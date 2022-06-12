Hot girl nổi “rần rần” trên MXH chỉ vì vô tình lọt vào ống kính của máy quay trên đường phố

Thời gian vừa qua, netizen liên tục truy tìm danh tính của một cô gái xinh đẹp khi vô tình lọt vào ống kính của máy quay trên đường phố.

Vừa qua, trên mạng xã hội nhanh chóng lan truyền những hình ảnh về một cô gái xinh đẹp, vô tình lọt vào ống kính máy quay của một TikToker. Tại đây, cô nàng đã khiến cư dân mạng một phen xao xuyến và bị ”hạ gục” bởi nhan sắc xinh đẹp và trong trẻo của mình. Clip tham gia thử thách của cô nàng nhanh chóng nhận được sự chú ý của netizen Tham gia thử thách chỉ cần trả lời bằng cách đưa ra tín hiệu, hot girl này đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim của nhiều khán giả. Dù chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi, nhưng cô nàng đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ netizen. Sau khi đoạn clip được chia sẻ lên MXH, mọi người bắt đầu truy tìm danh tính của nàng hot girl vô danh này.

Cô nàng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng (FBNV) Được biết, cô gái có tên là Hoài Thu, đến từ Thanh Hóa, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Những thông tin về hot girl này vẫn chưa được tiết lộ quá nhiều. Song, netizen soi được rằng cô từng học tại trường Đại Học Ngoại Ngữ. Trên trang cá nhân, Hoài Thu đang sở hữu hơn 30 ngàn người theo dõi, và hơn 12 ngàn theo dõi trên Instagram.

Hoài Thu được chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp, ngây thơ và trong sáng (FBNV) Có thể thấy, Hoài Thu theo đuổi phong cách của một "hot girl học đường", mang vẻ đẹp chuẩn thanh xuân vườn trường. Nét đẹp ngây thơ, trong sáng của cô nàng chính là một lợi thế, giúp người đẹp này nhận được nhiều sự yêu thích và chú ý từ phía người hâm mộ. Hoài Thu nhận được nhiều lượt tương tác sau khi lọt vào ống kính của máy quay trên đường phố (FBNV) Từ khi được biết đến nhiều hơn nhờ clip lọt vào ống kính máy quay, Hoài Thu nhận về lượng tương tác lớn trên trang cá nhân. Mỗi hình ảnh của cô thu về nhiều lượt like và bình luận ngợi khen nhan sắc. Hiện tại, Hoài Thu là cái tên gây chú ý trên MXH, những khoảnh khắc đẹp tự nhiên của cô nàng vẫn làm netizen xao xuyến.

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