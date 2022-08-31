Hẹn hò công khai cùng Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My để lộ gương mặt mộc 'gây sửng sốt'

Nhịp sống trẻ 31/08/2022 17:47

Mới đây, người đẹp top 10 Hoa hậu Việt Nam - Doãn Hải My đã để lộ gương mặt mộc khi hẹn hò cùng cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu luôn nhận được quan tâm từ người hâm mộ, nhất là từ sau khi công khai chuyện hẹn hò vào tháng 8. Đây cũng là một trong những đôi đẹp nhất nhì làng bóng đá Việt Nam hiện nay. Sau khi chàng cầu thủ quê Thái Bình công khai chuyện tình cảm với Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, cả hai liên tục tình tứ trên mạng xã hội khiến dân tình xuýt xoa.

Mới đây, hậu vệ 23 tuổi chia sẻ bức ảnh chụp của cả hai trên trang cá nhân của mình. Trong ảnh, cặp đôi đi hẹn hò vào một ngày mùa đông. Cả hai cùng đội mũ lưỡi trai, ngồi sát bên nhau trong một quán ăn. Chỉ qua bức hình được chụp bằng camera thường với chất lượng ảnh không sắc nét nhưng cũng đủ thấy nhan sắc mặt mộc rạng ngời của Doãn Hải My.

Hẹn hò công khai cùng Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My để lộ gương mặt mộc 'gây sửng sốt' - Ảnh 1
Cả hai liên tục tình tứ trên mạng xã hội khiến dân tình xuýt xoa - Ảnh: IGNV

Tuy nhiên, người đẹp Doãn Hải My không ngại để khuôn mặt mộc khi đi hẹn hò cùng bạn trai nổi tiếng. Vì thế, khi Đoàn Văn Hậu chia sẻ bức ảnh này, Doãn Hải My đã lập tức vào bình luận than thở: "Tôi xấu ông ơi ôi trời ơi…". Phản ứng hài hước của người đẹp gốc Hà thành khiến không ít người vô cùng thích thú.

Hẹn hò công khai cùng Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My để lộ gương mặt mộc 'gây sửng sốt' - Ảnh 2
Phản ứng hài hước của người đẹp gốc Hà thành khi bạn trai đăng ảnh - Ảnh: Chụp màn hình

 

Trước đó, trong thời gian hẹn hò bí mật, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu thường xuyên có những buổi gặp mặt gia đình, bạn bè chung. Vậy nên, nhiều bạn bè của cả hai thường xuyên bình luận mong họ sớm "về chung một nhà". Dẫu vậy, khi đứng trước tin đồn kết hôn, Doãn Hải My nhanh chóng lên tiếng khẳng định họ chưa có ý định đi đến hôn nhân do tuổi còn trẻ và bận rộn các công việc, dự án cá nhân. 

Hẹn hò công khai cùng Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My để lộ gương mặt mộc 'gây sửng sốt' - Ảnh 3
Cả hai thường đăng những hình ảnh chung cũng như clip tình tứ - Ảnh: FBNV

 

Hiện tại, Đoàn Văn Hậu vẫn đang bận rộn tập luyện và thi đấu cho Câu lạc bộ Hà Nội. Trong khi bạn gái anh chuẩn bị tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Ngoài việc học, tham dự các sự kiện, hoạt động cộng đồng thiện nguyện thì cô nàng còn đang từng bước dấn chân vào thương trường thông qua việc kinh doanh một số sản phẩm, dịch vụ. 

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