Nghi một NTK ẩn ý mỉa mai lời hứa ngôn tình của Kiều Minh Tuấn dành cho Cát Phượng, netizen bàn tán xôn xao: 'Chắc tuổi trẻ, bồng bột nên phát biểu vậy'

Hậu trường 17/05/2022 15:01

Mới đây, một nhà thiết kế đã chia sẻ dòng trạng thái được cho là "đá xéo" chuyện chia tay của Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn và nhận được nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng.

Chuyện Cát PhượngKiều Minh Tuấn "đường ai nấy đi" khiến dân tình vô cùng xôn xao. Bên cạnh sự tiếc nuối cho cho một chuyện tình đẹp của showbiz, nhiều người cũng để lại nhiều lời chỉ trích đối với Kiều Minh Tuấn khi đưa ra lý do "không hợp" khi chia tay dù đã gắn bó cùng Cát Phượng 12 năm.

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Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn "đường ai nấy đi" - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, NTK Minh Châu có bài liên quan đến vụ chia tay ồn ào này. Theo đó, anh chia sẻ lại một trong những lời hứa đậm chất "ngôn tình" của Kiều Minh Tuấn dành cho Cát Phượng trước kia rằng: "Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi nói, tôi yêu bà đến khi nào bà chết, tôi lo mồ yên mả đẹp. Bom lập gia đình đàng hoàng, tôi mới lấy vợ khác nếu thích". Thế nhưng,  NTK Minh Châu lại đính kèm dòng trạng thái: "Con nào mà mốt hứa là tao quánh sập giường luôn".

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 NTK Minh Châu và bài đăng mới đây - Ảnh: Chụp màn hình

Động thái được cho là cố tình "đá xéo" Kiều Minh Tuấn của NTK Minh Châu nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người thể hiện sự đồng tình với Minh Châu cũng như để lại nhiều bình luận khiếm nhã dành cho nam diễn viên họ Kiều. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có một số ít người cho rằng tỏ ra "thông cảm" khi cho rằng khi ấy nam tài tử còn trẻ nên mới hứa thế.

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Bình luận của cư dân mạng -  Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, bà Phạm Kim Dung - người được biết đến qua danh xưng "bà trùm hoa hậu" - cũng đã có bài đăng được cho là bàn luận về vụ việc. Cụ thể, bà Dung viết: "Mỗi cuộc chia tay đều có lý do của nó. Nhưng 12 năm cho một cuộc tình là rất dài, đi hết thanh xuân của người phụ nữ".

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 "Bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung cũng đã có bài đăng được cho là bàn luận về vụ việc - Ảnh minh họa: Internet

 

Bên dưới bài viết, trong khi nhiều netizen thể hiện sự thương cảm cho Cát Phượng thì một bộ phận dân mạng lại bày tỏ sự không đồng tình khi nhận định "thanh xuân" không phân biệt giới tính, thậm chí cho rằng "thanh xuân" phù hợp để nói về Kiều Minh Tuấn hơn bởi khoảng cách tuổi tác của cả hai là khá lớn.

Nghi vấn 'bà trùm hoa hậu' ẩn ý chuyện chia tay của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng, gây tranh cãi nảy lửa khi nói đến hai chữ 'thanh xuân'

Nghi vấn 'bà trùm hoa hậu' ẩn ý chuyện chia tay của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng, gây tranh cãi nảy lửa khi nói đến hai chữ 'thanh xuân'

Giữa ồn ào chia tay của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng, "bà trùm hoa hậu" Kim Dung đã chia sẻ bài viết khiến dân tình tranh cãi dữ dội.

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Từ khóa:   Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn Cát Phượng chia tay Kiều Minh Tuấn

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