Chỉ một tấm hình chụp lén, dàn nữ sinh Việt bất ngờ 'nổi như cồn' trên mạng xã hội

Nhịp sống trẻ 16/08/2022 16:53

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, trong trẻo mà dàn gái xinh còn có thần thái xuất sắc trong mọi góc chụp.

Nhờ sức mạnh của mạng xã hội mà cứ dăm bữa nửa tháng, người ta lại thấy những gương mặt bỗng trở nên nổi tiếng sau một vài tấm ảnh, thậm chí là một tấm ảnh duy nhất. Hình ảnh của họ đều nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt thích và chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Mặc dù bị "chụp dìm", những các cô gái đều sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, trong trẻo. Đặc biệt, họ còn có thần thái xuất sắc, quật ngã mọi góc chụp dìm. Những khoảnh khắc vô tình chụp lén nữ sinh cực phẩm nhan sắc trong trường luôn được cư dân mạng săn đón và quan tâm nhiệt tình. Chỉ cần là 1 bức ảnh, 1 đoạn clip dù chất lượng mờ mịt, dân tình cũng sẽ nhanh chóng truy tìm ra được danh tính cùng tất tần tật những thứ liên quan tới cô nàng xinh đẹp này.

Chỉ một tấm hình chụp lén, dàn nữ sinh Việt bất ngờ 'nổi như cồn' trên mạng xã hội - Ảnh 1

Nữ sinh có tên Trần Nguyễn Kiều Khanh (2002, TP.HCM) từng bất ngờ khi phát hiện hình của mình trên mạng xã hội và được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi - Ảnh: Internet

Chỉ một tấm hình chụp lén, dàn nữ sinh Việt bất ngờ 'nổi như cồn' trên mạng xã hội - Ảnh 2
Tạ Ngọc Huyền Trang sinh năm 2002, cựu học sinh chuyên Địa K29 trường THPT Chuyên Thái Nguyên bỗng nổi đình nổi đám bởi vẻ ngoài trong sáng thánh thiện - Ảnh: Internet
Chỉ một tấm hình chụp lén, dàn nữ sinh Việt bất ngờ 'nổi như cồn' trên mạng xã hội - Ảnh 3
Trần Thị Bích Thủy (2000, Bình Thuận) hiện đang là sinh viên của trường Đại học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH) cũng bị chụp lại khoảnh khắc khi đang tập trung nghe giảng trong lớp - Ảnh: Internet
Chỉ một tấm hình chụp lén, dàn nữ sinh Việt bất ngờ 'nổi như cồn' trên mạng xã hội - Ảnh 4
Bùi Thùy Diệu (1997, Hải Phòng), sinh viên lớp Kỹ thuật môi trường 56 thuộc Đại học Hàng hải Việt Nam từng làm bao trái tim rung động trước vẻ đẹp dịu dàng - Ảnh: Internet
Chỉ một tấm hình chụp lén, dàn nữ sinh Việt bất ngờ 'nổi như cồn' trên mạng xã hội - Ảnh 5
Vàng Thị Sinh từng trở thành nhân vật nổi tiếng nhất mạng xã hội khi hàng loạt phượt thủ khoe ảnh chụp lén cô bé xinh đẹp này - Ảnh: Internet
Chỉ một tấm hình chụp lén, dàn nữ sinh Việt bất ngờ 'nổi như cồn' trên mạng xã hội - Ảnh 6
Trần Khánh Linh, sinh năm 2000, là cựu học sinh lớp 12A2, trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) - Ảnh: Internet

 

Dưới những tấm hình trong loạt "cực phẩm học đường” là hàng loạt những bình luận trầm trồ khen ngợi. Vẻ đẹp của những nữ sinh này khiến không biết bao nhiêu trái tim phải thổn thức. Dù ở góc chụp dìm, họ vẫn xinh đẹp, trong trẻo và vô cùng cuốn hút. Thậm chí, không ít người còn được khen ngợi có vẻ ngoài xuất sắc hơn cả hình "chính chủ" tự chụp.

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