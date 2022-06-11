Sau ba năm du học ở Mỹ, cuộc sống của Hương Tràm giờ ra sao?

Giải trí 11/06/2022 07:21

Khi đang trong đỉnh cao của sự nghiệp âm nhạc, nhận được nhiều sự đón nhận, yêu thương từ phía khán giả, Hương Tràm bất ngờ tuyên bố ngừng các hoạt động nghệ thuật để sang Mỹ du học. Vậy sau 3 năm, cuộc sống của nữ ca sĩ Hương Tràm giờ ra sao?

Năm 2019, người hâm mộ bất ngờ trước thông tin nữ ca sĩ Hương Hàm sang Mỹ du học và tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Từ đó đến nay, mọi động thái của cô đều gây chú ý.

Sau ba năm du học ở Mỹ, cuộc sống của Hương Tràm giờ ra sao? - Ảnh 1
Sau ba năm du học ở Mỹ, cuộc sống của Hương Tràm giờ ra sao? - Ảnh 2
Hương Tràm bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh nóng bỏng, gợi cảm với bodysuit ren (FBNV) 

Gần đây, trên trang Facebook cá nhân của giọng ca Em gái mưa đã đăng tải loạt ảnh gợi cảm trong trang phục bodysuit ren. Nhiều khán giả nhận xét nữ ca sĩ đã lột xác về body sau 3 năm sống ở xứ cờ hoa. Dù không có chiều cao như người mẫu, nhưng Hương Tràm vẫn khiến người hâm mộ phấn khích và hết lời khen ngợi bởi body thon gọn, gợi cảm.

Sau ba năm du học ở Mỹ, cuộc sống của Hương Tràm giờ ra sao? - Ảnh 3
Nữ ca sĩ ngày càng lột xác về nhan sắc cả vóc dáng (FBNV)

Ngoài ra, phong cách thời trang của nữ ca sĩ ở Mỹ cũng rất thất thường. Một số trang phục bị người hâm mộ chê rằng không phù hợp với vóc dáng. Được biết, trong thời gian sinh sống và làm việc tại Mỹ, Hương Tràm thường tự mình phối trang phục. 

Sau ba năm du học ở Mỹ, cuộc sống của Hương Tràm giờ ra sao? - Ảnh 4
Trước nghi vấn dao kéo, Hương Tràm lên tiếng phủ nhận! (FBNV)

Năm 2021, Hương Tràm bị dân tình soi gương mặt có nhiều nét khác lạ. Cụ thể, cằm của cô nàng bị cho rằng nhọn, dài hơn trước, hai má sưng. Trước nghi vấn dao kéo, phía nữ ca sĩ chia sẻ: "Sự thay đổi có lẽ do cô ấy tăng cân. Thời gian trước dịch bệnh, Tràm chủ yếu ở nhà nên mập hơn xưa". Do bất ngờ đi Mỹ, Hương Tràm cũng từng vướng tin đồn sang Mỹ sinh con. Trước nghi vấn này, nữ ca sĩ cho hay: "Tôi làm nghề 10 năm rồi. Là một người nghệ sĩ, chắc chắn ai cũng đối diện với tin đồn. Tôi quen với điều đó. Tin đồn mãi là tin đồn. Tôi không thích giải thích bằng câu chữ trên mạng xã hội mà bằng âm nhạc. Ở khía cạnh của người phụ nữ Á đông, có người đàn ông yêu thương, được làm mẹ, không việc gì tôi phải giấu giếm".

Sau ba năm du học ở Mỹ, cuộc sống của Hương Tràm giờ ra sao? - Ảnh 5
Sau ba năm du học ở Mỹ, cuộc sống của Hương Tràm giờ ra sao? - Ảnh 6
Sau ba năm du học ở Mỹ, cuộc sống của Hương Tràm giờ ra sao? - Ảnh 7
Dù đã sang Mỹ du học nhưng Hương Tràm vẫn nhận được sự quan tâm và chú ý từ phía người hâm mộ tại Việt Nam (FBNV)

Sau 3 năm sinh sống ở xứ người, quán quân Giọng hát Việt 2012 cho biết cô vẫn ở nhà thuê, vừa học vừa đi hát. Nữ ca sĩ nói việc tiếp thu sự phát triển của nền âm nhạc Âu Mỹ giúp cô thoát khỏi "vùng an toàn" của mình và chấp nhận thử sức với phong cách mới. Thay vì trung thành với hình ảnh một cô ca sĩ đứng yên trên sân khấu hát những ca khúc ballad thì hiện tại Hương Tràm ngày càng tự tin diện các thiết kế gợi cảm và thể hiện vũ đạo đẹp mắt. 

 

Đang du học tại Mỹ, Hương Tràm nói gì khi fan đề cập đến chuyện trở lại showbiz Việt

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