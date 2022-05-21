Bất ngờ bị 'réo tên' giữa ồn ào 'Cát - Kiều' chia tay, Midu có phản ứng ra sao?

Hậu trường 21/05/2022 11:54

Midu có động thái mới sau khi liên tục bị réo tên trong lùm xùm chia tay của đồng nghiệp.

Những ngày vừa qua, thông tin Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn "đường ai nấy đi" nhận nhiều sự quan tâm từ khản giả. Đáng chú ý, ngoài 2 nhân vật chính thì còn những cái tên khác bị kéo vào câu chuyện cũng gây không ít xôn xao. Trong đó, Midu là một trong những cái tên được netizen gọi tên khi vừa qua cô vướng tin đồn có mối quan hệ tình cảm với Kiều Minh Tuấn.

Bất ngờ bị 'réo tên' giữa ồn ào 'Cát - Kiều' chia tay, Midu có phản ứng ra sao? - Ảnh 1
Midu bất ngờ bị gọi tên trong ồn ào chia tay của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Midu đã có những động thái mới sau khi liên tục bị nhắc tên vào ồn ào của đồng nghiệp. Tuy nhiên, thay vì lên tiếng phân trần giải thích thì có vẻ như Midu chẳng mấy quan tâm mấy đến những drama này.

Bất ngờ bị 'réo tên' giữa ồn ào 'Cát - Kiều' chia tay, Midu có phản ứng ra sao? - Ảnh 2

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Bất ngờ bị 'réo tên' giữa ồn ào 'Cát - Kiều' chia tay, Midu có phản ứng ra sao? - Ảnh 3
Midu chăm đăng ảnh mỗi ngày nhưng không mấy để tâm đến ồn ào réo tên mình - Ảnh: FBNV 

Những ngày vừa qua, Midu vẫn thong thả up hình hoạt động như mọi ngày bình thường. Trước đó, Midu cũng đã đăng tải dòng trạng thái tỏ rõ thái độ giữa những ồn ào nhắc tên mình: "Bình thản khiến người ta giản đơn. Giản đơn khiến người ta vui vẻ". 

Bất ngờ bị 'réo tên' giữa ồn ào 'Cát - Kiều' chia tay, Midu có phản ứng ra sao? - Ảnh 4
Midu và Kiều Minh Tuấn vướng tin đồn hẹn hò khi tham gia phim cùng nhau - Ảnh: FBNV

Được biết, trước đó, Midu và Kiều Minh Tuấn vướng tin đồn hẹn hò khi tham gia vai diễn người yêu của nhau trong một bộ phim. Không chỉ vậy, trong phim cả 2 có nhiều phân cảnh lãng mạn như ôm, hôn nhau, thậm chí là cầu hôn vì thế đã có nhiều khán giả hiểu lầm.

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