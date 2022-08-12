Nhan sắc thật trên sóng truyền hình của bà xã streamer giàu nhất Việt Nam khiến dân tình "ngã ngửa"

Nhịp sống trẻ 12/08/2022 12:04

Tham gia một chương trình gameshow mới đây, Xoài Non bị camera thường "bóc phốt" nhan sắc đời thực khiến cộng đồng mạng "tá hỏa".

Xoài Non tên thật Phạm Thùy Trang (sinh năm 2002) được mệnh danh là hot girl Instagram. Cô càng được nhiều người biết đến sau khi kết hôn với streamer Xemesis. 

Là người mẫu tự do, cũng là KOL có tiếng trong làng giải trí Việt, có sức ảnh hưởng lớn trên mạng khi chăm chỉ tham gia nhiều MV ca nhạc, phim sitcom. Hot girl 10X từng xuất hiện trong MV Tìm em trong mơ của ca sĩ Chi Dân. Dù còn rất trẻ nhưng người đẹp đã có nhiều kinh nghiệm trong làng giải trí...

Nhan sắc thật trên sóng truyền hình của bà xã streamer giàu nhất Việt Nam khiến dân tình 'ngã ngửa' - Ảnh 1

Nhan sắc thật trên sóng truyền hình của bà xã streamer giàu nhất Việt Nam khiến dân tình 'ngã ngửa' - Ảnh 2
Xoài Non là cái tên gần đây khiến nhiều báo chí lẫn người hâm mộ phải săn đón vì nhan sắc thuộc hàng "cực phẩm".

Sự nghiệp không chỉ ngày càng lên hương, mà 10X còn được chú ý bởi sở hữu nhan sắc cực Tây, một gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, làn da trắng và nụ cười tươi. Vì có nhan sắc "cực phẩm" khác lạ mà không ít lần cô vướng phải nghi vấn đụng chạm "dao kéo". 

Nhan sắc thật trên sóng truyền hình của bà xã streamer giàu nhất Việt Nam khiến dân tình 'ngã ngửa' - Ảnh 3
Nhan sắc trước và sau của hot girl khác nhau "một trời một vực" khiến dân tình nghi vấn người đẹp đã có can thiệp "dao kéo". 

Những bức ảnh được hot girl đăng tải đều vô cùng chỉnh chu, lộng lẫy như một nàng "búp bê sống", cô liên tục nhận vô số lời khen dành cho nhan sắc xinh đẹp của mình. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng hình ảnh tự đăng và bị đăng có thể sẽ khác nhau "một trời một vực". Dẹp tan những lời đồn đoán, mới đây trong một gameshow, Xoài non đã bị camera thường "bóc phốt" nhan sắc không qua chỉnh sửa của mình, nhưng kết quả lại khiến dân tình "xỉu ngang" vì quá đẹp. 

Nhan sắc thật trên sóng truyền hình của bà xã streamer giàu nhất Việt Nam khiến dân tình 'ngã ngửa' - Ảnh 4
Sự xuất hiện của Xoài Non nhanh chóng gây chú ý trước nhan sắc xinh đẹp qua ống kính nhà đài.

Theo đó, tham gia một gameshow mới đây cùng cô bạn thân thiết tên Misthy, hot girl diện chiếc đầm đen, trang điểm nhẹ nhàng. Ở những khoảnh khắc giao lưu cùng mọi người, bà xã Xemesis gây ấn tượng mạnh với nụ cười tươi, làn da trắng sáng.

Nhan sắc thật trên sóng truyền hình của bà xã streamer giàu nhất Việt Nam khiến dân tình 'ngã ngửa' - Ảnh 5
Xoài Non gây ấn tượng vời làn da trắng cùng nụ cười tươi duyên dáng, nhan sắc vẫn xinh lung linh dù không có bất kì sự hỗ trợ nào của ánh sáng và photoshop.
Nhan sắc thật trên sóng truyền hình của bà xã streamer giàu nhất Việt Nam khiến dân tình 'ngã ngửa' - Ảnh 6
Dù gương mặt có phần bầu bĩnh nhưng hot girl vẫn tươi tắn và thu hút ánh nhìn của mọi người.

Đây cũng không phải lần đầu hot girl 2002 bị "bóc phốt" nhan sắc trên sóng truyền hình, gần đây nhất là sự tham gia của cô ở gameshow Chọn ai đây. Không ngoại lệ, diện mạo thực của cô nàng nhanh chóng thu hút nhiều "thánh soi" trên mạng xã hội. Mỹ nhân sinh năm 2002 khiến dân tình không thể soi ra được khuyết điểm nào về khoản sắc vóc. 

 Nhan sắc thật trên sóng truyền hình của bà xã streamer giàu nhất Việt Nam khiến dân tình 'ngã ngửa' - Ảnh 7

Nhan sắc thật trên sóng truyền hình của bà xã streamer giàu nhất Việt Nam khiến dân tình 'ngã ngửa' - Ảnh 8

Nhan sắc thật trên sóng truyền hình của bà xã streamer giàu nhất Việt Nam khiến dân tình 'ngã ngửa' - Ảnh 9
Trước đó Xoài Non cũng từng khiến dân tình xôn xao vì nhan sắc thật khi tham gia gameshow Chọn ai đây. 

 Gần đây, cô nàng rất tích cực hoạt động trong showbiz, cô liên tục tham gia nhiều dự án phim, và đóng MV cho nhiều nghệ sĩ trẻ. Bên cạnh đó, khán giả cũng thường xuyên bắt gặp cô nàng ở những gameshow, có lẽ hot girl 2002 đang cố gắng chứng minh thực lực cũng như liên tục làm mới bản thân trong mắt người hâm mộ mỗi khi xuất hiện. 

Nhan sắc thật trên sóng truyền hình của bà xã streamer giàu nhất Việt Nam khiến dân tình 'ngã ngửa' - Ảnh 10

Nhan sắc thật trên sóng truyền hình của bà xã streamer giàu nhất Việt Nam khiến dân tình 'ngã ngửa' - Ảnh 11

Nhan sắc thật trên sóng truyền hình của bà xã streamer giàu nhất Việt Nam khiến dân tình 'ngã ngửa' - Ảnh 12
Hot girl 2002 tích cực góp mặt trong nhiều MV của các nam ca sĩ đình đám Vbiz.
Nhan sắc thật trên sóng truyền hình của bà xã streamer giàu nhất Việt Nam khiến dân tình 'ngã ngửa' - Ảnh 13
Mới đây, cô nàng cũng hợp tác cùng nam ca sĩ Lou Hoàng trong MV ca nhạc - Bắt cóc con tim.

 Dù chỉ mới 20 tuổi, nhưng mỹ nhân này đã khiến không ít chị em phụ nữ phải ganh tỵ vì quá may mắn. Cô có một cuộc sống giàu có, viên mãn bên chồng streamer giàu nhất Việt Nam, sở hữu nhan sắc "cực đỉnh" và một sự nghiệp đang dần được ổn định trong làng giải trí Việt. 

Bà xã của "streamer giàu nhất Việt Nam" Xoài Non ngọt lịm trong những lần diện trang phục màu hồng

Bà xã của "streamer giàu nhất Việt Nam" Xoài Non ngọt lịm trong những lần diện trang phục màu hồng

Màu hồng là màu sắc được nhiều chị em ưa chuộng nhưng không phải ai cũng can đảm thử sức, Xoài Non vẫn tự tin 'cân' trọn bộ từ đậm đến nhạt.

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