Hơn 12 năm bên cạnh nhau để rồi nói lời chia tay trong nước mắt, netizen tự hỏi: "Sau tất cả, Cát Phượng đã có và mất những gì?"

Trải qua cuộc tình hơn 12 năm với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng đã có những gì và mất những gì sau khi nói lời chia tay với nhau. Đó là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra vào lúc này.

Từng là cặp đôi ''chị chị em em'' yêu nhau nhận được rất nhiều sự mến mộ từ người hâm mộ lẫn đồng nghiệp khi sở hữu một tình yêu đẹp và bền vững sau nhiều năm sinh sống bên cạnh nhau. Chính vì vậy mà vào ngày 15/5 vừa qua, việc Cát Phượng tuyên bố đã ''đường ai nấy đi'' Kiều Minh Tuấn thực sự đã khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho chuyện tình của cả 2. Cát Phượng thừa nhận với báo chí đã nói lời chia tay với Kiều Minh Tuấn vào hôm 15/5 - Ảnh: Internet Một số bộ phận netizen khi chứng kiện cảnh Cát Phượng rơi nước mắt khi thông báo mình và tình trẻ đã chia tay trong nước mắt, đã luôn tự đặt ra trong đầu một câu hỏi: "Sau tất cả, Cát Phượng đã có và mất những gì?".

Đã từng có một người dành cho cô những gì tốt nhất "Đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng tôi nói, tôi yêu bà đến khi nào bà ra đi, tôi lo mồ yên mả đẹp. Bom lập gia đình đàng hoàng thì tôi mới lấy vợ khác, nếu thích". Đó là lời nói tình cảm mà Kiều Minh Tuấn từng danh cho nữ nghệ sĩ khi cả 2 còn thuở mặn nồng và đúng thật là trong suốt chừng đó năm, nam diễn viên vẫn dành những sự quan tâm đặc biệt đến với 2 mẹ con cô nàng từ những hành động nhỏ nhất như đưa đón con của cô đi học cho đến việc luôn ở bên cạnh động chăm sóc sau những lần Cát Phượng gặp chuyện. Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng từng có với nhau một chuyện tình đẹp khiến nhiều người ghen tị - Ảnh: Internet Thậm chí Kiều Minh Tuấn từng mạnh dạn khẳng định sẽ chăm lo cho con trai đến khi nào lập gia đình ổn định, mới chia tay và lấy vợ khác nếu thời điểm đó cả hai không còn tiếng nói chung. Năm 2018, nam diễn viên từng làm cho khán giả được phen "choáng ngợp", khi mạnh tay chi 3 tỷ để mua căn hộ tặng cho bạn gái. Đây chính là căn hộ có nhiều kỉ niệm vui, buồn trong thời gian cả hai chung sống.

Nỗi đau mất đi một đoạn tình cảm sâu đậm Trải qua hơn 12 năm gắn kết bên cạnh nhau cả Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn dường như đã trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất có thể khi trong từng sự kiện lớn nhỏ trong sự nghiệp cặp đôi luôn có mặt để ủng hộ nửa kia của mình. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người tiếc nuối là giờ đây sẽ không được chứng kiến hình ảnh đó thêm một lần nào nữa. Việc cả 2 nói lời chia tay với nhau khiến nhiều người rất tiếc nuối - Ảnh: Internet Hơn 12 năm không phải khoảng thời gian quá ngắn, nhưng tương đối dài cho một mối quan hệ từ tình cảm trở thành tình thân. Sau khi chia tay với Kiều Minh Tuấn, đến tận hơn một năm Cát Phượng mới quyết định công khai chuyện chia tay tới khán giả và người hâm mộ. Nhiều người đã bày tỏ sự xót xa khi cô phải chịu nỗi đau một mình trong thời gian dài, không biết bày tỏ với ai. Sau tất cả chuyện tình tưởng chừng như sẽ có một cái kết trọn vẹn đã rẻ theo một hướng trái ngược với mong muốn của nhiều người, netizen hy vọng Cát Phượng sẽ có thể nhanh chóng vui vẻ trở lại và sớm cho ra mắt những sản phẩm mới trong thời gian tới đây.

Khoảnh khắc Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng song ca tình tứ hot trở lại, dân mạng tiếc nuối cho mối tình 12 năm Bên cạnh những lời bàn tán, nhiều người cũng tỏ ra tiếc nuối cho cho chuyện tình cũng như kỷ niệm đẹp của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn khi đã đồng hành cùng nhau tận 12 năm.

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