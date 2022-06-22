Dân tình không khỏi bất ngờ với khối tài sản bạc tỷ khi của dàn hot girl Việt nổi tiếng

Cô nàng Chi Pu nổi tiếng từ rất sớm được mọi người biết đến là một nàng hot girl Hà thành. Chi Pu biết tận dụng khả năng của mình để thử sức ở nhiều lĩnh vĩnh khác nhau như diễn xuất, người mẫu ảnh và thậm chí những năm gần đây cô nàng còn lấn sân sang lĩnh vực ca hát.

Ngoài lĩnh vực giải trí , Chi Pu còn hợp tác kinh doanh, tự mở cửa hàng thời trang của riêng mình. Không dừng lại ở đó, Chi Pu cũng sở hữu một núi đồ hiệu nhiều không đếm xuể đến từ các thương hiệu như Gucci, Chanel, Dior, Balmain, Versace, Louis Vuitton...

Nhờ đó, nàng hot girl Hà thành đã nắm trong tay khối tài sản khiến ai cũng ngưỡng mộ khi còn rất trẻ. Năm 2015, sau khi cô nàng Nam tiến được 1 năm, Chi Pu đã tự thưởng cho mình chiếc xế hộp BMW trị giá 2 tỷ đồng. Đến năm 2018, Chi Pu lại tậu thêm một căn hộ chung cư ở quận 2, có giá trị khoảng 4 tỷ đồng.

Sam

Sam được công chúng biết đến với vai trò là một hot girl, MC và diễn viên tài năng của showbiz Việt. Ở tuổi 31, cô nàng đã sở hữu khối tài sản khủng với nhà sang, xe xịn và loạt đồ hiệu cực đắt đỏ.

Sam đã từng khiến khán giả phải xuýt xoa khi tiết lộ năm 27 tuổi đã giữ trong tay 50 tỷ đồng. Số tiền này không chỉ đến từ thu nhập khi hoạt động nghệ thuật mà Sam còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Hiện tại, nữ diễn viên đang làm chủ cửa hàng mỹ phẩm tại TP. HCM.

Bên cạnh đó, Sam còn sở hữu trong tay nhiều xe khủng khi cô nàng chi 2 tỷ đồng tậu chiếc Mercedes vào năm 2019. Tháng 7/2020, Sam tiếp tục mua thêm một chiếc xe trị giá khoảng 5,5 tỷ đồng,...

Midu

Từ một hot girl, Midu đã khẳng định được bản thân với năng lực diễn xuất và sự thông minh của mình trong từng hoạt động nghệ thuật. Midu cũng được biết đến là một doanh nhân trẻ thành đạt với khối tài sản khổng lồ.

Theo đó, Midu đã tự sáng lập ra một thương hiệu thời trang riêng và phát triển thành 3 chi nhánh tại TP. HCM. Midu còn đầu tư gần 15 tỷ đồng cho khu vui chơi mua sắm kết hợp ẩm thực. Không dừng lại ở đó, trong lĩnh vực bất động sản, Midu tỏ ra không hề lép vế bất kì ngôi sao nào khi có đến 3 căn hộ hạng sang. Cô cũng nhiều lần tiết lộ sở hữu loạt lô đất ở TP HCM, Cam Ranh và Đà Lạt.

Không chỉ thế, nữ diễn viên còn tậu về một xe Audi A4 có giá 1,6 tỷ đồng và Mercedes giá trị 2 tỷ đồng.