Hậu chia tay, phát hiện clip Kiều Minh Tuấn từ chối nhắc về Cát Phượng thái độ như thể là một con người khác hoàn toàn với trước kia

Từng là cặp đôi nhận được nhiều sự mến mộ từ nhiều người khi sở hữu câu chuyện tình cảm kéo dài hơn 12 năm hạnh phúc và ngọt ngào. Tưởng chừng như showbiz rồi sẽ có thêm một đám cưới tuyệt đẹp nữa diễn ra bởi 2 nghệ sĩ nhưng mọi chuyện đã rẻ theo một hướng khác khi Cát Phượng bất ngờ xác nhận cặp đôi đã nói ''đường ai nấy đi'' trong suốt hơn 1 năm vừa qua.

Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng - Ảnh: Internet

Đáng chú ý sau khi nói lời chia tay, mới đây đã xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh Kiều Minh Tuấn từ nhối nhắc về Cát Phượng khi được phóng viên hỏi han. Chứng kiến điều này một số netizen cho rằng nam diễn viên đã thay đổi một cách chóng mặt và không còn là Kiều Minh Tuấn của ngày xưa.