Midu bất ngờ 'đăng đàn' trạng thái gây chú ý sau tin đồn 'kẻ thứ 3' trong cuộc tình 'tan vỡ' của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn

Hậu trường 18/05/2022 09:33

Sau tuyên bố chia tay Kiều Minh Tuấn của Cát Phượng, Midu liên tục bị réo tên vì có tin đồn là kẻ thứ 3 trong cuộc tình này. Sau thời gian im lặng, Midu đã đăng đàn trạng thái gây chú ý cộng đồng mạng.

Chiều 15/5, Cát Phượng chính thức xác nhận chia tay Kiều Minh Tuấn. Nữ diễn viên cho biết chuyện chia tay đã diễn ra cách đây hơn 1 năm, vào đúng ngày 14/2/2021. Tuy nhiên, thời điểm đó Kiều Minh Tuấn đang tham gia một dự án nên thông tin chia tay được giữ kín để tránh bị ảnh hưởng.

Theo chia sẻ của Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn là người đề nghị chia tay với lý do "không hợp". Trước đó cặp đôi đã xảy ra nhiều mâu thuẫn, cự cãi nhưng Cát Phượng cho rằng đó là chuyện nhỏ. Đến khi Kiều Minh Tuấn đề xuất chia tay thì nữ diễn viên đồng ý, tôn trọng quyết định của anh, không hề níu kéo.

Midu bất ngờ 'đăng đàn' trạng thái gây chú ý sau tin đồn 'kẻ thứ 3' trong cuộc tình 'tan vỡ' của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn - Ảnh 1
Cát Phượng tuyên bố chia tay Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet

 

Đáng chú ý, trong một cuộc phỏng vấn, Cát Phượng thẳng thắn trả lời khi được hỏi chuyện Kiều Minh Tuấn cầu hôn Midu, liệu cả hai có tình cảm hay không? Cụ thể cô chia sẻ: “Kiều Minh Tuấn bày tỏ tình cảm với Midu đơn thuần là cảnh phim. Họ chỉ là đồng nghiệp”.

Midu bất ngờ 'đăng đàn' trạng thái gây chú ý sau tin đồn 'kẻ thứ 3' trong cuộc tình 'tan vỡ' của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn - Ảnh 2
Midu bị dính tin đồn là kẻ thứ 3 trong cuộc tình của Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet

 

Dù vậy, Midu vẫn khó tránh khỏi việc bị réo tên liên tục. Một số người vẫn cố chấp hoài nghi mối quan hệ của người đẹp này và Kiều Minh Tuấn. Trong lúc dư luận vẫn bàn ra tán vào, Midu tỏ ra không mấy quan tâm. Suốt những ngày qua nữ diễn viên giữ im lặng, không chia sẻ quan điểm về chuyện chia tay của Cát Phượng – Kiều Minh Tuấn.

Midu bất ngờ 'đăng đàn' trạng thái gây chú ý sau tin đồn 'kẻ thứ 3' trong cuộc tình 'tan vỡ' của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn - Ảnh 3
Midu luôn giữ im lặng trước tin đồn này - Ảnh: Internet

 

Một số người phát hiện bài đăng cuối cùng của Midu tính đến hiện tại là vào đúng ngày 15/5. Theo đó, cô nàng đăng hình lên chùa chào mừng đại lễ Phật Đản. Đến tối 16/5, Midu tiếp tục có động thái mới trên mạng xã hội. Người đẹp chia sẻ phân cảnh của mình trong một bộ phim lên story Facebook.

Midu bất ngờ 'đăng đàn' trạng thái gây chú ý sau tin đồn 'kẻ thứ 3' trong cuộc tình 'tan vỡ' của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn - Ảnh 4
Midu chia sẻ ảnh đi chùa vào ngày Lễ Phật Đản - Ảnh: FBNV

 

Midu bất ngờ 'đăng đàn' trạng thái gây chú ý sau tin đồn 'kẻ thứ 3' trong cuộc tình 'tan vỡ' của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn - Ảnh 5
Midu chia sẻ phim mới của mình - Ảnh: FBNV

 

Trước đó, sau tin đồn yêu đương với Kiều Minh Tuấn, đích thân Midu cũng đã phủ nhận: “Với tôi thì anh Kiều Minh Tuấn là một đàn anh, một diễn viên rất chuyên nghiệp. Còn chuyện chúng tôi có tình cảm với nhau là không có”.

 

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Từ khóa:   Midu Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn chia tay vbiz

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