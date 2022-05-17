Khoảnh khắc Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng song ca tình tứ hot trở lại, dân mạng tiếc nuối cho mối tình 12 năm

Bên cạnh những lời bàn tán, nhiều người cũng tỏ ra tiếc nuối cho cho chuyện tình cũng như kỷ niệm đẹp của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn khi đã đồng hành cùng nhau tận 12 năm.

Mới đây, thông tin Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Theo nữ nghệ sĩ, Kiều Minh Tuấn đã chủ động gọi điện nói lời chia tay vào ngày 14/2/2021 với lý do cả hai không hợp nhau. Câu chuyện chia tay của cặp đôi được chia sẻ đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

Bên cạnh những lời bàn tán, nhiều người cũng tỏ ra tiếc nuối cho cho chuyện tình cũng như kỷ niệm đẹp của cặp đôi này khi đã đồng hành cùng nhau tận 12 năm. Trong đó, khoảnh khắc Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng song ca tình tứ đang được netizen chia sẻ rộng rãi.

Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng song ca - Ảnh: Cắt từ clip

Trong clip, cặp đôi lựa chọn ca khúc Túp lều lý tưởng có giai điệu sôi động cộng thêm phong cách hát lầy lội khiến người nghe cười "không nhặt được mồm". Thậm chí, ngay từ phần bắt đầu, bản thân Cát Phượng cũng đã không nhịn được cười với màn hát nhây của Kiều Minh Tuấn và sau đó cũng hòa giọng cùng. Cặp đôi không quên nhún nhảy, lắc lư theo điệu nhạc, biểu cảm hạnh phúc khi ấy nhận được sự ngưỡng mộ từ đông đảo khán giả.

Cả hai chia tay khiến dân mạng vô cùng tiếc nuối - Ảnh: Cắt từ clip

Đoạn clip này của cả hai đã khiến cho nhiều netizen không khỏi bồi hồi. Hiện tại, những thông tin xoay quanh cặp đôi vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoanh-khac-kieu-minh-tuan-va-cat-phuong-song-ca-tinh-tu-hot-tro-lai-dan-mang-tiec-nuoi-cho-moi-tinh-12-nam-469299.html