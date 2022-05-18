Nghi vấn Kiều Minh Tuấn 'xách vali đi trốn' sau khi Cát Phượng công khai chuyện 'đường ai nấy đi'

Hậu trường 18/05/2022 14:08

Động thái của Kiều Minh Tuấn sau khi Cát Phượng công khai chuyện chia tay gây xôn xao dư luận.

Thông tin Kiều Minh Tuấn Cát Phượng "đường ai nấy đi" khiến dân mạng xôn xao. Cát Phượng cho biết cô và bạn trai chấm dứt mối quan hệ tình cảm từ tháng 2.2021. Thời điểm đó, chính Kiều Minh Tuấn là người chủ động chia tay trước với lý do không hợp. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối trước chuyện tình hơn 12 năm của cặp đôi.

Mới đây nhất, cư dân mạng đã bắt gặp Kiều Minh Tuấn xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất. Theo đó, nam diễn viên "Em chưa 18" diện trang phục đơn giản, đội mũ đen, bịt kín để tránh sự chú ý. Hình ảnh này được ghi lại tại ga trong nước, nam diễn viên kéo vali trông như đang "đi trốn" giữa tâm bão chỉ trích từ dư luận hậu thông tin chia tay được công khai. Hoặc cũng có thể, Kiều Minh Tuấn đang tranh thủ quãng thời gian này để du lịch ở một vùng đất, địa danh nào đó, tránh lời ra tiếng vào từ cộng đồng mạng.

kieu minh tuanNghi vấn Kiều Minh Tuấn 'xách vali đi trốn' sau khi Cát Phượng công khai chuyện 'đường ai nấy đi' - Ảnh 2
Kiều Minh Tuấn được bắt gặp tại sân bay - Ảnh: VieZ

Trước đó, nhiều ý kiến không hài lòng trước lý do mà nam diễn viên đưa ra để chấm dứt mối quan hệ tình cảm. Giữa những phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng, nam diễn viên đã có động thái đáng chú ý trên Facebook. Cụ thể, ở trang cá nhân sở hữu hơn 700.000 lượt theo dõi, nam diễn viên đã cài đặt tính năng khóa bình luận. Đây được xem là cách để anh hạn chế những lời tiêu cực, đả kích mình từ phía cư dân mạng.

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Cát Phượng cho biết Kiều Minh Tuấn chủ động chia tay vì không hợp - Ảnh: Internet

Hiện tại, Kiều Minh Tuấn vẫn chưa lên tiếng gì sau khi Cát Phượng xác nhận chuyện chia tay trước giới truyền thông lẫn khán giả. Trước đó sau khi đón nhận những "gạch đá", nam diễn viên đã tạm khóa chức năng bình luận tại các bài viết trên trang Facebook cá nhân.

Hậu chia tay, phát hiện clip Kiều Minh Tuấn từ chối nhắc về Cát Phượng thái độ như thể là một con người khác hoàn toàn với trước kia

Hậu chia tay, phát hiện clip Kiều Minh Tuấn từ chối nhắc về Cát Phượng thái độ như thể là một con người khác hoàn toàn với trước kia

Đoạn clip ghi lại cảnh Kiều Minh Tuấn từ chối nhắc về Cát Phượng đang được nhiều người bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Kiều Minh tuấn Cát Phượng sao Việt

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