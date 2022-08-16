Bạn gái Đoàn Văn Hậu nóng bỏng trong bộ ảnh bikini, khoe vòng eo con kiến 55cm, không thua kém Ngọc Trinh

Sau khi công khai hẹn hò cùng Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My gây chú ý với bộ ảnh khoe trọn vòng eo "con kiến".

Doãn Hải My (2001) sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội. Cô nàng được nhiều người biết đến sau khi đạt danh hiệu “Người đẹp tài năng”, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Hiện cô đang là sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội và là người sáng lập của một thương hiệu mỹ phẩm dành cho nam giới.

Chuyện tình cảm của người đẹp Doãn Hải My với cầu thủ Đoàn Văn Hậu gây chú ý đối với người hâm mộ và bạn bè của cả hai. Mới đây, mạng xã hội lan truyền tấm thiệp cưới và rộ lên tin đồn cả hai sắp “về chung một nhà”. Tuy nhiên, cô nàng đã phủ nhận trên VnExpress: “Chúng tôi hiện chưa có dự định kết hôn vì còn trẻ và bận rộn với các dự án công việc, học tập”.

Dù chỉ mới công khai hẹn hò, nhưng Doãn Hải My đã gây được ấn tượng về nhan sắc xinh đẹp và thân hình nóng bỏng của mình. Có thể thấy, người đẹp đã khéo léo khoe trọn thân hình của mình trong bộ ảnh này.

Dù bạn gái Văn Hậu chỉ sở hữu chiều cao 1m67 nhưng khi diện bikini, người đẹp vẫn để lộ vòng eo "con kiến" 55 cm đầy quyến rũ.

Người đẹp trông cá tính và trẻ trung

Những bức hình khoe boby của Hải My khi du lịch

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ban-gai-doan-van-hau-nong-bong-trong-bo-anh-bikini-khoe-vong-eo-con-kien-55cm-khong-thua-kem-ngoc-trinh-492260.html