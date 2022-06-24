Không cần hở bạo, "bản sao Lưu Diệc Phi" vẫn hút trọn ánh nhìn người đối diện bởi nhan sắc quá xinh đẹp

Nhịp sống trẻ 24/06/2022 11:06

Không cần những bộ cánh cắt sẽ táo bạo, ăn mặc kín đáo "hot girl bắn cung" vẫn hút sự chú ý vì nhan sắc xinh đẹp như nàng thơ.

Mới đây, khoảnh khắc một hot girl xinh đẹp gây chú ý trên MXH trong phòng bắn cung vì nhan sắc có phần tương đồng với Lưu Diệc Phi.

Không cần hở bạo, 'bản sao Lưu Diệc Phi' vẫn hút trọn ánh nhìn người đối diện bởi nhan sắc quá xinh đẹp - Ảnh 1

Không chỉ thế, cô còn hút trọn ánh nhìn người đối diện bởi gu thời trang kín đáo, trẻ trung, nhưng vẫn làm nổi bật vóc dáng với áo croptop kết hợp chân váy chữ A. Ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải, thông tin của cô nàng cũng được dân tình săn lùng.

Đước biết cô nàng này tên là Lin Zhen, sinh năm 1999, quê ở Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), trước khi gây bão ở phòng bắn cung Lin Zhen từng "gây sốt" trên mạng xã hội xứ Trung bởi hình ảnh bị chụp trộm trên tàu điện.

Không cần hở bạo, 'bản sao Lưu Diệc Phi' vẫn hút trọn ánh nhìn người đối diện bởi nhan sắc quá xinh đẹp - Ảnh 2

Nhờ nét đẹp trong sáng, khả ái, cô được cư dân mạng đặt cho biệt danh "tiểu tiên nữ". Hiện tại, cô đang sở hữu trang cá nhân có hơn 300 nghìn lượt follow. Bên cạnh đó, Lin Zhen còn được biết đến với vai trò là người mẫu. 

Ở ngoài đời, Lin Zhen theo đuổi phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Cô chuộng diện những hot item cơ bản, dễ mặc, dễ phối, có màu sắc trang nhã để làm nổi bật hình thể mảnh mai, thanh thoát. Chẳng cần diện những thiết kế hở bạo, nhiều người nhận xét, ở Lin Zhen luôn toát lên thần thái cuốn hút, khiến người khác khó lòng rời mắt.

Không cần hở bạo, 'bản sao Lưu Diệc Phi' vẫn hút trọn ánh nhìn người đối diện bởi nhan sắc quá xinh đẹp - Ảnh 3
Không cần hở bạo, 'bản sao Lưu Diệc Phi' vẫn hút trọn ánh nhìn người đối diện bởi nhan sắc quá xinh đẹp - Ảnh 4

Từng có rất nhiều cô gái nổi tiếng vì có vẻ ngoài hao hao mỹ nhân Hoa Ngữ - Lưu Diệc Phi. Thế nhưng, Lin Zhen vẫn được nhận xét là giống "thần tiên tỷ tỷ" hơn cả.

Không cần hở bạo, 'bản sao Lưu Diệc Phi' vẫn hút trọn ánh nhìn người đối diện bởi nhan sắc quá xinh đẹp - Ảnh 5

Cô nàng được nhận xét có phong cách ăn mặc, trang điểm nhẹ nhàng, nữ tính và không ít dân mạng nhầm cô là người Hàn Quốc.

Không cần hở bạo, 'bản sao Lưu Diệc Phi' vẫn hút trọn ánh nhìn người đối diện bởi nhan sắc quá xinh đẹp - Ảnh 6
Không cần hở bạo, 'bản sao Lưu Diệc Phi' vẫn hút trọn ánh nhìn người đối diện bởi nhan sắc quá xinh đẹp - Ảnh 7

Có lượng theo dõi lớn song Lin Zhen chọn lối sống kín tiếng, không chia sẻ thông tin cá nhân trên truyền thông hay mạng xã hội.

Ngoài những hình ảnh về công việc, xuất hiện trong các dự án, dân mạng không thấy Lin Zhen đăng ảnh chụp chung với gia đình hay bạn bè.

Không cần hở bạo, 'bản sao Lưu Diệc Phi' vẫn hút trọn ánh nhìn người đối diện bởi nhan sắc quá xinh đẹp - Ảnh 8
Không cần hở bạo, 'bản sao Lưu Diệc Phi' vẫn hút trọn ánh nhìn người đối diện bởi nhan sắc quá xinh đẹp - Ảnh 9

Người hâm mộ hy vọng sự nghiệp của Lin Zhen phát triển nhanh, có thể trở thành ngôi sao lớn trong tương lai gần nhờ lợi thế về ngoại hình.

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Từ khóa:   Lin Zhen hot girl bắn cung #hot girl

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