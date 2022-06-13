Những hot girl đình đám một thời và nhan sắc "lão hóa ngược" sau 1 thập kỷ: Tâm Tít lão hóa ngược, Huyền Baby bị thời gian bỏ quên

Tâm Tít là một trong những hot girl đời đầu của giới trẻ 8X, 9X. Hot girl Hà Thành được yêu mến bởi vẻ ngoài xinh đẹp, và nụ cười rạng rỡ. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Tâm Tít bỗng “lên xe hoa” và rút lui khỏi showbiz, sống cuộc sống "ở ẩn" khiến nhiều người tò mò.

Gần đây, những hình ảnh mà cô chia sẻ lên trang cá nhân đã khiến dân tình phải "đứng ngồi không yên" vì kho ảnh khoe dáng cực quyến rũ, nhan sắc sau 10 năm vẫn trẻ trung, xinh đẹp khiến hội chị em khen ngợi không ngớt.

Huyền Baby

Dù đã rút khỏi giới giải trí nhưng sự xinh đẹp bền vững theo năm tháng, cùng cuộc sống giàu có như bà hoàng khiến tên tuổi của hot girl chưa bao giờ hạ nhiệt. Ngay cả khi đã có 2 con và ngoài 30 tuổi, dường như không thể tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của thời gian làm thay đổi nhan sắc cô, vòng nào vẫn ra vòng nấy vô cùng đáng ngưỡng mộ.

Mỹ nhân "không tuổi" khiến nhiều chị em ghen tị.

Midu

Trong khi các bạn bè đồng trang lứa hầu hết đã “yên bề gia thất” thì Midu vẫn “độc thân vui tính”. Ngoài vai trò là diễn viên, Midu còn là giảng viên trường Đại học, "đại gia bất động sản", thành lập hãng thời trang riêng.

Midu được khán giả nhận xét gương mặt không nhiều thay đổi, sau 14 năm vào showbiz. Midu sở hữu vẻ đẹp mong manh, trong sáng khiến người hâm mộ gọi với biệt danh là "thần tiên tỷ tỷ" của làng giải trí Việt.

Huyền Lizzie

Huyền Lizzie được yêu mến từ khi xuất hiện trong sitcom ăn khách Bộ Tứ. Gần đây khi trở lại đóng chính vai Vân Trang trong Thương ngày nắng về cô lại được khán giả đón nhận nhiệt tình và nhận nhiều lời khen.

Dù đã là mẹ 1 con nhưng nét trẻ trung, baby của cô vẫn như ngày nào. Cô còn rất chịu khó thay đổi hình ảnh giúp công chúng luôn cảm thấy mới lạ từ mái tóc, cách trang điểm và không ngại thử nghiệm nhiều phong cách thời trang khác nhau.