Gợi cảm khác hẳn khi lên sóng, dân tình 'dụi mắt' mãi mới nhận ra 'nữ MC chân ngắn nhất VTV'

MC Nguyễn Hà Đan sinh năm 1995, hiện là gương mặt quen thuộc trên truyền hình với vai trò MC, diễn viên. Cô là gương mặt MC quen thuộc của nhiều khán giả VTV với vai trò dẫn dắt các chương trình như: Bay vào tương lai, Lắng nghe con yêu, Bốn mùa yêu thương... Ngoài là một MC truyền hình, Hà Đan người đẹp còn là được biết đến với vai trò diễn viên. Từ năm 10 tuổi cô đã tham gia nhiều bộ phim.

Dù ở cương vị nào, nữ MC cũng đạt được thành công nhất định. Hà Đan từng được mọi người gọi trìu mến là "hot girl chân ngắn", “nữ MC hack tuổi nhất VTV” bởi cô nàng sở hữu gương mặt đẹp, trong sáng và chiều cao khá khiêm tốn.

Chia sẻ lý do "bén duyên" với nghề MC, lợi thế về độ tuổi và ngoại hình đã Hà Đan được nhận làm MC của chương trình Bạn trẻ bốn phương phát trên VTV2 và VTV6.

Tuy nhiên, khi làm nghề, Hà Đan cũng gặp phải những khó khăn nhất định về chiều cao. Với chiều cao khiêm tốn, cô thường xuyên bị mọi người gọi với danh xưng “hot girl chân ngắn”, “MC chân ngắn của VTV”, “MC lùn nhất VTV…

Ngoài ra, khi lên sóng, nữ MC thường diện những trang phục dịu dàng, nữ tính thì ở ngoài đời thường, 9X lại có gu ăn mặc gợi cảm, năng động. Dù chỉ cao 1m50 nhưng cô nàng lại có vóc dáng cân đối, thon gọn khiến nhiều người xuýt xoa.

Hà Đan khéo léo tận dụng những trang phục với các đường cắt táo bạo khoe triệt để lợi thế của bản thân - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nữ MC của VTV cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường với gu thời trang trẻ trung, năng động nhưng cũng không kém phần quyến rũ trên trang cá nhân. Mặc dù sở hữu hiều cao khiêm tốn nhưng cô sở hữu khuôn mặt trẻ trung cùng số đo 3 vòng gợi cảm.

Trên Facebook, cô nàng thường xuyên chia sẻ hình ảnh diện trang phục bikini đốt mắt người nhìn. Nhìn ảnh, khó ai nhận ra cô nàng chân ngắn trên sóng thường ngày.