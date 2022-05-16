Giữa ồn ào chia tay của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng, "bà trùm hoa hậu" Kim Dung đã chia sẻ bài viết khiến dân tình tranh cãi dữ dội.
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\Ngày 15/5, Cát Phượng đã chính thức xác nhận "đường ai nấy đi" với tình trẻ Kiều Minh Tuấn sau 12 năm bên nhau. Theo nữ nghệ sĩ, Kiều Minh Tuấn đã chủ động gọi điện nói lời chia tay vào ngày 14/2/2021 với lý do cả hai không hợp nhau. Câu chuyện chia tay của cặp đôi được chia sẻ đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.
Mới đây, trên trang cá nhân, bà Phạm Kim Dung - người được biết đến qua danh xưng "bà trùm hoa hậu" - mới đây có bài đăng gây chú ý, được cho là bàn luận về vụ việc. Cụ thể, bà Dung viết: "Mỗi cuộc chia tay đều có lý do của nó. Nhưng 12 năm cho một cuộc tình là rất dài, đi hết thanh xuân của người phụ nữ".
Bài viết ngay lập tức nhận về đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người đồng tình với quan điểm của "bà trùm hoa hậu". Netizen thể hiện sự tiếc nuối cho Cát Phượng cũng như chỉ trích Kiều Minh Tuấn khi gắn bó cùng nhau 12 năm rồi kết thúc bằng lý do "không hợp".
Tuy nhiên, một bộ phận dân mạng lại bày tỏ sự không đồng tình khi nhận định "thanh xuân" không phân biệt giới tính, thậm chí cho rằng "thanh xuân" phù hợp để nói về Kiều Minh Tuấn hơn bởi khoảng cách tuổi tác của cả hai là khá lớn.
Được biết, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn hẹn hò từ năm 2009. Kiều Minh Tuấn kém Cát Phượng 18 tuổi và họ giữ kín về mối quan hệ suốt 8 năm yêu nhau, đến năm 2017 mới công bố. Khi đến với nhau, Kiều Minh Tuấn 21 tuổi còn Cát Phượng đã 39 tuổi và có 1 con riêng. Cát Phượng sau đó lui về hậu trường, làm quản lý cho bạn trai theo đuổi nghiệp diễn. Cát Phượng cho biết dù 12 năm chung sống nhưng chị và Kiều Minh Tuấn chưa có hôn thú nên không thể gọi là ly hôn.