Lâu lâu ghé thăm vài căn phòng trọ, nhiều người "tá hỏa", bật ngửa khi phải chứng kiến những khung cảnh quá khủng khiếp

Câu chuyện về những căn phòng trọ bẩn thỉu, ngập ngụa và thói quen ở bẩn với muôn vàn cấp độ giờ đây chẳng còn xa lạ gì với cộng đồng mạng. Không phân biệt nam hay nữ, họ chỉ có chung một "triệu chứng" duy nhất đó là "dị ứng" với chuyện dọn dẹp nhà cửa.

Đã có rất nhiều câu chuyện bóc phốt về những người có "sở thích" sống chung với rác, các nhân vật này chưa bao giờ dừng xuất hiện khiến cư dân mạng liên tiếp hãi hùng.

Theo đoạn clip ghi lại, không chỉ 1 mà có đến 3 chàng trai mặt mũi sáng sủa đang nằm trên giường, cảnh tượng này khiến nhiều người hãi hùng về độ ở bẩn có "số má" của cả 3 người.

3 thanh niên thản nhiên nằm chơi trên đống rác chất cao như núi

Trông căn phòng giống bãi chứa rác hơn là nơi dành cho người ở. Ấy thế mà 3 thanh niên này vẫn vui vẻ nằm chơi điện thoại trên chiếc giường của mình.

Căn phòng ngập rác từ cửa vào trong khiến nhiều người nhìn thấy cũng phải ngán ngẩm

Cảnh tượng bên trong căn phòng là rác rưởi ngập như núi, bày bừa từ ngoài cửa vào trong, chăn chiếu ngả màu, quần áo vứt linh tinh từ giường xuống nền nhà.

Dưới clip, cư dân mạng bày tỏ ngán ngẩm về căn phòng bẩn thỉu này, đồng thời mỉa mai 3 chàng trai này đúng là sinh ra để ở cùng nhau.

Không dừng lại ở đó, chỉ mới cách đây vài ngày, cư dân mạng cũng đã phải "sốc lên sốc xuống" trước một trường hợp ở bẩn tương tự, ngay tại một căn hộ thuộc chung cư cao cấp O.P ở Gia Lâm (Hà Nội). Hình ảnh xuất hiện khiến ai nấy cũng bày tỏ hãi hùng trước độ ở bẩn của một nam thanh niên.

Căn hộ cao cấp sang trọng ngày nào giờ lại như cái thùng rác "cao cấp" vậy

Từ hình ảnh chia sẻ cho thấy, căn phòng ngập rác thải, bày bừa, chất thành từng đống từ nền nhà lên giường. Chủ nhà và an ninh cũng phải sốc, bởi khi mở cửa ra mùi hôi thối, dòi bọ lúc nhúc quanh nhà.

Đây không phải là những trường hợp ở bẩn đầu tiên, trước đó một nam thanh niên cũng bị "bóc phốt" thói ăn ở kém vệ sinh của mình, cộng đồng mạng đã bức xúc tới mức phải so sánh lối sống này với nơi ở của động vật.

Căn phòng trọ bẩn thỉu, ngập ngụa như bãi rác của một nam sinh khiến nhiều người nổi da gà.

Trong căn phòng trọ khá chật chội với một tấm phản được kê giữa nhà làm chỗ ngủ, nếu nhìn xung quanh thì chẳng ai dám tin đây là nơi sinh hoạt của một nam sinh. Khu vực nấu nướng cũng được sắp xếp ngay tại một góc phòng nhưng vô cùng ngập ngụa, bẩn thỉu. Nồi niêu, xoong chảo và cả những chai nhựa đựng gia vị cũng vứt ngổn ngang, để lâu ngày không được dọn dẹp.

Người đăng tải những hình ảnh về căn phòng trọ bẩn thỉu, ngổn ngang này lên còn phải lắc đầu bó tay, bất lực chia sẻ thêm chú thích: ''Trông thế này thôi nhưng lúc ra đường quần bò, áo trắng, giầy thể thao... lại khối em chết mê chết mệt''. Dưới bài viết, dân tình tỏ ra vô cùng bất mãn trước những hình ảnh khủng khiếp này.

Nhiều người phải chán ngán trước ý thức ngày càng tệ của một số người trẻ tuổi hiện nay.

Không chỉ nam mới ở bẩn, mà cộng đồng mạng còn phải hết hồn khi cả con gái cũng có người kém ý thức như thế này.

Cụ thể, một đoạn video từng được chia sẻ lên mạng xã hội trước đây, phòng trọ ngập trong núi rác được cho là của một nữ sinh. Người quay video cho hay, cô gái hiện vẫn ở trong phòng trọ bình thường, điện vẫn sáng.

Thế nhưng, rác thải đã chiếm hết toàn bộ khoảng trống trong phòng, trên giường và lối đi vào nhà vệ sinh. Các loại rác thải lẫn lộn với đồ đạc không thể phân biệt. Mùi xú uế bốc lên khiến người dân đứng xem tại đó đã nôn ọe liên tục.

Căn phòng của một nữ sinh "sống cùng" với rác

Khủng khiếp hơn, nữ sinh chất đầy quần áo bẩn thành ngọn núi trên bồn cầu. Chiếc bồn cầu két bẩn đầy màu vàng cũng đã mất nắp. Trong phòng vệ sinh, hộp đồ ăn và giấy vệ sinh chiếm một nửa diện tích. Thậm chí, chiếc chậu màu hồng còn chứa một thứ nước đen bẩn. Khoảng trống duy nhất trong nhà vệ sinh chỉ vừa đủ để đứng.

Cộng đồng mạng phải rợn hết cả người khi chứng kiến hình ảnh khủng khiếp được cho là nhà vệ sinh

Những câu chuyện ở bẩn đầy ám ảnh thế này thì chẳng ai tin chủ nhân của những căn phòng trọ ấy lại toàn là những ''nam thanh, nữ tú'' với diện mạo ngời ngời, bắt mắt.

Sau khi những hình ảnh này được đăng tải lên mạng xã hội, đã khiến bất kỳ ai khi xem cũng tỏ ra ngao ngán vì ý thức xuống cấp của một bộ phận không nhỏ giới trẻ hiện nay.