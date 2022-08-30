Vợ streamer giàu nhất Việt Nam khoe nhan sắc chín muồi, CĐM xuýt xoa đẹp như bản sao Ngọc Trinh

Ở tuổi đôi mươi, hot girl Xoài Non được đánh giá nhan sắc và gu thời trang ngày càng thăng hạng. Trong các bộ ảnh của mình, cô được khen ngợi bởi nhan sắc chín muồi tựa như Ngọc Trinh.

Xoài Non (tên thật là Phạm Thùy Trang) là hot girl sinh năm 2002 nổi tiếng với nhan sắc lai Tây ấn tượng mặc dù là người Việt 100%. Cô nàng cũng gây chú ý khi trở thành vợ của "streamer giàu nhất Việt Nam" Xemesis. Đám cưới của cả hai đã thu hút truyền thông với chiếc váy cưới khủng trị quá 28 tỉ và dàn siêu xe đón dâu lên đến 7 tỉ đồng.

Mới đây, trong bộ ảnh bước qua tuổi 20 của mình, Xoài Non đã thả dáng bên chiếc đầm hở lưng. Với thần thái quyến rũ ngời ngời này, không ít netizen đã xuýt xoa cô giống như bản sao của Ngọc Trinh.

Trước khi theo chồng về làm dâu hào môn, Xoài Non đã có sự nghiệp riêng khi là mẫu ảnh có tiếng. Ảnh: Internet

Trước khi theo chồng về làm dâu hào môn, Xoài Non đã có sự nghiệp riêng khi là mẫu ảnh có tiếng. Vì thế mà những bộ ảnh đăng tải trên trang cá nhân của cô nàng đều nhận được lượt tương tác không nhỏ, đa phần đều khen ngợi thần thái của mỹ nhân 2002.

Sau khi đã lấy chồng, Xoài Non theo đuổi phong cách thời trang vừa nữ tính lại vừa gợi cảm. Cô cũng mạnh tay chi tiền cho các phụ kiện và làm mới mình qua nhiều phong cách thời trang hơn.

Qua những hình ảnh về cuộc sống xa hoa bên chồng, cô nàng thường xuyên diện những chiếc đầm có họa tiết hoa nhí hay đầm ngắn sang trọng trẻ trung nhằm tôn lên vóc dáng tuổi đôi mươi của mình. Đôi khi cô nàng cũng điệu đà quyến rũ với những chiếc đầm lụa hai dây.

Xoài Non vừa toát lên thần thái ngút ngàn lại vừa trẻ trung đúng với độ tuổi của mình. Ảnh: Internet

Với cách phối hợp những outfit cùng phụ kiện hài hòa, Xoài Non vừa toát lên thần thái ngút ngàn lại vừa trẻ trung đúng với độ tuổi của mình. Trong những hoạt động thường ngày, Xoài Non cũng năng động cùng quần jeans họa tiết hoa nổi bật và áo hai dây trẻ trung ở độ tuổi đôi mươi.

Bà xã của "streamer giàu nhất Việt Nam" Xoài Non ngọt lịm trong những lần diện trang phục màu hồng Màu hồng là màu sắc được nhiều chị em ưa chuộng nhưng không phải ai cũng can đảm thử sức, Xoài Non vẫn tự tin 'cân' trọn bộ từ đậm đến nhạt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-streamer-giau-nhat-viet-nam-khoe-nhan-sac-chin-muoi-cdm-xuyt-xoa-dep-nhu-ban-sao-ngoc-trinh-497365.html