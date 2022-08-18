Nhờ người yêu chụp ảnh hộ, bạn gái "tá hỏa" sau loạt tác phẩm để đời của bạn trai

Nhờ bạn trai chụp ảnh, cô gái rất nhiệt tình tạo dáng trước ống kính, đến khi xem ảnh cô gái giận "tím mặt" nhưng cũng đành bất lực.

Chủ đề bạn trai chụp ảnh không có tâm dù đã cũ nhưng chưa bao giờ hết hot trên mạng xã hội. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có anh người yêu chụp hình đẹp, thậm chí cũng không phải cứ có tâm là sẽ được. Cô gái trong câu chuyện dưới đây quả thực đã rơi vào tình cảnh "dở khóc dở cười". Cặp đôi Trung vô cùng háo hứng cho buổi hẹn hò, cứ ngỡ đây là buổi hẹn vô cùng lãng mạn và nhiều kỉ niệm cho đến khi cô gái nhờ người yêu chụp hình, buổi hẹn hò đã hoàn toàn "sụp đổ". Cô gái này chắc hẳn đã "rơi vào hố đen tuyệt vọng" vì đặt nhầm niềm tin vào tay nghề của bạn trai.

Tư thế chụp hình cũng chuyên nghiệp đấy Thành quả thì chỉ muốn "nghiệp" ngay, nhiều người hài hước đùa rằng anh bạn trai chỉ muốn chụp đồ ăn nên không thèm bắt nét bạn gái. Cô gái nhiệt tình tạo dáng, check-in sang chảnh Bức hình lại cho ra một thần thái "chanh sả" hoàn toàn khác bên ngoài 1 giây trước thảm họa khi ống kính của chàng trai hoàn toàn lệch quỹ đạo với bạn gái Kết quả chẳng biết ai là nhân vật chính trong bức ảnh, cứ như anh chàng đang chụp phong cảnh và cô gái vô tình lướt qua vậy Cũng biết lấy lá làm đạo cụ, làm hiệu ứng bóng mát đấy Nhưng cũng không khả quan lắm Bức ảnh cho thấy họ đang chụp một bức ảnh nghệ thuật cận mặt như ảnh mạng. Cô gái nằm tạo dáng và chàng trai nhiệt tình chọn góc chụp. Thế nhưng sản phẩm nhận về lại khiến khổ chủ tím tái tức giận vì trông vô cùng hài hước hơn là bức ảnh nghệ thuật. Anh bạn trai rất có tâm khi lấy chai nước để tạo hiệu ứng lung linh của nước. Có tâm nhưng không có tầm là đây, chàng trai lại chỉ bắt nét bên trong chai nước mà chả thèm quan tâm đến bạn gái đang nhiệt tình tạo dáng Khoảnh khắc dở khóc dở cười của cô gái trẻ trong câu chuyện dưới đây khiến nhiều người thích thú. Bởi lúc nhận về thành quả, ai cũng khóc ròng vì mình không mất đầu cũng mất tay hay là những khoảnh khắc bị dìm hàng không thương tiếc.

Khi bạn gái muốn chụp ảnh nên thơ, mộng mơ, bạn trai sẵn sàng "thị phạm" nhiệt tình "Thị phạm" và khả năng chụp ảnh là hai trường phái khác nhau hoàn toàn nhé các bạn nam. Trước đó, cũng từng có nhiều trường hợp "chụp ảnh để đời" tương tự, khiến chị em phải khóc thét, lập tức gửi tín hiệu "ét ô ét" cầu cứu vũ trụ trả "đĩa bay"cho bạn trai về nơi sản xuất. Cô gái trẻ này, cũng "bất hạnh" vì có "tấm người yêu" chất lượng. Trong một dịp đi du lịch biển, cô gái trẻ đã nhờ người chụp ảnh cho mình. Cô gái rất nhiệt tình tạo dáng trước ống kính máy ảnh của bạn trẻ và anh chàng cũng chẳng ngần ngại mà lăn, bò ra bãi cát để chọn những góc máy đẹp nhất làm hài lòng người yêu. Ấy thế nhưng chẳng hiểu là do trình độ chụp ảnh của anh chàng có vấn đề, hay vì lý do gì mà không một bức ảnh nào rõ mặt người yêu anh. Trong khi đó, cô gái xa lạ phía sau lại trở thành nhân vật chính trong loạt ảnh. Vô tình thấy gái xinh và cái kết cho cô vợ "bất hạnh", thế này thì sau khi coi ảnh, nhiều người lo lắng anh bạn trai chắc sẽ ngủ ngoài sofa mất thôi. Các chị em phụ nữ ngoài bày tỏ sự đồng cảm vì đã từng rơi vào hoản cảnh tương tự, nhưng đáng quan tâm là không ít người đều tỏ ra rất tò mò về cách xử lý của các cô gái với các anh người yêu "có tâm" ra sao, liệu có giữ được "bình tĩnh" sau khi chiêm ngưỡng thành quả của bạn trai mình không.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nho-nguoi-yeu-chup-anh-ho-ban-gai-ta-hoa-sau-loat-tac-pham-de-doi-cua-ban-trai-492371.html