\Ngày 15/5, Cát Phượng đã chính thức xác nhận "đường ai nấy đi" với tình trẻ Kiều Minh Tuấn sau 12 năm bên nhau. Theo nữ nghệ sĩ, Kiều Minh Tuấn đã chủ động gọi điện nói lời chia tay vào ngày 14/2/2021 với lý do cả hai không hợp nhau. Câu chuyện chia tay của cặp đôi được chia sẻ đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

Cát Phượng đã chính thức xác nhận "đường ai nấy đi" với tình trẻ Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, bà Phạm Kim Dung - người được biết đến qua danh xưng "bà trùm hoa hậu" - mới đây có bài đăng gây chú ý, được cho là bàn luận về vụ việc. Cụ thể, bà Dung viết: "Mỗi cuộc chia tay đều có lý do của nó. Nhưng 12 năm cho một cuộc tình là rất dài, đi hết thanh xuân của người phụ nữ".