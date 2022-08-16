Nữ MC VTV tiết lộ nguyên nhân khi vướng vào món nợ trăm triệu 'từ trên trời rơi xuống'

Nhịp sống trẻ 16/08/2022 15:50

Mới đây, MC Vũ Phương Thảo gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái dài về món nợ lên đến trăm triệu trên trang cá nhân của mình.

Mới nhất trên trang cá nhân, nữ MC trẻ nhất VTV - Vũ Phương Thảo đã đăng tải bài viết cảnh báo mọi người khi có kẻ đang mạo danh cô để đi lừa đảo số tiền cực lớn.

Nữ MC viết: "Những đối tượng này đang giả mạo hình ảnh của Thảo đi lừa tiền trên mạng, mong mọi người báo cáo giúp em để loại bỏ những thành phần như thế này. Tài khoản giả mạo nhưng điêu luyện lắm, cập nhật còn chăm hơn cả chính chủ. Mong mọi người cũng cẩn thận và xác định rõ thông tin trước khi tin người trên mạng nhé ạ. Tới lúc bị lừa xong tìm đến Facebook thật của em để đòi tiền thì em cũng chịu".

Đồng thời, Phương Thảo còn chia sẻ thêm ảnh chụp màn hình 2 tài khoản đang mạo danh mình có tên Hà Phương Thảo và Phùngg Kyomi. Ngoài ra, kẻ gian còn lập hẳn trang cá nhân Facebook giả danh bố của Phương Thảo, bình luận vào các Facebook giả nêu ở trên để tăng sự uy tín.

Nữ MC VTV tiết lộ nguyên nhân khi vướng vào món nợ trăm triệu 'từ trên trời rơi xuống' - Ảnh 1
Đây là các tài khoản giả mạo MC Vũ Phương Thảo - Ảnh: Chụp màn hình

Phương Thảo cho biết cô cũng đã trò chuyện với một người là nạn nhân. Người này từng bị tài khoản Hà Phương Thảo nhắn tin dụ dỗ để trả tiền cho đơn hàng 100 triệu đồng. Sau khi bị lừa tiền, người này đã tìm đến Phương Thảo "chính chủ" đòi tiền.

Nữ MC xinh đẹp sau đó tiếp tục than thở: "Khổ tôi mất thôi. Bị Hà Phương Thảo lừa nhưng lại tìm đến Vũ Phương Thảo để đòi bóc phốt. Mình giải thích cho bạn ấy là mình chỉ dùng một Facebook chính chủ thôi, bạn ấy nhất định không tin và bắt mình đền tiền".

Ngay khi biết được sự việc, Phương Thảo lập tức lên tiếng cảnh báo người thân, bạn bè, người hâm mộ cẩn thận mất tiền oan.

Nữ MC VTV tiết lộ nguyên nhân khi vướng vào món nợ trăm triệu 'từ trên trời rơi xuống' - Ảnh 2
Phương Thảo lên tiếng cảnh báo người thân, bạn bè, người hâm mộ cẩn thận mất tiền oan - Ảnh: FBNV

Phương Thảo sinh năm 1997, được nhiều khán giả ưu ái gọi với biệt danh "MC trẻ nhất VTV" khi cộng tác và dẫn dắt loạt chương trình đình đám từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường như: “VTV kết nối”, “Khoảnh khắc yêu thương”, “Chuyện đêm muộn”, “Sinh ra từ làng”...  9X gây ấn tượng với lối dẫn thông minh, ngoại hình sáng. Sở hữu chiều cao khiêm tốn chỉ 1m50 nhưng cô nàng luôn không ngừng trau dồi bản thân để trở thành nữ MC được nhiều người yêu mến.

NSND Tự Long: Tôi với Xuân Bắc trên 20 năm nay vẫn nhịn nhau để cùng diễn cùng làm nghề

NSND Tự Long: Tôi với Xuân Bắc trên 20 năm nay vẫn nhịn nhau để cùng diễn cùng làm nghề

"Hơn 20 năm qua, suốt từ 1994 đến giờ, chúng tôi vẫn phải nhịn nhau để cùng diễn, cùng làm nghề" – NSND Tự Long nói.

Xem thêm
Từ khóa:   MC Vũ Phương Thảo MC VTV Nữ MC trẻ nhất VTV

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 54 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 1 giờ 54 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 5 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 8 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 32 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 14 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân