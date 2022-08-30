Bạn gái Đoàn Văn Hậu khoe vòng eo con kiến xinh đẹp xuất sắc đấy nhưng vẫn chào thua trước cái tên này

Nhịp sống trẻ 30/08/2022 09:41

Nhiều người đã lầm tưởng vòng eo của bạn gái Đoàn Văn Hậu đã là hoàn hảo rồi nhưng vẫn còn đó một mỹ nhân khác trong giới showbiz còn sở hữu body còn đẳng cấp hơn nữa.

Doãn Hải My gần đây đang được chú ý khi công khai yêu đương với cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Không chỉ sở hữu bản CV học lực cực kỳ khủng, cô nàng còn có một thân hình quá đối xinh đẹp và quyến rũ. 

Bạn gái Đoàn Văn Hậu khoe vòng eo con kiến xinh đẹp xuất sắc đấy nhưng vẫn chào thua trước cái tên này - Ảnh 1
Doãn Hải My - Ảnh: Internet 

Đặc biệt vòng eo con kiến của bạn gái Đoàn Văn Hậu chính là điểm hút mắt người xem nhất. Được biết, Doãn Hải My có số đo vòng eo chỉ 55cm con số cực kỳ chuẩn dành cho một người từng thi Hoa Hậu. Tuy nhiên một số người cho rằng cô nàng đã cố gắng chỉnh sửa quá đà chứ không thể nào đạt được vòng eo như vậy. 

Bạn gái Đoàn Văn Hậu khoe vòng eo con kiến xinh đẹp xuất sắc đấy nhưng vẫn chào thua trước cái tên này - Ảnh 2

Bạn gái Đoàn Văn Hậu khoe vòng eo con kiến xinh đẹp xuất sắc đấy nhưng vẫn chào thua trước cái tên này - Ảnh 3
Cô nàng lên tiếng giải thích cho vòng eo của mình - Ảnh: Internet 

Ngay lập tức, Doãn Hải My lên tiếng thanh minh và cô cho biết eo vốn nhỏ sẵn cho nên không bóp eo khi đăng ảnh vì nhìn sẽ rất ghê. Jun Vũ cũng là người đẹp gia nhập team mỹ nhân Vbiz sở hữu còng eo nhỏ nhất. Theo thông tin được biết thì vòng eo của hot girl Việt kiều chỉ ở mức 54cm. Trên trang cá nhân của mình, Jun Vũ không ngần ngại khoe vóc dáng đẹp chuẩn chỉ của mình, thậm chí nếu lượn sơ qua một vòng trên đó không ít người phải cảm thấy ''bỏng mắt'' trước thân hình của cô nàng. 

Bạn gái Đoàn Văn Hậu khoe vòng eo con kiến xinh đẹp xuất sắc đấy nhưng vẫn chào thua trước cái tên này - Ảnh 4

Bạn gái Đoàn Văn Hậu khoe vòng eo con kiến xinh đẹp xuất sắc đấy nhưng vẫn chào thua trước cái tên này - Ảnh 5
Jun Vũ - Ảnh: Internet 

Những bức ảnh của Jun Vũ khi khoe eo thon gọn luôn chiếm được cảm tình của các fan. Có lẽ Han Sara là cái tên "bất bại" trong đường đua vòng eo nhỏ nhất Vbiz. Bởi vòng eo của cô nàng này chỉ 50,5cm và được cho là vòng eo nhỏ nhất trong showbiz Việt. 

Bạn gái Đoàn Văn Hậu khoe vòng eo con kiến xinh đẹp xuất sắc đấy nhưng vẫn chào thua trước cái tên này - Ảnh 6

Bạn gái Đoàn Văn Hậu khoe vòng eo con kiến xinh đẹp xuất sắc đấy nhưng vẫn chào thua trước cái tên này - Ảnh 7
Vòng eo con kiến của Han Sara - Ảnh: Internet 

Theo chia sẻ của giọng ca "Đếm cừu" thì do cơ địa cộng thêm chăm chỉ luyện tập với các bài tập boxing, gập bụng,... cho nên cô mới sở hữu vòng eo vô thực như thế.

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Từ khóa:   Doãn Hải My Jun Vũ vòng eo Han Sara

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