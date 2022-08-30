Xót xa khi gặp lại hiện tượng mạng đình đám một thời Thanh Nga Bento với cuộc sống khó khăn trăm bề

Thanh Nga Bento tên thật là Thái Thị Thanh Nga, hiện đang sinh sống tại TP. Đà Nẵng. Ít ai biết được rằng, cô bé hồn nhiên trước ống kính năm nào lại là trụ cột kinh tế cho cả gia đình. Bố mẹ ốm đau, bản thân phải dang dở việc học, ước mơ trở thành một YouTuber.... Tất cả sẽ được "hiện tượng mạng" đình đám một thời bật mí trong ASK ME!

Năm 2019, Thanh Nga Bento là cái tên nổi bật trên mạng xã hội thông qua video "review mực Bento". Chính sự vụng về, hồn nhiên, vô tư, người ta đã nhớ đến Thanh Nga nhiều hơn. Cái tên Thanh Nga Bento cũng ra đời từ đó, gắn với sự hài hước mà cô bé đem lại cho cộng đồng mạng.

Đã 3 năm kể từ khi trở thành "hiện tượng mạng", Thanh Nga Bento đã có stick xanh trên Facebook nhưng số lượng người book quảng cáo không còn nhiều như trước. Thời điểm mới nổi tiếng, toàn bộ số tiền được khách hàng nhờ quảng cáo, Nga đều dành dụm cho mẹ trang trải gia đình.

Thời điểm mới nổi tiếng, toàn bộ số tiền được khách hàng nhờ quảng cáo, Nga đều dành dụm cho mẹ trang trải gia đình.

"Đoạn video khiến em được nhiều người biết đến được quay khi em đang học cấp 2. Em tự quay, em nghĩ gì nói đó, cũng chẳng nghĩ rằng mọi người cảm thấy buồn cười và đón nhận em như thế. Giờ nhìn lại, em thấy vui lắm chứ không còn xấu hổ nữa", Nga nói. Sau khi được nhiều người biết đến, một số người đã nhờ cô đăng tải sản phẩm trên trang cá nhân. Tuy số tiền kiếm được không nhiều, chỉ vài trăm đến một triệu đồng nhưng đối với Nga, đó là cả "gia tài".

uy số tiền kiếm được không nhiều, chỉ vài trăm đến một triệu đồng nhưng đối với Nga, đó là cả "gia tài".

Cả ba và mẹ Thanh Nga đều không được "lanh lẹ", nhưng đã dành hết tình yêu thương cho con cái. Từ lúc sinh ra, Nga đã bị thiểu năng trí tuệ nhẹ do di truyền từ cha mẹ. Do đó, việc học hành và khả năng tính toán của em không được nhanh nhạy bằng các bạn cùng trang lứa.

Đợt thi tốt nghiệp THPT vừa rồi, Nga không đỗ. Cô chọn cách tạm ngưng việc học vì gia đình không đủ kinh tế. "Hiện tượng mạng" đình đám một thời tâm sự: "Gia đình em hiện tại rất khó khăn. Mấy ngày trước ba em cũng phải đi bán vé số, nhưng vì bệnh nên ba em nghỉ rồi. Mẹ em thay phiên bán vé số và bắp, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Em nghĩ, mình hoàn thành được lớp 12 đã là một sự cố gắng. Em chỉ mong được phụ gia đình đỡ khổ. Nhiều lúc, chỉ cần nghĩ đến cảnh em cầm tiền cho ba mẹ là trong lòng vui lắm".

Ước mơ nhỏ bé của cô gái nhỏ

Người dân quanh khu vực Nga sinh sống vẫn thấy mẹ cô hay chở con gái đi học. Bền bỉ mấy chục năm, giờ đây, việc học của cô đành phải gác lại với bao nhiêu tiếc nuối. "Khi câu chuyện hiện tại của em được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Em có đọc bình luận, một số anh chị nói là nói em đi học tiếp, nhưng gia đình chẳng còn khả năng cho em học Đại học nữa", Nga nói thêm.

Bền bỉ mấy chục năm, giờ đây, việc học của cô đành phải gác lại với bao nhiêu tiếc nuối.

Thậm chí, có giai đoạn, cô mong mỏi được khách hàng đặt quảng cáo, dù 5.000 hay 10.000 đồng cũng nhận lời. Khoảng thời gian đó, cô cũng liên hệ lại các cửa hàng nhưng không nhận được nhiều phản hồi. "Có thời gian, em đã xoá video và nghỉ làm YouTube một thời gian. Em bế tắc, chẳng biết làm sao để phụ giúp gia đình nhưng rồi tình cờ em lại xem một YouTuber có hoàn cảnh giống em, trăm bề khó khăn mà vẫn tìm cách vươn lên.

Sau ngày hôm đó, em nằm suy nghĩ và tự động viên mình, cuộc đời mình vẫn do bản thân quyết định. Mọi khó khăn sẽ được giải quyết, chỉ cần cố gắng. Mỗi ngày, em đều phụ mẹ nướng bắp để bán. Em chưa dám nhận mình là trụ cột gia đình, vì còn có cả mẹ, nhưng em tự hào rằng mình đã nỗ lực hết sức. Em tự vực bản thân dậy trong nghèo khó", Nga tâm sự. Được biết, bố cô mắc bệnh gan, phổi và lao nên phải thường xuyên chuyển qua lại giữa 2 bệnh viện. Thanh Nga có thời gian đi bán rau để chăm nuôi bố.

Em chưa dám nhận mình là trụ cột gia đình, vì còn có cả mẹ, nhưng em tự hào rằng mình đã nỗ lực hết sức.

Không có ngoại hình xinh xắn, không có những content thú vị, việc trở thành một nhà sáng tạo nội dung đối với Thanh Nga Bento là vô cùng khó khăn.

Khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, một số người đã gửi gắm lời động viên, khuyên cô đừng bỏ cuộc. Thậm chí, có nhiều người đã gửi 10.000, 50.000 hoặc 100.000 về tài khoản Thanh Nga như một lời cổ vũ, một món quà tinh thần.

Trong tương lai, Nga vẫn mơ ước mình có thể trở thành một YouTuber, KOL, có một quán trà sữa nho nhỏ để đỡ đần bố mẹ.