phan Đức và bà xã Nhật Linh tổ chức sinh nhật cho con gái Dâu Tây tròn 2 tuổi - Ảnh: FBNV

Dù trải qua 2 lần sinh nở và sinh em bé thứ 2 cách đây không lâu nhưng nàng WAGs đã về dáng rất nhanh. Tuy vậy, cô vẫn phải trách anh nhà: "Anh dùng em như phá vậy. Già thật rồi". Lời trách móc ấy của Nhật Linh không phải không có căn cứ bởi qua video được Văn Đức đăng tải cách đây không lâu, Nhật Linh lộ vóc dáng tròn trịa. Dù đã trang điểm nhẹ nhàng khi lên hình như nhan sắc nàng WAGs trông khá nhợt nhạt, kém sắc hơn hẳn so với hình tự đăng.

Văn Đức đăng tải đoạn clip cách đây không lâu, Nhật Linh lộ vóc dáng tròn trịa - Ảnh: FBNV Trước đó, Nhật Linh từng nhiều lần bị săm soi nhan sắc tự đăng - được "tag'' khác một trời một vực. Điển hình nhất là trong ngày Nhật Linh làm cô dâu. Hình ảnh bà xã Văn Đức dùng sự hỗ trợ của các phần mềm chụp ảnh xuất sắc hơn bội phần. Nhật Linh từng nhiều lần bị săm soi nhan sắc tự đăng - được "tag'' khác một trời một vực- Ảnh: Internet Cằm Nhật Linh vuông hơn chứ không nhọn và sắc nét như trong các bức ảnh được chỉnh sửa kỹ. Dù sắc vóc ngoài đời thực có phần kém xinh hơn ảnh mạng nhưng netizen cũng phải công nhận Võ Nhật Linh vẫn xinh đẹp, nhẹ nhàng đúng chuẩn cô giáo. Netizen cũng phải công nhận Võ Nhật Linh vẫn xinh đẹp, nhẹ nhàng đúng chuẩn cô giáo - Ảnh: FBNV Cô từng nổi tiếng là "cô giáo hot girl" nhờ bức ảnh trong đợt thực tập tại trường mầm non huyện Diễn Châu. Ngoài gương mặt xinh đẹp, kể từ khi công khai hẹn hò với Văn Đức vào tháng 8/2019, cuộc sống của cô càng nhận về nhiều quan tâm.

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