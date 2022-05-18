Hậu chia tay, phát hiện clip Kiều Minh Tuấn từ chối nhắc về Cát Phượng thái độ như thể là một con người khác hoàn toàn với trước kia

Hậu trường 18/05/2022 09:53

Đoạn clip ghi lại cảnh Kiều Minh Tuấn từ chối nhắc về Cát Phượng đang được nhiều người bàn tán xôn xao.

Từng là cặp đôi nhận được nhiều sự mến mộ từ nhiều người khi sở hữu câu chuyện tình cảm kéo dài hơn 12 năm hạnh phúc và ngọt ngào. Tưởng chừng như showbiz rồi sẽ có thêm một đám cưới tuyệt đẹp nữa diễn ra bởi 2 nghệ sĩ nhưng mọi chuyện đã rẻ theo một hướng khác khi Cát Phượng bất ngờ xác nhận cặp đôi đã nói ''đường ai nấy đi'' trong suốt hơn 1 năm vừa qua. 

Hậu chia tay, phát hiện clip Kiều Minh Tuấn từ chối nhắc về Cát Phượng thái độ như thể là một con người khác hoàn toàn với trước kia - Ảnh 1
Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng - Ảnh: Internet

Đáng chú ý sau khi nói lời chia tay, mới đây đã xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh Kiều Minh Tuấn từ nhối nhắc về Cát Phượng khi được phóng viên hỏi han. Chứng kiến điều này một số netizen cho rằng nam diễn viên đã thay đổi một cách chóng mặt và không còn là Kiều Minh Tuấn của ngày xưa. 

Cách đây vài năm, Kiều Minh Tuấn đã ân cần gọi điện cho bạn gái khi cô đang ghi hình cho chương trình sau ánh hào quang. Cụ thể, nam diễn viên muốn tạo điều bất ngờ cho bạn gái do anh ở xa nên không thể cùng bạn gái đến dự sự kiện. Không dừng lại ở đó, Kiều Minh Tuấn còn liên tục hỏi han bạn gái rằng cô có mệt không, đã ăn gì chưa khiến Trấn Thành ngồi ngay cạnh đó phải xuýt xoa ghen tỵ.Không dừng lại ở đó anh còn gửi tặng cô nàng một bó hoa với lời chúc hết sức ngọt ngào ''Tặng vợ của anh''. 

Hậu chia tay, phát hiện clip Kiều Minh Tuấn từ chối nhắc về Cát Phượng thái độ như thể là một con người khác hoàn toàn với trước kia - Ảnh 2
Kiều Minh Tuấn tặng bông Cát Phượng với lời nhắn ''Tặng vợ của anh'' trong gameshow Sau Ánh Hào Quang - Ảnh: Internet

Sau khi Cát Phượng tuyên bố cả 2 đã nói lời chia tay, nam diễn viên liên tục nhận về những sự chỉ trích từ phía người hâm mộ, thậm chí nam diễn viên phải bật tính năng hạn chế bình luận trên trang cá nhân để “tránh bão”.

Hậu chia tay, phát hiện clip Kiều Minh Tuấn từ chối nhắc về Cát Phượng thái độ như thể là một con người khác hoàn toàn với trước kia - Ảnh 3
Nam diễn viên hiện tại phải bật chế độ giới hạn người comment bài viết trên FB cá nhân - Ảnh: chụp màn hình

Hiện nam diễn viên vẫn đang tập trung thực hiện những dự án phim của mình và hoàn toàn ngó lơ trước những thông tin xung quanh tình cũ. 

Midu bất ngờ 'đăng đàn' trạng thái gây chú ý sau tin đồn 'kẻ thứ 3' trong cuộc tình 'tan vỡ' của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn

Midu bất ngờ 'đăng đàn' trạng thái gây chú ý sau tin đồn 'kẻ thứ 3' trong cuộc tình 'tan vỡ' của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn

Sau tuyên bố chia tay Kiều Minh Tuấn của Cát Phượng, Midu liên tục bị réo tên vì có tin đồn là kẻ thứ 3 trong cuộc tình này. Sau thời gian im lặng, Midu đã đăng đàn trạng thái gây chú ý cộng đồng mạng.

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