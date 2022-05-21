Bất ngờ bị 'réo tên' giữa ồn ào 'Cát - Kiều' chia tay, Midu có phản ứng ra sao?

Midu có động thái mới sau khi liên tục bị réo tên trong lùm xùm chia tay của đồng nghiệp.

Những ngày vừa qua, thông tin Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn "đường ai nấy đi" nhận nhiều sự quan tâm từ khản giả. Đáng chú ý, ngoài 2 nhân vật chính thì còn những cái tên khác bị kéo vào câu chuyện cũng gây không ít xôn xao. Trong đó, Midu là một trong những cái tên được netizen gọi tên khi vừa qua cô vướng tin đồn có mối quan hệ tình cảm với Kiều Minh Tuấn.

Midu bất ngờ bị gọi tên trong ồn ào chia tay của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Midu đã có những động thái mới sau khi liên tục bị nhắc tên vào ồn ào của đồng nghiệp. Tuy nhiên, thay vì lên tiếng phân trần giải thích thì có vẻ như Midu chẳng mấy quan tâm mấy đến những drama này.

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Midu chăm đăng ảnh mỗi ngày nhưng không mấy để tâm đến ồn ào réo tên mình - Ảnh: FBNV

Những ngày vừa qua, Midu vẫn thong thả up hình hoạt động như mọi ngày bình thường. Trước đó, Midu cũng đã đăng tải dòng trạng thái tỏ rõ thái độ giữa những ồn ào nhắc tên mình: "Bình thản khiến người ta giản đơn. Giản đơn khiến người ta vui vẻ".

Midu và Kiều Minh Tuấn vướng tin đồn hẹn hò khi tham gia phim cùng nhau - Ảnh: FBNV

Được biết, trước đó, Midu và Kiều Minh Tuấn vướng tin đồn hẹn hò khi tham gia vai diễn người yêu của nhau trong một bộ phim. Không chỉ vậy, trong phim cả 2 có nhiều phân cảnh lãng mạn như ôm, hôn nhau, thậm chí là cầu hôn vì thế đã có nhiều khán giả hiểu lầm.

Sau Midu, An Nguy có 'động thái' gây chú ý trên mạng xã hội khi bị Cát Phượng gọi tên giữa ồn ào tan vỡ với Kiều Minh Tuấn Giữa lúc bị Cát Phượng réo tên, tiết lộ chuyện cũ, An Nguy vẫn một mực giữ im lặng. Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng phát hiện An Nguy có động thái gây chú ý trên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-bi-reo-ten-giua-on-ao-cat-kieu-chia-tay-midu-co-phan-ung-ra-sao-470259.html