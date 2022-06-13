Những hot girl đình đám một thời và nhan sắc "lão hóa ngược" sau 1 thập kỷ: Tâm Tít lão hóa ngược, Huyền Baby bị thời gian bỏ quên

Nhịp sống trẻ 13/06/2022 07:18

Dàn hot girl một thời từng khiến người hâm mộ phải "say nắng" vì nhan sắc, nay có người đã có con nhưng nhan sắc vẫn vẹn nguyên như ngày nào, thậm chí ngày càng xinh đẹp.

Tâm Tít

Tâm Tít là một trong những hot girl đời đầu của giới trẻ 8X, 9X. Hot girl Hà Thành được yêu mến bởi vẻ ngoài xinh đẹp, và nụ cười rạng rỡ. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Tâm Tít bỗng “lên xe hoa” và rút lui khỏi showbiz, sống cuộc sống "ở ẩn" khiến nhiều người tò mò. 

Những hot girl đình đám một thời và nhan sắc 'lão hóa ngược' sau 1 thập kỷ: Tâm Tít lão hóa ngược, Huyền Baby bị thời gian bỏ quên - Ảnh 1

Gần đây, những hình ảnh mà cô chia sẻ lên trang cá nhân đã khiến dân tình phải "đứng ngồi không yên" vì kho ảnh khoe dáng cực quyến rũ, nhan sắc sau 10 năm vẫn trẻ trung, xinh đẹp khiến hội chị em khen ngợi không ngớt.

 

Những hot girl đình đám một thời và nhan sắc 'lão hóa ngược' sau 1 thập kỷ: Tâm Tít lão hóa ngược, Huyền Baby bị thời gian bỏ quên - Ảnh 2
Những hot girl đình đám một thời và nhan sắc 'lão hóa ngược' sau 1 thập kỷ: Tâm Tít lão hóa ngược, Huyền Baby bị thời gian bỏ quên - Ảnh 3

Huyền Baby

Những hot girl đình đám một thời và nhan sắc 'lão hóa ngược' sau 1 thập kỷ: Tâm Tít lão hóa ngược, Huyền Baby bị thời gian bỏ quên - Ảnh 4

Dù đã rút khỏi giới giải trí nhưng sự xinh đẹp bền vững theo năm tháng, cùng cuộc sống giàu có như bà hoàng khiến tên tuổi của hot girl chưa bao giờ hạ nhiệt. Ngay cả khi đã có 2 con và ngoài 30 tuổi, dường như không thể tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của thời gian làm thay đổi nhan sắc cô, vòng nào vẫn ra vòng nấy vô cùng đáng ngưỡng mộ. 

Những hot girl đình đám một thời và nhan sắc 'lão hóa ngược' sau 1 thập kỷ: Tâm Tít lão hóa ngược, Huyền Baby bị thời gian bỏ quên - Ảnh 5

 Mỹ nhân "không tuổi" khiến nhiều chị em ghen tị.

Midu

Trong khi các bạn bè đồng trang lứa hầu hết đã “yên bề gia thất” thì Midu vẫn “độc thân vui tính”. Ngoài vai trò là diễn viên, Midu còn là giảng viên trường Đại học, "đại gia bất động sản", thành lập hãng thời trang riêng.

Những hot girl đình đám một thời và nhan sắc 'lão hóa ngược' sau 1 thập kỷ: Tâm Tít lão hóa ngược, Huyền Baby bị thời gian bỏ quên - Ảnh 6

Midu được khán giả nhận xét gương mặt không nhiều thay đổi, sau 14 năm vào showbiz. Midu sở hữu vẻ đẹp mong manh, trong sáng khiến người hâm mộ gọi với biệt danh là "thần tiên tỷ tỷ" của làng giải trí Việt. 

Những hot girl đình đám một thời và nhan sắc 'lão hóa ngược' sau 1 thập kỷ: Tâm Tít lão hóa ngược, Huyền Baby bị thời gian bỏ quên - Ảnh 7

Huyền Lizzie

Huyền Lizzie được yêu mến từ khi xuất hiện trong sitcom ăn khách Bộ Tứ. Gần đây khi trở lại đóng chính vai Vân Trang trong Thương ngày nắng về cô lại được khán giả đón nhận nhiệt tình và nhận nhiều lời khen. 

Những hot girl đình đám một thời và nhan sắc 'lão hóa ngược' sau 1 thập kỷ: Tâm Tít lão hóa ngược, Huyền Baby bị thời gian bỏ quên - Ảnh 8

Dù đã là mẹ 1 con nhưng nét trẻ trung, baby của cô vẫn như ngày nào. Cô còn rất chịu khó thay đổi hình ảnh giúp công chúng luôn cảm thấy mới lạ từ mái tóc, cách trang điểm và không ngại thử nghiệm nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Những hot girl đình đám một thời và nhan sắc 'lão hóa ngược' sau 1 thập kỷ: Tâm Tít lão hóa ngược, Huyền Baby bị thời gian bỏ quên - Ảnh 9
Những hot girl đình đám một thời và nhan sắc 'lão hóa ngược' sau 1 thập kỷ: Tâm Tít lão hóa ngược, Huyền Baby bị thời gian bỏ quên - Ảnh 10
Hot girl nổi “rần rần” trên MXH chỉ vì vô tình lọt vào ống kính của máy quay trên đường phố

Hot girl nổi “rần rần” trên MXH chỉ vì vô tình lọt vào ống kính của máy quay trên đường phố

Thời gian vừa qua, netizen liên tục truy tìm danh tính của một cô gái xinh đẹp khi vô tình lọt vào ống kính của máy quay trên đường phố.

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Từ khóa:   hot girl Tâm Tít Huyền Baby

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