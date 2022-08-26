Liên tục bị 'hối thúc' trở lại đấu trường sắc đẹp, bạn gái Đoàn Văn Hậu thẳng thừng từ chối tham gia vì lý do đầy bất ngờ?

Nhịp sống trẻ 26/08/2022 15:54

Nhiều người hy vọng Doãn Hải My trở lại các cuộc thi sắc đẹp nhưng mới đây, cô nàng đã tiết lộ lý do không lấn sân showbiz.

Thời gian qua, các fan bóng đá không khỏi xôn xao trước thông tin cầu thủ Đoàn Văn Hậu hẹn hò với người đẹp Doãn Hải My. Tuy nhiên, cho đến cách đây ít ngày, chàng cầu thử mới chính thức xác nhận thông tin trên qua loạt hình tình tứ bên bạn gái được đăng tải công khai trên mạng xã hội.

Trước đó, Doãn Hải My từng được biết đến là một trong những gương mặt đầy tiềm năng tại cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2020. Người đẹp cũng ghi được thành tích Top 10 chung cuộc và giành thêm giải thưởng Người đẹp Tài năng. Được biết, từ sau cuộc thi này, cặp đôi mới có cơ hội tìm hiểu và chính thức hẹn hò.

Liên tục bị 'hối thúc' trở lại đấu trường sắc đẹp, bạn gái Đoàn Văn Hậu thẳng thừng từ chối tham gia vì lý do đầy bất ngờ? - Ảnh 1

Liên tục bị 'hối thúc' trở lại đấu trường sắc đẹp, bạn gái Đoàn Văn Hậu thẳng thừng từ chối tham gia vì lý do đầy bất ngờ? - Ảnh 2

Cách đây ít ngày, cặp đôi đã chính thức công khai hẹn hò - Ảnh: Internet

Gần đây, trên đấu trường sắc đẹp Việt Nam liên tục diễn ra nhiều cuộc thi hoa hậu. Đặc biệt, hiện tại là cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 và Hoa hậu Việt Nam 2022 đang rục rịch trở lại. Nhiều người hâm mộ hy vọng Doãn Hải My sẽ trở lại đường đua nhan sắc và dành giải thưởng cao hơn.

Tuy nhiên, mới đây trong một buổi livestream trò chuyện với người hâm mộ, bạn gái Đoàn Văn Hậu đã có câu trả lời thẳng thắn về vấn đề này. Cụ thể, Hải My khẳng định sẽ không tham gia thêm cuộc thi nhan sắc nào nữa vì lịch học quá bận rộn. Ngoài ra, cô cũng không có ý định Nam tiến để phát triển sự nghiệp. Top 10 hoa hậu Việt Nam 2022 cho biết:

 

"Tôi không thi thêm cuộc thi nào nữa. Hồi trước thi Hoa Hậu Việt Nam 2020 tôi đã phải bảo lưu một số môn học để có thời gian tham gia. Bây giờ tôi phải hoàn thành 5-6 môn nữa để kịp tốt nghiệp nên không thể thi thêm.Tôi sinh ra ở Hà Nội, cũng chưa sẵn sàng để xa ba mẹ, gia đình, bạn bè nên sẽ không Nam tiến".

 

Liên tục bị 'hối thúc' trở lại đấu trường sắc đẹp, bạn gái Đoàn Văn Hậu thẳng thừng từ chối tham gia vì lý do đầy bất ngờ? - Ảnh 3
Hải My tiết lộ lý do sẽ không tham gia cuộc thi sắc đẹp nào nữa khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài chia sẻ về thông tin trên, bạn gái Đoàn Văn Hậu còn cho hay sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật, cô sẽ làm việc đúng chuyên môn của mình thay vì tham gia các hoạt động showbiz. Vì thế, hiện tại dù có một số lời mời đóng phim nhưng Hải My đã mạnh dạn từ chối.

"Tôi có sự nghiệp vững vàng, hiện đang làm chủ một thương hiệu mỹ phẩm riêng nên vấn đề tài chính cũng không quá quan trọng. Nhưng mong mọi người đừng hỏi về thu nhập mỗi tháng của tôi là bao nhiêu nhé vì đây là vấn đề hết sức tế nhị mà" - người đẹp sinh năm 2001 cho hay.

Liên tục bị 'hối thúc' trở lại đấu trường sắc đẹp, bạn gái Đoàn Văn Hậu thẳng thừng từ chối tham gia vì lý do đầy bất ngờ? - Ảnh 4
Liên tục bị 'hối thúc' trở lại đấu trường sắc đẹp, bạn gái Đoàn Văn Hậu thẳng thừng từ chối tham gia vì lý do đầy bất ngờ? - Ảnh 5
Ở tuổi 21, cô nàng đã sở hữu cho mình một cửa hàng mỹ phẩm có tiếng tại Hà Nội. Bên cạnh đó, nàng hotgirl trường Luật cũng thường xuyên nhận lời làm mẫu ảnh cho những thương hiệu thời trang lớn - Ảnh: Internet

Có thể thấy, dù chỉ mới ở độ tuổi 21, Doãn Hải My đã hoạch định lộ trình tương lai rất rõ ràng cho mình. Ngoài sở hữu thành tích học tập đáng nể, người đẹp còn tự tạo dựng cho mình được một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng ở Hà Nội. Điều này khiến không ít người cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ và dành tặng lời khen cô nàng "tuổi trẻ tài cao".

Công khai yêu Văn Hậu, Doãn Hải My lại làm điều này với trai lạ

Công khai yêu Văn Hậu, Doãn Hải My lại làm điều này với trai lạ

Dù đã có bạn trai nổi tiếng nhưng người đẹp Doãn Hải My. Thế nhưng bạn gái Đoàn Văn Hậu vẫn nhiệt tình tương tác với một chàng trai nổi tiếng khác.

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