Hậu chia tay, phát hiện clip Kiều Minh Tuấn từ chối nhắc về Cát Phượng thái độ như thể là một con người khác hoàn toàn với trước kia

Đoạn clip ghi lại cảnh Kiều Minh Tuấn từ chối nhắc về Cát Phượng đang được nhiều người bàn tán xôn xao.
- Sự thật bẽ bàng về căn nhà Kiều Minh Tuấn mua tặng Cát Phượng thuở còn mặn nồng: Có hay không việc phân chia tài sản hậu 'đường ai nấy đi'?
- Hơn 12 năm bên cạnh nhau để rồi nói lời chia tay trong nước mắt, netizen tự hỏi: "Sau tất cả, Cát Phượng đã có và mất những gì?"
Từng là cặp đôi nhận được nhiều sự mến mộ từ nhiều người khi sở hữu câu chuyện tình cảm kéo dài hơn 12 năm hạnh phúc và ngọt ngào. Tưởng chừng như showbiz rồi sẽ có thêm một đám cưới tuyệt đẹp nữa diễn ra bởi 2 nghệ sĩ nhưng mọi chuyện đã rẻ theo một hướng khác khi Cát Phượng bất ngờ xác nhận cặp đôi đã nói ''đường ai nấy đi'' trong suốt hơn 1 năm vừa qua.
Đáng chú ý sau khi nói lời chia tay, mới đây đã xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh Kiều Minh Tuấn từ nhối nhắc về Cát Phượng khi được phóng viên hỏi han. Chứng kiến điều này một số netizen cho rằng nam diễn viên đã thay đổi một cách chóng mặt và không còn là Kiều Minh Tuấn của ngày xưa.
Cách đây vài năm, Kiều Minh Tuấn đã ân cần gọi điện cho bạn gái khi cô đang ghi hình cho chương trình sau ánh hào quang. Cụ thể, nam diễn viên muốn tạo điều bất ngờ cho bạn gái do anh ở xa nên không thể cùng bạn gái đến dự sự kiện. Không dừng lại ở đó, Kiều Minh Tuấn còn liên tục hỏi han bạn gái rằng cô có mệt không, đã ăn gì chưa khiến Trấn Thành ngồi ngay cạnh đó phải xuýt xoa ghen tỵ.Không dừng lại ở đó anh còn gửi tặng cô nàng một bó hoa với lời chúc hết sức ngọt ngào ''Tặng vợ của anh''.
Sau khi Cát Phượng tuyên bố cả 2 đã nói lời chia tay, nam diễn viên liên tục nhận về những sự chỉ trích từ phía người hâm mộ, thậm chí nam diễn viên phải bật tính năng hạn chế bình luận trên trang cá nhân để “tránh bão”.
Hiện nam diễn viên vẫn đang tập trung thực hiện những dự án phim của mình và hoàn toàn ngó lơ trước những thông tin xung quanh tình cũ.