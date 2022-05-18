Sau Midu, An Nguy có 'động thái' gây chú ý trên mạng xã hội khi bị Cát Phượng gọi tên giữa ồn ào tan vỡ với Kiều Minh Tuấn

Hậu trường 18/05/2022 17:05

Giữa lúc bị Cát Phượng réo tên, tiết lộ chuyện cũ, An Nguy vẫn một mực giữ im lặng. Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng phát hiện An Nguy có động thái gây chú ý trên mạng xã hội.

Chiều 15/5, Cát Phượng có buổi gặp gỡ với báo chí để chia sẻ về mối quan hệ với Kiều Minh Tuấn gây xôn xao dư luận thời gian qua. Trong buổi trò chuyện, nữ diễn viên lên tiếng xác nhận chuyện đã “đường ai nấy đi” với bạn trai kém tuổi.

Cát Phượng cho biết cô và Kiều Minh Tuấn "đường ai nấy đi" hồi 14/2/2021. Theo đó, sao nam Em chưa 18 là người chủ động chia tay vì lý do không hợp. "Khi tôi nói vấn đề này ra thì tôi xin lỗi anh Tuấn trước, vì anh cũng không muốn nói về vấn đề này nữa. Nhưng không nói, người ta hỏi sao chia tay thì mỗi người lại nghĩ mỗi cách. Tính tôi khi đã nói thì nói cho hết, còn không thì sẽ im", cô cho hay.

Sau Midu, An Nguy có 'động thái' gây chú ý trên mạng xã hội khi bị Cát Phượng gọi tên giữa ồn ào tan vỡ với Kiều Minh Tuấn - Ảnh 1
Cát Phượng tuyên bố chia tay Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet

 

Đáng chú ý, trong cuộc phỏng vấn liên quan đến chuyện chia tay này, Cát Phượng tiết lộ thêm về ồn ào năm xưa của Kiều Minh Tuấn. Cô tuyên bố chuyện đối phương và An Nguy từng hẹn hò là có thật, mình không phải người đứng sau đạo diễn như dư luận đồn thổi.

Sau Midu, An Nguy có 'động thái' gây chú ý trên mạng xã hội khi bị Cát Phượng gọi tên giữa ồn ào tan vỡ với Kiều Minh Tuấn - Ảnh 2
An Nguy từng dính tin đồn xen vào cuộc tình giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet

 

Động thái này của Cát Phượng tạo nên những tranh cãi với cư dân mạng. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên không nên nhắc đến An Nguy khi cô nàng hiện tại đã tránh xa showbiz, có cuộc sống riêng. Bên cạnh đó, việc nhắc lại chuyện cũ có vẻ cũng không được hay, chỉ góp phần khiến Kiều Minh Tuấn và An Nguy bị chỉ trích thêm mà thôi.

Giữa lúc bị Cát Phượng réo tên, tiết lộ chuyện cũ, An Nguy vẫn một mực giữ im lặng. Cư dân mạng cũng không còn thấy cô nàng xuất hiện. Dường như đây là cách để An Nguy tránh khỏi những thị phi không đáng có. Hiện tại, An Nguy đang sống ở mỹ cùng người yêu đồng giới và đã có con.

Sau Midu, An Nguy có 'động thái' gây chú ý trên mạng xã hội khi bị Cát Phượng gọi tên giữa ồn ào tan vỡ với Kiều Minh Tuấn - Ảnh 3
An Nguy và gia đình nhỏ hiện tại - Ảnh: Internet

 

Mãi đến vừa qua, một số người phát hiện An Nguy cuối cùng cũng lộ diện trên mạng xã hội. Cụ thể, cô nàng đã trả lời bình luận một fan khi được hỏi về chuyện luyện tiếng Anh cho bé dưới 3 tuổi. 

Sau Midu, An Nguy có 'động thái' gây chú ý trên mạng xã hội khi bị Cát Phượng gọi tên giữa ồn ào tan vỡ với Kiều Minh Tuấn - Ảnh 4
An Nguy chỉ lộ diện trên mạng xã hội để trả lời fan về chuyện nuôi dạy con - Ảnh: Chụp màn hình

 

Thái độ phớt lờ ồn ào tình cảm năm xưa của An Nguy cũng đủ cho thấy cô nàng không muốn dính dáng đến drama lần này. Tuy nhiên, dư luận thì vẫn tò mò lời Cát Phượng chia sẻ An Nguy và Kiều Minh Tuấn thực sự đã từng yêu nhau hay không vẫn còn là dấu chấm hỏi.

Nghi vấn Kiều Minh Tuấn 'xách vali đi trốn' sau khi Cát Phượng công khai chuyện 'đường ai nấy đi'

Nghi vấn Kiều Minh Tuấn 'xách vali đi trốn' sau khi Cát Phượng công khai chuyện 'đường ai nấy đi'

Động thái của Kiều Minh Tuấn sau khi Cát Phượng công khai chuyện chia tay gây xôn xao dư luận.

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Từ khóa:   an nguy Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn chia tay vbiz

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