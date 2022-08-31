Vướng nghi vấn có thai, Midu bất ngờ tung ảnh siết cân với thân hình 'đáng báo động'

Nhịp sống trẻ 31/08/2022 13:31

Có thể nói, Midu là mỹ nhân giữ vững phong độ nhan sắc và vóc dáng nhất nhì làng giải trí Việt. Tuy nhiên, bức ảnh gần đây nữ diễn viên khiến cư dân mạng không khỏi lo lắng cho sức khỏe của cô nàng.

Nổi tiếng là mỹ nhân có nhan sắc trẻ trung vượt thời gian, Midu còn được biết đến với thân hình quyến rũ dù chỉ sở hữu chiều cao chỉ 1,6m. Tuy nhiên, suốt thời gian vừa qua, nữ giảng viên xinh đẹp lại khiến dân tình không khỏi xót xa khi liên tục chia sẻ những hình ảnh mới khoe vóc dáng gầy gò. 

Mới đây, khi đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân, Midu tiếp tục khoe cân nặng chạm mốc 40kg làm người hâm mộ không khỏi lo lắng. Người đẹp 8X từng tiết lộ số đo ba vòng của cô khi ở ngưỡng gần 40kg là 81-54-89 cm. Với vòng hai 54 cm, cô được khen là một trong những mỹ nhân có hình thể mảnh mai, vòng eo "con kiến" thon gọn nhất.

Vướng nghi vấn có thai, Midu bất ngờ tung ảnh siết cân với thân hình 'đáng báo động' - Ảnh 1
 Midu tiếp tục khoe cân nặng làm người hâm mộ không khỏi lo lắng - Ảnh: Chụp màn hình
Vướng nghi vấn có thai, Midu bất ngờ tung ảnh siết cân với thân hình 'đáng báo động' - Ảnh 2
Nữ diễn viên còn đặt mục tiêu là 39kg - Ảnh: FBNV

Mặc dù cân nặng có phần không mấy tương xứng với chiều cao, song Midu còn bật mí rằng bản thân đặt mục tiêu sẽ tiếp tục giảm thêm 1 kg xuống còn 39 kg để thân hình thật gọn gàng và săn chắc. 

Nữ diễn viên chia sẻ rằng việc giảm cân giúp cô duy trì vóc dáng đẹp, đồng thời tinh thần càng thêm vui vẻ. Nữ diễn viên chia sẻ: "Mỗi khi ngắm mình trong gương, tôi thấy có thêm động lực. Một thân hình đẹp ngoài yếu tố thẩm mỹ còn là nguồn năng lượng để thúc đẩy mình càng tích cực trong việc tập luyện. Khi có cơ thể khỏe mạnh, bản thân cũng sẽ thấy năng động hơn".

Vướng nghi vấn có thai, Midu bất ngờ tung ảnh siết cân với thân hình 'đáng báo động' - Ảnh 3Vướng nghi vấn có thai, Midu bất ngờ tung ảnh siết cân với thân hình 'đáng báo động' - Ảnh 4Vướng nghi vấn có thai, Midu bất ngờ tung ảnh siết cân với thân hình 'đáng báo động' - Ảnh 5
Bản thân Midu tự thấy mình ít có dấu hiệu lão hóa nhờ việc biết chăm sóc cơ thể - Ảnh: FBNV

 

Để giảm cân và đạt vòng eo 54 cm, Midu tập trung vào ba môn thể thao chính là gym, yoga và boxing. Bên cạnh đó, người đẹp không nhịn ăn để có thân hình thon thả mà chỉ cần ăn ít hơn mỗi bữa, nhiều rau xanh và trái cây. Mỗi sáng, cô đồng thời uống nước ép cần tây để thanh lọc cơ thể, hỗ trợ giảm cân.

Dù có vẻ ngoài trông nhu mì, yếu đuối, Midu không khó khăn để làm quen với các môn thể thao này. Theo cô, việc tập luyện thể dục có thể giúp cô tăng cường sức khỏe, hỗ trợ việc ra mồ hôi, đốt cháy năng lượng và mỡ thừa, duy trì thể lực. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng sẽ có thêm kỹ năng tự bảo vệ, tay chân thêm linh hoạt, nhanh nhẹn.

Bị đồn có thai, Midu lập tức có động thái gây tranh cãi dữ dội

Bị đồn có thai, Midu lập tức có động thái gây tranh cãi dữ dội

Trước tin đồn trên mạng xã hội, Midu không hề trực tiếp lên tiếng mà thay vào đó có động thái đầy bất ngờ trên trang cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Midu sao Việt diễn viên Midu

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 41 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 11 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 41 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 11 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn