Giữa ồn ào chuyện chia tay giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn, một nhạc sĩ ẩn ý 'Người ta không yêu mình nữa thì thôi'

Hậu trường 16/05/2022 20:50

Giữa loạt tin về sự việc Cát Phượng chia tay Kiều Minh Tuấn, một nhạc sĩ ẩn ý trên trang cá nhân: 'Người ta không yêu mình nữa thì thôi'

Chuyện chia tay giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn và những sự việc liên quan đang là chủ đề nóng đã thu hút đông đảo sự quan tâm của dân tình. Được biết cặp đôi đã đường ai nấy đi hơn một năm, song mãi đến hiện tại người trong cuộc mới có công bố chính thức vì bận rộn với những dự án nghệ thuật.

Giữa ồn ào chuyện chia tay giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn, một nhạc sĩ ẩn ý 'Người ta không yêu mình nữa thì thôi' - Ảnh 1
Thông tin Cát Phượng chia tay Kiều Minh Tuấn sau hơn 10 năm hẹn hò khiến dân tình bất ngờ - Ảnh: Internet

Giữa thời điểm cộng đồng mạng đang đổ dồn sự chú ý vào nhất cử nhất động của cặp đôi hot nhất nhì Showbiz hậu tin tức chia tay thì một nhạc sĩ nổi tiếng đã đăng bài đầy bất ngờ và ẩn ý trên trang cá nhân và không ít người đã nhận ra nam nhạc sĩ đang bóng gió đến vụ việc nào. Theo bài đăng mới nhất của nhạc sĩ Đỗ Hiếu, anh đã chia sẻ về chuyện tình yêu trong bài viết.

Giữa ồn ào chuyện chia tay giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn, một nhạc sĩ ẩn ý 'Người ta không yêu mình nữa thì thôi' - Ảnh 2
Bài đăng ẩn ý của nam nhạc sĩ chia sẻ về tình yêu - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, anh viết: "Người ta không yêu mình nữa thì thôi, nói nhiều nhức đầu. Trước đây sao thì giờ vậy đi, cô đơn thì mình hãy kiếm người mới mlem mlem okela chứ đừng có 'Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn' đồ... Mệt mỏi".

 

Cộng đồng mạng đang đặt câu hỏi không rõ những chia sẻ này của nam nhạc sĩ đang nhắm vào ai hay chỉ đơn thuần là bài viết mang tính bâng quơ chia sẻ không vì lý do gì, tuy nhiên hành động của Đỗ Hiếu diễn ra trong thời điểm ồn ào chia tay giữa Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng bùng nổ đã không nằm ngoài sự chú ý của netizen

Trước đó trong tiệc sinh nhật lần thứ 52 của Cát Phượng diễn ra vào tối ngày 15/5, Cát Phượng đã đột ngột thông báo chuyện đường ai nấy đi với tình trẻ kém 18 tuổi. Cát Phượng cho biết cặp đôi đã kết thúc trong êm xuôi, văn minh, không cãi vả to tiếng cũng như giữ liên lạc dù không còn yêu nhau.

Giữa ồn ào chuyện chia tay giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn, một nhạc sĩ ẩn ý 'Người ta không yêu mình nữa thì thôi' - Ảnh 3
Cát Phượng 'có lẽ duyên của tôi và Tuấn chỉ đến đó mà thôi' - Ảnh: Internet

Ngoài ra cũng trong bữa tiệc hôm qua, Cát Phượng đã hát ca khúc Ai Chung Tình Được Mãi khiến nhiều bạn bè thân thiết cũng như đồng nghiệp của cô như Cẩm Ly, Trang Trần, Lâm Vỹ Dạ, Trường Giang,... bật khóc, đồng cảm với đường tình trắc trở của Cát Phượng.

Nữ diễn viên cho biết, đến thời điểm này cô mới chính thức lên tiếng trước truyền thông vì cả hai đều bận bịu những dự án riêng, sợ ảnh hưởng đến công việc. Cát Phượng nói, thời gian đầu “đường ai nấy đi”, cô trống trải, tự nói chuyện trước gương và phải mất hai tháng mới nguôi ngoai nỗi buồn, trở lại với công việc.

Cát Phượng cho biết nguyên nhân đổ vỡ xuất phát từ cả hai. Kiều Minh Tuấn thấy đôi bên không còn hợp nhau, còn nữ diễn viên tự trách đã thờ ơ, bỏ bê bạn trai một thời gian dài. Chị nói: "Chúng tôi cũng từng nhiều lần lên kế hoạch đăng ký kết hôn, làm đám cưới, thụ tinh nhân tạo để có con. Mọi thứ tưởng như đã thành, vì nhiều lý do mà lỡ dở. Nghĩ lại, có lẽ duyên của tôi và Tuấn chỉ đến đó mà thôi".

 

Con người thật của Cát Phượng: '1% là thiếu nữ. 80% là diễn viên. 19% là giang hồ', từng ở cùng với nhiều 'đàn ông' nhưng chưa 'hại đời ai'

Con người thật của Cát Phượng: '1% là thiếu nữ. 80% là diễn viên. 19% là giang hồ', từng ở cùng với nhiều 'đàn ông' nhưng chưa 'hại đời ai'

Mới đây, ngay sau khi Cát Phượng xác nhận chia tay Kiều Minh Tuấn và tiết lộ đã toang từ tháng 2/2021, đạo diễn Lê Hoàng đã có bài viết dài gây chú ý khi gọi thẳng tên nữ diễn viên.

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