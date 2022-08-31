Cô gái bị bạn thân đòi chia tiền ăn sinh nhật và có hành động đáp trả khiến netizen đồng tình?

Nhịp sống trẻ 31/08/2022 13:17

Việc chia tiền khi đi ăn là điều hiển nhiên mà tất cả mọi người đều biết. Tuy nhiên, việc được mời đi ăn nhưng vẫn bị bắt chia tiền lại là vấn đề nhạy cảm trong tất cả mối quan hệ.

Việc chia tiền khi đi ăn là điều hiển nhiên mà tất cả mọi người đều biết. Tuy nhiên, việc được mời đi ăn nhưng vẫn bị bắt chia tiền lại là vấn đề nhạy cảm trong tất cả mối quan hệ. Tùy theo mức độ thân thiết, năng lực tài chính và tình huống cụ thể mà người ta nên có những ứng xử thích hợp thì mới giữ được mối quan hệ bền lâu mà bản thân mình cũng không phải chịu ấm ức.

Cô gái bị bạn thân đòi chia tiền ăn sinh nhật và có hành động đáp trả khiến netizen đồng tình? - Ảnh 1
Việc được mời đi ăn nhưng vẫn bị bắt chia tiền lại là vấn đề nhạy cảm trong tất cả mối quan hệ - Ảnh: Internet

Mới đây, một cô gái chia sẻ về câu chuyện chia tiền ăn đi sinh nhật của mình. Ngay sau bài đăng, một loạt những ý kiến trái chiều đã xảy ra, bài viết thu hút về hàng nghìn lượt bình luận.

Cô gái bị bạn thân đòi chia tiền ăn sinh nhật và có hành động đáp trả khiến netizen đồng tình? - Ảnh 2
Một cô gái chia sẻ về câu chuyện chia tiền ăn đi sinh nhật của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, cô gái cho biết mình được bạn thân mời đến sinh nhật. Do là bạn bè chơi lâu năm nên cô cũng đã chuẩn bị một món quà sinh nhật khá lớn. Buổi tiệc sinh nhật rất vui vẻ, mọi người ăn uống thoải mái với nhau.

Tuy nhiên đến ngày hôm sau cô gái bất ngờ nhận được tin nhắn từ bạn thân với lời ngỏ ý chia tiền cho buổi tiệc hôm trước.

Trước dòng tin nhắn từ người bạn thân, cô gái cảm thấy khá bất ngờ nhưng cũng quyết định gửi tiền cho bạn đồng thời quyết định nghỉ chơi. Cô gái viết: “Bạn nhắn tin xin mình 1 triệu tiền chia bill, mình hơi bất ngờ nhưng cũng ok thôi, chuyển hẳn cho bạn 1 triệu 5 tiền lộ phí dừng chơi”.

Ngay khi chia sẻ, câu chuyện chia tiền sinh nhật này đã khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội. Phần lớn cư dân mạng đều chỉ trích người bạn thân tổ chức sinh nhật thực dụng, tham lam và hành vi của chủ nhân bài viết đã hết mức lịch sự rồi.

Cô gái bị bạn thân đòi chia tiền ăn sinh nhật và có hành động đáp trả khiến netizen đồng tình? - Ảnh 3
Cư dân mạng đều chỉ trích người bạn thân tổ chức sinh nhật thực dụng, tham lam - Ảnh: Chụp màn hình

 

Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng việc này là hoàn toàn bình thường vì có thể họ đang gặp khó khăn về kinh tế. Hay cũng có người cho rằng đã xem nhau là bạn thân thì việc "bóc phốt" đối phương chỉ vì một số tiền cũng nên xem lại mối quan hệ.

Cô gái bị bạn thân đòi chia tiền ăn sinh nhật và có hành động đáp trả khiến netizen đồng tình? - Ảnh 4
 Một số khác lại cho rằng việc này là hoàn toàn bình thường vì có thể  họ đang gặp khó khăn về kinh tế - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó câu chuyện hẹn hò của một cặp đôi sinh viên từng khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán. Được biết, chàng trai mất 2 tháng tán tỉnh mới hẹn được bạn gái đi ăn, thế nhưng cô gái lại chọn quán ăn có mức giá gấp đôi, tức 800k/người, bao gồm cả thuế VAT và phí dịch vụ là 900k/người. Sau bữa ăn, tính cả tiền nước hết khoảng hơn 2 triệu.

Cô gái bị bạn thân đòi chia tiền ăn sinh nhật và có hành động đáp trả khiến netizen đồng tình? - Ảnh 5
Chàng trai bốc phốt bạn gái kia không đóng góp một đồng nào, mà đổi lấy chỉ một lời chúc ngủ ngon - Ảnh: Chụp màn hình

 

Chuyện sẽ không có gì khi chàng trai chia sẻ bạn gái kia không đóng góp một đồng nào, mà đổi lấy chỉ một lời chúc ngủ ngon. Sau hôm ấy, anh chàng chẳng dám nhắn tin nói chuyện nữa bởi tự thấy mình không đủ "nhiệt".

Xung quanh câu chuyện, cư dân mạng đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Nhiều người cho rằng chàng trai đã có lời mời thì phải trả toàn bộ chi phí, có đắt cũng phải chịu và chỉ nên tự trách bản thân.

Một trường hợp khác, nữ sinh một trường đại học ở Hà Nội mới chia tay người yêu được 2 tháng vì người yêu cũ keo kiệt khi mời bạn gái về nhà ăn, đòi chia 300.000 đồng tiền đi chợ.

Cô gái bị bạn thân đòi chia tiền ăn sinh nhật và có hành động đáp trả khiến netizen đồng tình? - Ảnh 6
Nữ sinh một trường đại học ở Hà Nội mới chia tay người yêu được 2 tháng vì người yêu cũ keo kiệt khi mời bạn gái về nhà ăn, đòi chia 300.000 đồng tiền đi chợ - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, thời gian đầu, chàng trai khá sĩ diện, đòi chi tiền cho mọi cuộc đi chơi, hẹn hò, song cô gái nhất quyết muốn chia đôi. Sau một thời gian, nửa còn lại biểu hiện rõ tính keo kiệt, đi ăn uống đều kêu hết tiền, bảo bạn gái khao.

Sau nhiều lần đi ăn bên ngoài, anh chàng mời cô sang nhà ăn trưa. Nữ chính biết ý, muốn mua đồ ăn sang, song nửa kia cương quyết trổ tài nấu nướng. Tối về, anh nhắn tin bảo đi chợ hết 300.000 đồng, cần chia đôi với bạn gái. Đọc xong tin nhắn, cô tức giận, hôm sau gặp người yêu đưa luôn 300.000 đồng rồi nói chia tay.

Thiếu nữ chia sẻ thêm nam chính có tính cách ủy mỵ, giả dối, chia tay anh chàng nhắn tin níu kéo bảo "đêm qua khóc sưng cả mắt, khóc nữa chắc mù mất". Không được, anh quay sang nói xấu người yêu cũ với bạn bè, thậm chí còn đăng lên Facebook khiến nhiều người không thân thiết nghe một chiều nên có ác ý về cô.

Tóm lại, không phải mối quan hệ nào cũng nên gìn giữ, với những người sống không biết điều, chỉ chăm chăm làm việc lợi cho bản thân thì cũng không cần quan hệ thân thiết và nên kết thúc mối quan hệ này sớm nhất có thể.

 

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