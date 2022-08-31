Rich kid làng TikTok Linda Ngô tiết lộ từng bị bố mẹ lừa: "Mẹ lúc nào cũng bảo tiết kiệm, gia đình khó khăn về tiền nong lắm"

Linda Ngô (sinh năm 2000) hiện đang là một hot TikToker khi sở hữu tài khoản với lượt theo dõi lên đến 4.6 triệu và lượt xem khủng trên nền tảng YouTube. Cô được biết đến qua những đoạn video clip hài hước trêu chọc bạn trai của mình là Phong Đạt. Cô nàng 10x sinh ra và lớn lên tại Moscow (Nga), theo học ngành Quản trị Khách sạn và Tổ chức sự kiện tại một trường tư ở Thụy Sĩ.

Hot TikToker Linda Ngô hiện là cái tên gây chú ý sau khi chia sẻ câu chuyện từng bị bố mẹ "lừa" rằng gia đình rất khó khăn. Linda chia sẻ mặc dù gia đình có điều kiện nhưng điều đầu tiên bố mẹ dạy cô là phải tự lập kiếm tiền và học cách sống tiết kiệm.

Cô được biết đến qua những đoạn video clip hài hước trêu chọc bạn trai của mình là Phong Đạt.

Cô nàng còn được yêu thích bởi vẻ ngoài xinh xắn và vóc dáng nóng bỏng. Trên trang cá nhân của mình, Linda thường chia sẻ hình ảnh mua sắm hàng hiệu xa xỉ. Trong một đoạn video clip mới đây, cô nàng tiết lộ đã từng chi tiêu rất tiết kiệm vì nghĩ nhà mình nghèo cho đến khi cô về Việt Nam chơi vào năm 11 tuổi.

Ảnh: Internet

Cụ thể, từ nhỏ Linda sống với mẹ tại Nga và được mẹ dạy rằng phải luôn tiết kiệm vì gia đình khó khăn về tiền nong. Sau khi về Việt Nam chơi, Linda mới ngỡ ngàng khi thấy tòa khách sạn của gia đình tại Nha Trang. Cho đến khi con của bạn bè bố mẹ nói rằng "Ôi nhà mày giàu lắm" Linda vẫn chưa tin đó là sự thật.

Cho đến khi con của bạn bè bố mẹ nói rằng "Ôi nhà mày giàu lắm" Linda vẫn chưa tin đó là sự thật. Ảnh: Internet

Linda tâm sự rằng bản thân hiểu được việc làm của bố mẹ là do muốn con cái có ý chí tự lập và không dựa dẫm. Hơn thế nữa, tòa khách sạn của gia đình cô có được là thành quả của việc xuất khẩu lao động chăm chỉ tại Nga.

Chính vì cách dạy con này mà hiện tại Linda đã có được mức thu nhập lên đến 400 triệu đồng mỗi tháng nhờ vào việc sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội. Cô nàng cũng chia sẻ thêm rằng bố mẹ đã phản đối khi mình không đi theo định hướng của gia đình. Tuy nhiên, sau khi thấy được những thành quả của cô và bạn trai, gia đình đã hết sức ủng hộ sự nghiệp riêng của hot TikTok.