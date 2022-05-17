Nghi một NTK ẩn ý mỉa mai lời hứa ngôn tình của Kiều Minh Tuấn dành cho Cát Phượng, netizen bàn tán xôn xao: 'Chắc tuổi trẻ, bồng bột nên phát biểu vậy'

Chuyện Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn "đường ai nấy đi" khiến dân tình vô cùng xôn xao. Bên cạnh sự tiếc nuối cho cho một chuyện tình đẹp của showbiz, nhiều người cũng để lại nhiều lời chỉ trích đối với Kiều Minh Tuấn khi đưa ra lý do "không hợp" khi chia tay dù đã gắn bó cùng Cát Phượng 12 năm.

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn "đường ai nấy đi" - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, NTK Minh Châu có bài liên quan đến vụ chia tay ồn ào này. Theo đó, anh chia sẻ lại một trong những lời hứa đậm chất "ngôn tình" của Kiều Minh Tuấn dành cho Cát Phượng trước kia rằng: "Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi nói, tôi yêu bà đến khi nào bà chết, tôi lo mồ yên mả đẹp. Bom lập gia đình đàng hoàng, tôi mới lấy vợ khác nếu thích". Thế nhưng, NTK Minh Châu lại đính kèm dòng trạng thái: "Con nào mà mốt hứa là tao quánh sập giường luôn".