Nghi vấn 'bà trùm hoa hậu' ẩn ý chuyện chia tay của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng, gây tranh cãi nảy lửa khi nói đến hai chữ 'thanh xuân'

Hậu trường 16/05/2022 22:12

Giữa ồn ào chia tay của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng, "bà trùm hoa hậu" Kim Dung đã chia sẻ bài viết khiến dân tình tranh cãi dữ dội.

\Ngày 15/5, Cát Phượng đã chính thức xác nhận "đường ai nấy đi" với tình trẻ Kiều Minh Tuấn sau 12 năm bên nhau. Theo nữ nghệ sĩ, Kiều Minh Tuấn đã chủ động gọi điện nói lời chia tay vào ngày 14/2/2021 với lý do cả hai không hợp nhau. Câu chuyện chia tay của cặp đôi được chia sẻ đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. 

cat phuong 1
 Cát Phượng đã chính thức xác nhận "đường ai nấy đi" với tình trẻ Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, bà Phạm Kim Dung - người được biết đến qua danh xưng "bà trùm hoa hậu" - mới đây có bài đăng gây chú ý, được cho là bàn luận về vụ việc. Cụ thể, bà Dung viết: "Mỗi cuộc chia tay đều có lý do của nó. Nhưng 12 năm cho một cuộc tình là rất dài, đi hết thanh xuân của người phụ nữ".

cat phuong 2
Bà Phạm Kim Dung - người được biết đến qua danh xưng "bà trùm hoa hậu"  - Ảnh: Internet
cat phuong 3
Bài viết của bà Kim Dung -  Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết ngay lập tức nhận về đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người đồng tình với quan điểm của "bà trùm hoa hậu". Netizen thể hiện sự tiếc nuối cho Cát Phượng cũng như chỉ trích Kiều Minh Tuấn khi gắn bó cùng nhau 12 năm rồi kết thúc bằng lý do "không hợp". 

cat phuong 4
Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, một bộ phận dân mạng lại bày tỏ sự không đồng tình khi nhận định "thanh xuân" không phân biệt giới tính, thậm chí cho rằng "thanh xuân" phù hợp để nói về Kiều Minh Tuấn hơn bởi khoảng cách tuổi tác của cả hai là khá lớn.

cat phuong 5

cat phuong 5
Một số ý kiến phản bác của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn hẹn hò từ năm 2009. Kiều Minh Tuấn kém Cát Phượng 18 tuổi và họ giữ kín về mối quan hệ suốt 8 năm yêu nhau, đến năm 2017 mới công bố. Khi đến với nhau, Kiều Minh Tuấn 21 tuổi còn Cát Phượng đã 39 tuổi và có 1 con riêng. Cát Phượng sau đó lui về hậu trường, làm quản lý cho bạn trai theo đuổi nghiệp diễn. Cát Phượng cho biết dù 12 năm chung sống nhưng chị và Kiều Minh Tuấn chưa có hôn thú nên không thể gọi là ly hôn.

Giữa ồn ào chuyện chia tay giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn, một nhạc sĩ ẩn ý 'Người ta không yêu mình nữa thì thôi'

Giữa ồn ào chuyện chia tay giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn, một nhạc sĩ ẩn ý 'Người ta không yêu mình nữa thì thôi'

Giữa loạt tin về sự việc Cát Phượng chia tay Kiều Minh Tuấn, một nhạc sĩ ẩn ý trên trang cá nhân: 'Người ta không yêu mình nữa thì thôi'

Xem thêm
Từ khóa:   Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn Cát Phượng chia tay bà trùm hoa hậu

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 29 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 12 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?