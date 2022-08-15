Bất chấp dư luận, 'bạn gái tin đồn' công khai ủng hộ HIEUTHUHAI trên mạng xã hội

Nhịp sống trẻ 15/08/2022 11:30

Giữa tâm bão hẹn hò, "bạn gái tin đồn" của HIEUTHUHAI vẫn ngầm "đánh dấu chủ quyền" trên mạng xã hội khi bày tỏ sự ủng hộ với sản phẩm mới của nam rapper.

HIEUTHUHAI tên đầy đủ là Trần Minh Hiếu. Anh nổi tiếng từ khi tham gia chương trình King of rap 2020. Không chỉ sở hữu khả năng rap được đánh giá cao, HIEUTHUHAI còn có gương mặt điển trai và chiều cao trên 1m80. Nhờ vậy, anh sở hữu lượng fan hùng hậu sau khi bước chân vào showbiz. 

Hiện HIEUTHUHAI không chỉ đắt show diễn mà còn nhận được nhiều lời mời tham gia gameshow, sự kiện, quảng cáo từ các nhãn hàng. Cũng vì thế, chuyện hẹn hò của anh nhận được sự quan tâm lớn từ fan. 

Bất chấp dư luận, 'bạn gái tin đồn' công khai ủng hộ HIEUTHUHAI trên mạng xã hội - Ảnh 1
HIEUTHUHAI sở hữu nhan sắc điển trai và lượng fan hùng hậu sau khi bước chân vào showbiz. 

Trước đó mạng xã hội rộ lên thông tin Lý Nhã Kỳ đang hẹn hò cùng HIEUTHUHAI nhưng nhanh chóng sau đó, netizen đã "khui" ra được HIEUTHUHAI thực chất đang hẹn hò một cô gái khác có tên là Tăng Mỹ Hàn. Ở trên mạng xã hội cô nàng khá khép kín và không có nhiều thông tin về đời tư.

Bất chấp dư luận, 'bạn gái tin đồn' công khai ủng hộ HIEUTHUHAI trên mạng xã hội - Ảnh 2
Trước đó nam rapper dính nghi vấn hẹn hò với "kiều nữ" Lý Nhã Kỳ vì loạt hành động quan tâm như cặp đôi đang yêu
Bất chấp dư luận, 'bạn gái tin đồn' công khai ủng hộ HIEUTHUHAI trên mạng xã hội - Ảnh 3
Không lâu sau đó, nam rapper tiếp tục vướng nghi vấn hẹn hò với hot girl 2003 - Tăng Mỹ Hàn 

Theo đó, qua nhiều bức ảnh trên mạng xã hội của cả hai, cư dân mạng chỉ ra cô gái đang hẹn hò với nam rapper điển trai là Tăng Mỹ Hàn - hot girl sinh năm 2003, sở hữu gia thế "không phải dạng vừa". 

Bất chấp dư luận, 'bạn gái tin đồn' công khai ủng hộ HIEUTHUHAI trên mạng xã hội - Ảnh 4

Bất chấp dư luận, 'bạn gái tin đồn' công khai ủng hộ HIEUTHUHAI trên mạng xã hội - Ảnh 5
Loạt bằng chứng khẳng định cả hai đang thực sự hẹn hò

Sau khi thông tin này lộ ra, Instagram và TikTok của Tăng Mỹ Hàn tăng follow đột biến. Nhiều cư dân mạng đã "tràn" vào trang cá nhân của hot girl 19 tuổi để khen ngợi nhan sắc xinh đẹp cùng cách ứng xử thân thiện, dịu dàng của cô nàng. Tuy nhiên, người đẹp vẫn giữ im lặng, không phản hồi về thông tin hẹn hò HIEUTHUHAI. 

Bất chấp dư luận, 'bạn gái tin đồn' công khai ủng hộ HIEUTHUHAI trên mạng xã hội - Ảnh 6

Bất chấp dư luận, 'bạn gái tin đồn' công khai ủng hộ HIEUTHUHAI trên mạng xã hội - Ảnh 7
Cả hai chọn cách im lặng giữa tâm bão tin đồn hẹn hò

Giữa "bão dư luận", rapper HIEUTHUHAI vẫn im lặng và chưa chia sẻ bất kỳ thông tin chính thức gì, cho đến mới đây nhất, anh chàng đã tung ra sản phẩm mới của mình đến khán giả. chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi "bạn gái tin đồn" của HIEUTHUHAI có động thái khiến người hâm mộ lại càng tò mò về mối quan hệ của cả hai. 

Tăng Mỹ Hàn  đã có động thái ủng hộ bạn trai trên trang cá nhân khi share bài hát mới của HIEUTHUHAI lên story kèm dòng chú thích: "Hay lắm đó mấy ông bà già". Có thể thấy, dù không xác nhận chuyện hẹn hò nhưng Tăng Mỹ Hàn đã có động thái khéo léo ngầm "đánh dấu chủ quyền" cũng như thể hiện sự khích lệ, tự hào về bạn trai. 

Bất chấp dư luận, 'bạn gái tin đồn' công khai ủng hộ HIEUTHUHAI trên mạng xã hội - Ảnh 8
Tăng Mỹ Hàn ngầm "đánh dấu chủ quyền" khi share MV ủng hộ HIEUTHUHAI sau tin đồn hẹn hò.
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