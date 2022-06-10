Từng nổi tiếng một thời, cuộc sống của "bộ tứ" đình đám - Midu, Sam, Tâm Tít, Huyền Baby giờ ra sao?

Nhắc đến những hotgirl đời đầu của Việt Nam không thể không nhắc các nhân vật từng gây xôn xao "cõi mạng" như Midu , Tâm Tít, Sam, Huyền Baby ,... Trải qua nhiều năm, cuộc sống của những cô nàng này đã có rất nhiều những thay đổi.

Hiện tại trong độ tuổi 33, người đẹp này đã sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến nhiều người ao ước, ngưỡng mộ. Được biết, cô nàng tự thân kiếm tiền từ rất sớm nên mới tích lũy được nhiều kinh nghiệm và thành công như hiện tại. Hiện tại, cô nàng sở hữu một số xế hộp khủng cùng rất nhiều món đồ hiệu đắt đỏ.

Midu (tên thật Đặng Thị Mỹ Dung) được biết đến là một trong những hotgirl đời đầu từng làm xao xuyến bao con tim thế hệ 8X, 9X. Cô nổi tiếng là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, học giỏi và nói không những ồn ào, scandal của showbiz.

Hiện tại, Midu rất thành công trong nhiều lĩnh vực (FBNV)

Ngoài công việc trong showbiz, bất động sản hay kinh doanh riêng, Midu còn đảm nhận vai trò giảng viên cho một trường đại học có tiếng ở TP HCM. Dù nổi tiếng và giàu có, thế nhưng Midu vẫn đang độc thân khiến người hâm mộ tiếc nuối.

2. Huyền Baby

Cùng với những Hot girl nổi tiếng trong thời điểm này, Huyền Baby (tên thật Đặng Ngọc Huyền) được khán giả nhớ đến bởi khuôn mặt xinh xắn, trẻ trung. Ngay từ thời điểm đang nổi đình nổi đám, Huyền Baby cũng không mấy tích cực hoạt động showbiz. Cô lập gia đình khá sớm và tập trung vun vén tổ ấm nhỏ.

Từng nổi tiếng đình đám một thời, song, hiện tại Huyền BaBy vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ về cuộc sống của mình (FBNV)

Dù đã ngưng các hoạt động nghệ thuật trong một thời gian dài, nhưng tính đến nay Huyền Baby vẫn duy trì được sức hút trên các nền tảng xã hội. Cô nàng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ về cuộc sống xa hoa, sang chảnh so với các mỹ nhân cùng thời.

Huyền Baby nhan sắc ngày càng xinh đẹp, được khán giả yêu thích và dành những lời khen ngợi có cánh (FBNV)

Hiện tại, Huyền Baby cùng chồng đang sinh sống trong căn biệt thự đắt đỏ với trị giá hơn 100 tỷ đồng. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, cùng nhau đi du lịch, mua sắm hàng hiệu đắt đỏ. Được biết, cô nàng cũng đang kinh doanh lĩnh vực mỹ phẩm, làm đẹp và gặt hái được những thành công nhất định.

3. Sam

Sam tên thật là Nguyễn Hà My, cô nàng được biết đến là một trong những hot girl đời đầu đình đám của Sài thành. Cô nàng khiến dân tình chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp cùng với sự gần gũi, thân thiện.

Nhan sắc ngày càng "thăng hạng" của Hot girl từng nổi tiếng đình đám một thời (FBNV)

Dù đã chạm ngõ ở tuổi 30, nhưng người đẹp này vẫn giữ nguyên nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo và vô cùng trẻ trung. Là một gương mặt quen thuộc và đình đám của Showbiz Việt, hot girl Sam đã khẳng định được tên tuổi trong nhiều lĩnh vực và đạt được những thành công nhất định sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật.

Hiện tại, cô nàng rất nổi tiếng, thành công trong nhiều vai trò (FBNV)

Xuất phát điểm từ một hot girl, không chấp nhận việc bị gắn mác “bình hoa di động”, Sam đã nỗ lực để tỏa sáng, lấn sân và rất thành công trong rất nhiều vai trò. Ở mảng diễn viên, cô nàng đã gặt hái được nhiều thành quả cùng các bộ phim truyền hình và điện ảnh đình đám như “Cô Thắm về làng”, “Điệp vụ tình yêu”, Siêu sao siêu ngố”… Ngoài ra, Sam còn được khán giả yêu thích khi thành công trong vai trò là một mc cùng với lối dẫn dắt vô cùng duyên dáng.

Sam còn được biết đến là một đại gia ngầm của Showbiz Việt (FBNV)

Ở tuổi 32, Sam cũng chia sẻ đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và cũng không ngại công khai đã có bạn trai. Tuy nhiên nữ diễn viên từ chối tiết lộ về danh tính người yêu. Sam nhiều lần chia sẻ đã đến tuổi kết hôn và xây dựng hình ảnh người phụ nữ của gia đình.

4. Tâm Tít

Có thể biết, Tâm Tít (tên thật Phạm Thanh Tâm) là hot girl đời đầu của Hà Nội, từng là gương mặt quen thuộc xuất hiện với vai trò người mẫu đại diện của các game online đình đám thời bấy giờ. Sau khi vào Sài Gòn, cô nàng thành công khi lấn sân sang ca hát và sau đó tiếp tục để lại ấn tượng trong các vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng như: “Lều chõng”, “Giữa hai thế giới”, “Chiếc giường chia đôi”, “Tỷ phú chăn vịt”...

Nhan sắc ngày càng xinh đẹp và mặn mà của Hot girl Tâm Tít (FBNV)

Người đẹp này từng vướng khá nhiều ồn ào trong chuyện đời tư. Song, sau khi tạm ngưng sự nghiệp nghệ thuật, cô nàng đang rất hạnh phúc bên chồng cùng hai cậu con trai kháu khỉnh. Được biết, sau khi kết hôn, Tâm Tít ít hoạt động nghệ thuật hơn, cô tập trung vào gia đình và phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng của mình. Dù đã là mẹ hai con, không còn hoạt động showbiz nhưng cuộc sống của Tâm Tít vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

Hiện tại cô nàng vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm và chú ý từ phía người hâm mộ (FBNV)

Có thể thấy, Tâm Tít cũng trở thành một hot mom đình đám và được nhiều khán giả yêu mến hiện tại. Thời gian gần đây, người đẹp khiến công chúng phải trầm trồ vì nhan sắc của bà mẹ 2 con quá rực rỡ. Vẻ xinh đẹp, mặn mà của nhan sắc, Tâm Tít khiến nhiều người phải ghen tỵ khi đã vượt mốc tuổi 30. Tâm Tít hiện tại có cuộc sống viên mãn, tập trung toàn bộ thời gian để chăm sóc con cái và hưởng hạnh phúc cùng người chồng thành đạt. Hai vợ chồng Tâm Tít thường xuyên đi du lịch, tận hưởng mọi thú vui cuộc sống và có nhiều khoảnh khắc lãng mạn bên nhau.Tâm Tít luôn xuất hiện với hình ảnh sang chảnh, có phần sung túc, xa hoa. Cô thường xuyên được chồng tặng những món đồ đắt đỏ và sở hữu loạt đồ hiệu đến từ các thương hiệu đình đám.