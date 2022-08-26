Truy lùng cô giáo 9x xinh như thiên thần hóa thân thành "chị Hằng" làm xôn xao cõi mạng

Trước đó, khi còn là học sinh, Hương Trà cũng từng đốn tim netizen qua vị trí ứng cử viên sáng giá trong một cuộc thi ảnh trên mạng. Cô cũng được cộng đồng mạng ưu ái gọi bằng danh xưng "cô giáo hot girl" bởi khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đáng yêu, làn da trắng sứ cùng nụ cười ngọt ngào. Cô cũng từng được cộng đồng mạng chú ý bởi vẻ ngoài có nét giống với hot girl Quỳnh Anh Shyn.

Cô giáo 9x Phạm Hương Trà hiện là gương mặt đình đám nhờ nhan sắc trong trẻo trong một đoạn video clip hóa thân thành "chị Hằng" nhân dịp Tết Trung thu. Phạm Hương Trà hiện đang là giáo viên tiểu học tại trường Tiểu học Minh Đức 2 (tỉnh Bắc Giang).

Hương Trà tâm sự rằng việc được nhiều người biết đến hoàn toàn không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống cũng như việc công tác của cô. Ngoài việc có thêm nhiều người quan tâm hơn mỗi khi đăng ảnh mới thì cô giáo 9x này không thấy có gì trở ngại.

Hương Trà cũng chia sẻ rằng ban đầu cô định chọn học ngành Diễn viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh tuy nhiên sau đó lại chọn con đường sư phạm theo định hướng của gia đình. Cô tâm sự: “Mình hiện đang theo học sư phạm theo nghề mẹ nhưng vẫn tiếp tục cố gắng thêm về nghệ thuật nữa. Mới đầu là mình chọn học trường nghệ thuật nhưng mẹ là giáo viên cũng mong mình theo nghề mẹ”.

Cô cũng được cộng đồng mạng ưu ái gọi bằng danh xưng "cô giáo hot girl" bởi khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đáng yêu, làn da trắng sứ cùng nụ cười ngọt ngào. Ảnh minh họa: Internet

Bước chân vào nghề nhà giáo, ban đầu Hương Trà còn khá bỡ ngỡ vì chưa có kinh nghiệm tuy nhiên sau nhiều năm giảng dạy cô đã có được nhiều kinh nghiệm quý báu. Hương Trà không chỉ có vẻ ngoài xinh xắn mà còn có nhiều khả năng khác như hát múa, dẫn chương trình, ....Chính điều này đã làm cho mọi người thêm yêu quý cô giáo 9x này hơn.