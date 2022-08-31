Vướng nghi vấn có thai, Midu bất ngờ tung ảnh siết cân với thân hình 'đáng báo động'

Có thể nói, Midu là mỹ nhân giữ vững phong độ nhan sắc và vóc dáng nhất nhì làng giải trí Việt. Tuy nhiên, bức ảnh gần đây nữ diễn viên khiến cư dân mạng không khỏi lo lắng cho sức khỏe của cô nàng.

Nổi tiếng là mỹ nhân có nhan sắc trẻ trung vượt thời gian, Midu còn được biết đến với thân hình quyến rũ dù chỉ sở hữu chiều cao chỉ 1,6m. Tuy nhiên, suốt thời gian vừa qua, nữ giảng viên xinh đẹp lại khiến dân tình không khỏi xót xa khi liên tục chia sẻ những hình ảnh mới khoe vóc dáng gầy gò. Mới đây, khi đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân, Midu tiếp tục khoe cân nặng chạm mốc 40kg làm người hâm mộ không khỏi lo lắng. Người đẹp 8X từng tiết lộ số đo ba vòng của cô khi ở ngưỡng gần 40kg là 81-54-89 cm. Với vòng hai 54 cm, cô được khen là một trong những mỹ nhân có hình thể mảnh mai, vòng eo "con kiến" thon gọn nhất.

Midu tiếp tục khoe cân nặng làm người hâm mộ không khỏi lo lắng - Ảnh: Chụp màn hình Nữ diễn viên còn đặt mục tiêu là 39kg - Ảnh: FBNV Mặc dù cân nặng có phần không mấy tương xứng với chiều cao, song Midu còn bật mí rằng bản thân đặt mục tiêu sẽ tiếp tục giảm thêm 1 kg xuống còn 39 kg để thân hình thật gọn gàng và săn chắc. Nữ diễn viên chia sẻ rằng việc giảm cân giúp cô duy trì vóc dáng đẹp, đồng thời tinh thần càng thêm vui vẻ. Nữ diễn viên chia sẻ: "Mỗi khi ngắm mình trong gương, tôi thấy có thêm động lực. Một thân hình đẹp ngoài yếu tố thẩm mỹ còn là nguồn năng lượng để thúc đẩy mình càng tích cực trong việc tập luyện. Khi có cơ thể khỏe mạnh, bản thân cũng sẽ thấy năng động hơn".

Bản thân Midu tự thấy mình ít có dấu hiệu lão hóa nhờ việc biết chăm sóc cơ thể - Ảnh: FBNV Để giảm cân và đạt vòng eo 54 cm, Midu tập trung vào ba môn thể thao chính là gym, yoga và boxing. Bên cạnh đó, người đẹp không nhịn ăn để có thân hình thon thả mà chỉ cần ăn ít hơn mỗi bữa, nhiều rau xanh và trái cây. Mỗi sáng, cô đồng thời uống nước ép cần tây để thanh lọc cơ thể, hỗ trợ giảm cân. Dù có vẻ ngoài trông nhu mì, yếu đuối, Midu không khó khăn để làm quen với các môn thể thao này. Theo cô, việc tập luyện thể dục có thể giúp cô tăng cường sức khỏe, hỗ trợ việc ra mồ hôi, đốt cháy năng lượng và mỡ thừa, duy trì thể lực. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng sẽ có thêm kỹ năng tự bảo vệ, tay chân thêm linh hoạt, nhanh nhẹn.

Bị đồn có thai, Midu lập tức có động thái gây tranh cãi dữ dội Trước tin đồn trên mạng xã hội, Midu không hề trực tiếp lên tiếng mà thay vào đó có động thái đầy bất ngờ trên trang cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vuong-nghi-van-co-thai-midu-bat-ngo-tung-anh-siet-can-voi-than-hinh-dang-bao-dong-497862.html