Mới đây, hậu vệ 23 tuổi chia sẻ bức ảnh chụp của cả hai trên trang cá nhân của mình. Trong ảnh, cặp đôi đi hẹn hò vào một ngày mùa đông. Cả hai cùng đội mũ lưỡi trai, ngồi sát bên nhau trong một quán ăn. Chỉ qua bức hình được chụp bằng camera thường với chất lượng ảnh không sắc nét nhưng cũng đủ thấy nhan sắc mặt mộc rạng ngời của Doãn Hải My.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu luôn nhận được quan tâm từ người hâm mộ, nhất là từ sau khi công khai chuyện hẹn hò vào tháng 8. Đây cũng là một trong những đôi đẹp nhất nhì làng bóng đá Việt Nam hiện nay. Sau khi chàng cầu thủ quê Thái Bình công khai chuyện tình cảm với Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, cả hai liên tục tình tứ trên mạng xã hội khiến dân tình xuýt xoa.

Cả hai liên tục tình tứ trên mạng xã hội khiến dân tình xuýt xoa - Ảnh: IGNV

Tuy nhiên, người đẹp Doãn Hải My không ngại để khuôn mặt mộc khi đi hẹn hò cùng bạn trai nổi tiếng. Vì thế, khi Đoàn Văn Hậu chia sẻ bức ảnh này, Doãn Hải My đã lập tức vào bình luận than thở: "Tôi xấu ông ơi ôi trời ơi…". Phản ứng hài hước của người đẹp gốc Hà thành khiến không ít người vô cùng thích thú.