Bạn gái Văn Hậu dự định xăm hình nhưng chưa làm, vì sao?

Doãn Hải My đã chia sẻ bản thân muốn có một hình xăm nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện là vì lý do này

Sau khi công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội, cặp đôi cầu thủ Đoàn Văn Hậu và bạn gái Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 - Doãn Hải My đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ netizen.

Đoàn Văn Hậu và bạn gái Doãn Hải My đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ netizen.

Mới đây, bạn gái Đoàn Văn Hậu đã bất ngờ chia sẻ lý do mình muốn có một hình xăm xinh xắn nhưng vẫn chưa đi làm. Cụ thể, nàng hotgirl đã trả lời trên Instagram rằng hiện gia đình vẫn chưa đồng ý cho cô làm việc này và phải chờ "cấp phép".

Doãn Hải My chia sẻ mình rất muốn có một hình xăm nhỏ nhưng vẫn phải chờ sự cho phép từ ba mẹ

Bên cạnh đó, Doãn Hải My cũng trả lời nhiều vấn đề khác xoay quanh việc học tập và cuộc sống. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết mình thành thạo tiếng Anh là do học thực hành nhiều, ngoài ra cô nàng cũng từng học trường Quốc tế từ năm cấp 2. Bạn gái Văn Hậu cũng chia sẻ bản thân rất thích đọc cuốn sách Giận của thiền sư Thích Nhất Hạnh để học hỏi về phương pháp kiềm chế cảm xúc cá nhân.

Cũng giống như bạn trai cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My cũng mong muốn có một hình xăm nho nhỏ như một kỷ niệm đặc biệt, song cô nàng còn phải chờ sự cho phép từ phía gia đình.

Nhan sắc xinh đẹp của Doãn Hải My - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020

Hẹn hò công khai cùng Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My để lộ gương mặt mộc 'gây sửng sốt' Mới đây, người đẹp top 10 Hoa hậu Việt Nam - Doãn Hải My đã để lộ gương mặt mộc khi hẹn hò cùng cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

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