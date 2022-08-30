Chủ nhà "rớt nước mắt" khi nhận lại căn phòng trọ quá "sạch sẽ"

Khi đi kiểm tra căn phòng trọ mà khách trả lại, chủ nhà đã vô cùng bàng hoàng khi toàn bộ vật dụng trong phòng trọ đã "không cánh mà bay"

Câu chuyện về những căn phòng trọ bừa bộn, đầy rác mà khách thuê nhà trả lại khiến các chủ trọ "khóc thét" từng gây xôn xao cộng đồng mạng một thời gian dài. Mới đây, lại thêm câu chuyện chủ trọ "khóc thét" khi khách trả phòng nhưng lý do là vì căn phòng quá "sạch sẽ".

Được biết, một chủ trọ ở Đài Loan (Trung Quốc) đã cùng con gái kiểm tra căn nhà được một vị khách trả lại sau khi chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, khi bước vào trong căn trọ, hai mẹ con bà chủ vô cùng sửng sốt vì toàn bộ đồ đạc như quầy bếp, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt đã "không cánh mà bay".





Chủ nhà vô cùng bàng hoàng khi căn phòng trọ gần như trống trơn. Ảnh minh họa

Toàn bộ nội thất trong căn phòng đã bị dỡ đi mất. Ảnh minh họa

Theo một vài người hàng xóm của căn trọ kể lại thì trước đó họ đã nhìn thấy một người sống trong căn trọ đã chuyển đi rất nhiều đồ đạc mấy ngày trước. Khi chủ trọ nhờ nhân viên bất động sản liên hệ với người thuê phòng thì anh ta cho biết suốt tuần qua mình đã không về nhà trọ nên không thể dọn đồ đi được.

Sau khi kiểm tra camera an ninh đã phát hiện một anh thanh niên họ Wang đã chuyển toàn bộ nội thất trong căn phòng đến Đài Trung và bán với giá 9.000 NDT (hơn 30 triệu VND). Thanh niên này cũng chính là người bạn của vị khách thuê phòng được cho ở nhà và anh ta cũng đã "cuỗm" luôn máy tính xách tay của người bạn.

Được biết, người bạn của vị khách thuê trọ đã tháo dỡ toàn bộ đồ đạc trong phòng và bán lấy tiền. Ảnh minh họa

Đáng nói là, vị khách thuê nhà có thái độ lập lờ khi được hỏi về vụ việc trên, thậm chí còn cho rằng mình không có tiền để bồi thường và thách thức chủ nhà đi kiện. Điều này đã khiến cho vị chủ trọ vô cùng phẫn nộ.

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