Dân tình không khỏi bất ngờ với khối tài sản bạc tỷ khi của dàn hot girl Việt nổi tiếng

Hậu trường 22/06/2022 07:52

Các hot girl trong showbiz Việt như Sam, Chi Pu, Midu không chỉ sở hữu ngoại hình cực xinh đẹp mà còn sở hữu khối tài sản kếch xù khi còn rất trẻ.

Chi Pu

Cô nàng Chi Pu nổi tiếng từ rất sớm được mọi người biết đến là một nàng hot girl Hà thành. Chi Pu biết tận dụng khả năng của mình để thử sức ở nhiều lĩnh vĩnh khác nhau như diễn xuất, người mẫu ảnh và thậm chí những năm gần đây cô nàng còn lấn sân sang lĩnh vực ca hát.

Dân tình không khỏi bất ngờ với khối tài sản bạc tỷ khi của dàn hot girl Việt nổi tiếng - Ảnh 1
Dân tình không khỏi bất ngờ với khối tài sản bạc tỷ khi của dàn hot girl Việt nổi tiếng - Ảnh 2

 Nhờ đó, nàng hot girl Hà thành đã nắm trong tay khối tài sản khiến ai cũng ngưỡng mộ khi còn rất trẻ. Năm 2015, sau khi cô nàng Nam tiến được 1 năm, Chi Pu đã tự thưởng cho mình chiếc xế hộp BMW trị giá 2 tỷ đồng. Đến năm 2018, Chi Pu lại tậu thêm một căn hộ chung cư ở quận 2, có giá trị khoảng 4 tỷ đồng.

Dân tình không khỏi bất ngờ với khối tài sản bạc tỷ khi của dàn hot girl Việt nổi tiếng - Ảnh 3
Dân tình không khỏi bất ngờ với khối tài sản bạc tỷ khi của dàn hot girl Việt nổi tiếng - Ảnh 4

 Ngoài lĩnh vực giải trí, Chi Pu còn hợp tác kinh doanh, tự mở cửa hàng thời trang của riêng mình. Không dừng lại ở đó, Chi Pu cũng sở hữu một núi đồ hiệu nhiều không đếm xuể đến từ các thương hiệu như Gucci, Chanel, Dior, Balmain, Versace, Louis Vuitton...

Dân tình không khỏi bất ngờ với khối tài sản bạc tỷ khi của dàn hot girl Việt nổi tiếng - Ảnh 5
Dân tình không khỏi bất ngờ với khối tài sản bạc tỷ khi của dàn hot girl Việt nổi tiếng - Ảnh 6

 Sam

Sam được công chúng biết đến với vai trò là một hot girl, MC và diễn viên tài năng của showbiz Việt. Ở tuổi 31, cô nàng đã sở hữu khối tài sản khủng với nhà sang, xe xịn và loạt đồ hiệu cực đắt đỏ.

Dân tình không khỏi bất ngờ với khối tài sản bạc tỷ khi của dàn hot girl Việt nổi tiếng - Ảnh 7
Dân tình không khỏi bất ngờ với khối tài sản bạc tỷ khi của dàn hot girl Việt nổi tiếng - Ảnh 8

 Sam đã từng khiến khán giả phải xuýt xoa khi tiết lộ năm 27 tuổi đã giữ trong tay 50 tỷ đồng. Số tiền này không chỉ đến từ thu nhập khi hoạt động nghệ thuật mà Sam còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Hiện tại, nữ diễn viên đang làm chủ cửa hàng mỹ phẩm tại TP. HCM.

Dân tình không khỏi bất ngờ với khối tài sản bạc tỷ khi của dàn hot girl Việt nổi tiếng - Ảnh 9

 Bên cạnh đó, Sam còn sở hữu trong tay nhiều xe khủng khi cô nàng chi 2 tỷ đồng tậu chiếc Mercedes vào năm 2019. Tháng 7/2020, Sam tiếp tục mua thêm một chiếc xe trị giá khoảng 5,5 tỷ đồng,...

Dân tình không khỏi bất ngờ với khối tài sản bạc tỷ khi của dàn hot girl Việt nổi tiếng - Ảnh 10
Dân tình không khỏi bất ngờ với khối tài sản bạc tỷ khi của dàn hot girl Việt nổi tiếng - Ảnh 11
Dân tình không khỏi bất ngờ với khối tài sản bạc tỷ khi của dàn hot girl Việt nổi tiếng - Ảnh 12

Midu 

Từ một hot girl, Midu đã khẳng định được bản thân với năng lực diễn xuất và sự thông minh của mình trong từng hoạt động nghệ thuật. Midu cũng được biết đến là một doanh nhân trẻ thành đạt với khối tài sản khổng lồ.

Dân tình không khỏi bất ngờ với khối tài sản bạc tỷ khi của dàn hot girl Việt nổi tiếng - Ảnh 13
Dân tình không khỏi bất ngờ với khối tài sản bạc tỷ khi của dàn hot girl Việt nổi tiếng - Ảnh 14

 Theo đó, Midu đã tự sáng lập ra một thương hiệu thời trang riêng và phát triển thành 3 chi nhánh tại TP. HCM. Midu còn đầu tư gần 15 tỷ đồng cho khu vui chơi mua sắm kết hợp ẩm thực. Không dừng lại ở đó, trong lĩnh vực bất động sản, Midu tỏ ra không hề lép vế bất kì ngôi sao nào khi có đến 3 căn hộ hạng sang. Cô cũng nhiều lần tiết lộ sở hữu loạt lô đất ở TP HCM, Cam Ranh và Đà Lạt. 

Dân tình không khỏi bất ngờ với khối tài sản bạc tỷ khi của dàn hot girl Việt nổi tiếng - Ảnh 15

 Không chỉ thế, nữ diễn viên còn tậu về một xe Audi A4 có giá 1,6 tỷ đồng và Mercedes giá trị 2 tỷ đồng.

Dân tình không khỏi bất ngờ với khối tài sản bạc tỷ khi của dàn hot girl Việt nổi tiếng - Ảnh 16
Dân tình không khỏi bất ngờ với khối tài sản bạc tỷ khi của dàn hot girl Việt nổi tiếng - Ảnh 17
Nhan sắc lão hóa ngược của dàn hot girl đình đám một thời: Người sớm 'theo chồng bỏ cuộc chơi', người đến giờ vẫn lẻ bóng, làm bạn với 'sổ đỏ'

Nhan sắc lão hóa ngược của dàn hot girl đình đám một thời: Người sớm 'theo chồng bỏ cuộc chơi', người đến giờ vẫn lẻ bóng, làm bạn với 'sổ đỏ'

Điểm chung của dàn hot girl năm nào chính là nhan sắc thay đổi thăng hạng theo thời gian. Nhiều netizen không ngại phong danh xưng 'mỹ nhân không tuổi' cho những cô nàng này!

Xem thêm
Từ khóa:   Midu ca sĩ Chipu Hot girl 9x

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 25 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 25 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 9 giờ 50 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 25 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 25 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 40 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 12 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An