Nữ MC VTV tiết lộ nguyên nhân khi vướng vào món nợ trăm triệu 'từ trên trời rơi xuống'

Mới đây, MC Vũ Phương Thảo gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái dài về món nợ lên đến trăm triệu trên trang cá nhân của mình.

Mới nhất trên trang cá nhân, nữ MC trẻ nhất VTV - Vũ Phương Thảo đã đăng tải bài viết cảnh báo mọi người khi có kẻ đang mạo danh cô để đi lừa đảo số tiền cực lớn. Nữ MC viết: "Những đối tượng này đang giả mạo hình ảnh của Thảo đi lừa tiền trên mạng, mong mọi người báo cáo giúp em để loại bỏ những thành phần như thế này. Tài khoản giả mạo nhưng điêu luyện lắm, cập nhật còn chăm hơn cả chính chủ. Mong mọi người cũng cẩn thận và xác định rõ thông tin trước khi tin người trên mạng nhé ạ. Tới lúc bị lừa xong tìm đến Facebook thật của em để đòi tiền thì em cũng chịu".

Đồng thời, Phương Thảo còn chia sẻ thêm ảnh chụp màn hình 2 tài khoản đang mạo danh mình có tên Hà Phương Thảo và Phùngg Kyomi. Ngoài ra, kẻ gian còn lập hẳn trang cá nhân Facebook giả danh bố của Phương Thảo, bình luận vào các Facebook giả nêu ở trên để tăng sự uy tín. Đây là các tài khoản giả mạo MC Vũ Phương Thảo - Ảnh: Chụp màn hình Phương Thảo cho biết cô cũng đã trò chuyện với một người là nạn nhân. Người này từng bị tài khoản Hà Phương Thảo nhắn tin dụ dỗ để trả tiền cho đơn hàng 100 triệu đồng. Sau khi bị lừa tiền, người này đã tìm đến Phương Thảo "chính chủ" đòi tiền.

Nữ MC xinh đẹp sau đó tiếp tục than thở: "Khổ tôi mất thôi. Bị Hà Phương Thảo lừa nhưng lại tìm đến Vũ Phương Thảo để đòi bóc phốt. Mình giải thích cho bạn ấy là mình chỉ dùng một Facebook chính chủ thôi, bạn ấy nhất định không tin và bắt mình đền tiền". Ngay khi biết được sự việc, Phương Thảo lập tức lên tiếng cảnh báo người thân, bạn bè, người hâm mộ cẩn thận mất tiền oan. Phương Thảo lên tiếng cảnh báo người thân, bạn bè, người hâm mộ cẩn thận mất tiền oan - Ảnh: FBNV Phương Thảo sinh năm 1997, được nhiều khán giả ưu ái gọi với biệt danh "MC trẻ nhất VTV" khi cộng tác và dẫn dắt loạt chương trình đình đám từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường như: “VTV kết nối”, “Khoảnh khắc yêu thương”, “Chuyện đêm muộn”, “Sinh ra từ làng”... 9X gây ấn tượng với lối dẫn thông minh, ngoại hình sáng. Sở hữu chiều cao khiêm tốn chỉ 1m50 nhưng cô nàng luôn không ngừng trau dồi bản thân để trở thành nữ MC được nhiều người yêu mến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-mc-vtv-tiet-lo-nguyen-nhan-khi-vuong-vao-mon-no-tram-trieu-tu-tren-troi-roi-xuong-491598.html